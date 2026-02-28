WhatsApp पर बड़ा बदलाव! 24 घंटे में नहीं किए ये 3 जरूरी काम तो सिम बाइंडिंग के बाद हो सकता है भारी नुकसान

सबसे पहले यह तय कर लें कि आप आगे किस नंबर को अपने स्थायी WhatsApp नंबर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं. कई लोग ऐसे नंबर से अकाउंट चलाते रहे हैं जो अब उनके पास सक्रिय रूप से मौजूद नहीं है या किसी और के नाम ट्रांसफर हो चुका है. सिम बाइंडिंग लागू होने के बाद फोन से वह सिम निकालते ही अकाउंट प्रभावित हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि एक ऐसा प्राइमरी सिम चुनें जो हमेशा आपके पास रहे और वही आगे आपका आधिकारिक नंबर बने.