हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp पर बड़ा बदलाव! 24 घंटे में नहीं किए ये 3 जरूरी काम तो सिम बाइंडिंग के बाद हो सकता है भारी नुकसान

WhatsApp पर बड़ा बदलाव! 24 घंटे में नहीं किए ये 3 जरूरी काम तो सिम बाइंडिंग के बाद हो सकता है भारी नुकसान

Whatsapp New Rule: 1 मार्च से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर सिम बाइंडिंग का नया नियम लागू होने जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 28 Feb 2026 11:52 AM (IST)
Whatsapp New Rule: 1 मार्च से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर सिम बाइंडिंग का नया नियम लागू होने जा रहा है.

1 मार्च से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर सिम बाइंडिंग का नया नियम लागू होने जा रहा है. इसका सीधा मतलब यह है कि जिस मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट बना है वही सिम आपके फोन में मौजूद और एक्टिव होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका अकाउंट काम करना बंद कर सकता है. यह नियम WhatsApp के साथ-साथ Telegram और Signal जैसे अन्य मैसेजिंग ऐप्स पर भी लागू होगा. भारत में WhatsApp के करोड़ों यूजर्स हैं इसलिए इसे लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है.

सबसे पहले यह तय कर लें कि आप आगे किस नंबर को अपने स्थायी WhatsApp नंबर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं. कई लोग ऐसे नंबर से अकाउंट चलाते रहे हैं जो अब उनके पास सक्रिय रूप से मौजूद नहीं है या किसी और के नाम ट्रांसफर हो चुका है. सिम बाइंडिंग लागू होने के बाद फोन से वह सिम निकालते ही अकाउंट प्रभावित हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि एक ऐसा प्राइमरी सिम चुनें जो हमेशा आपके पास रहे और वही आगे आपका आधिकारिक नंबर बने.
सबसे पहले यह तय कर लें कि आप आगे किस नंबर को अपने स्थायी WhatsApp नंबर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं. कई लोग ऐसे नंबर से अकाउंट चलाते रहे हैं जो अब उनके पास सक्रिय रूप से मौजूद नहीं है या किसी और के नाम ट्रांसफर हो चुका है. सिम बाइंडिंग लागू होने के बाद फोन से वह सिम निकालते ही अकाउंट प्रभावित हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि एक ऐसा प्राइमरी सिम चुनें जो हमेशा आपके पास रहे और वही आगे आपका आधिकारिक नंबर बने.
दूसरी अहम बात यह है कि आपका चुना हुआ सिम सक्रिय होना चाहिए. अगर महीनों से उस पर रिचार्ज नहीं हुआ है तो तुरंत वैलिड प्लान के साथ उसे चालू करा लें. आने वाले समय में सिस्टम समय-समय पर सिम और अकाउंट का मिलान कर सकता है. यदि नंबर बंद मिला या कंपनी ने उसे किसी और को जारी कर दिया तो अकाउंट दोबारा हासिल करना मुश्किल हो सकता है.
दूसरी अहम बात यह है कि आपका चुना हुआ सिम सक्रिय होना चाहिए. अगर महीनों से उस पर रिचार्ज नहीं हुआ है तो तुरंत वैलिड प्लान के साथ उसे चालू करा लें. आने वाले समय में सिस्टम समय-समय पर सिम और अकाउंट का मिलान कर सकता है. यदि नंबर बंद मिला या कंपनी ने उसे किसी और को जारी कर दिया तो अकाउंट दोबारा हासिल करना मुश्किल हो सकता है.
Published at : 28 Feb 2026 11:52 AM (IST)
