हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड2027 में जीत की हैट्रिक की तैयारी में जुटे CM योगी आदित्यनाथ, RSS के साथ हो रहा है मंथन

2027 में जीत की हैट्रिक की तैयारी में जुटे CM योगी आदित्यनाथ, RSS के साथ हो रहा है मंथन

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को कानपुर दौरे पर रहेंगे. योगी आदित्यनाथ यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे.

By : विपिन तोमर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 Mar 2026 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Election 2027) को लेकर सियासी तपिश बढ़ने लगी हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस बार जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं.

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को कानपुर दौरे पर रहेंगे. योगी आदित्यनाथ यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे. इससे पहले सीएम योगी गुरुवार को गाजियाबाद में लंबी बैठक कर चुके हैं. बताया जा रहा है कि 2027 के चुनाव की तैयारी सरकार और संघ के बीच तालमेल को लेकर यह बैठकें चल रही है.

गाजियाबाद में RSS से जुड़े पदाधिकारियों से किया संवाद

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गाजियाबाद के सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचे जो नेहरू नगर में है. यहां उन्होंने मेरठ प्रांत के जिसमें मेरठ मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल है उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों से बात की. चर्चा है किस दौरान मुख्यमंत्री ने दोपहर का भोजन भी पदाधिकारी के साथ किया. मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ में संघ प्रमुख और योगी आदित्यनाथ की मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार संघ से बैठक के कर रहे हैं.

सीएम योगी ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणालियों के बारे में ली जानकारी

सूत्रों ने बताया है कि, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में भी राय जानी. साथ ही तीनों मंडलों में क्या दिक्कत और परेशानी है इसको भी समझा. बताया जा रहा है कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और संघ के सीनियर पदाधिकारी समेत करीब 40 पदाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान सारी बात संगठन और सरकार के साथ संघ के साथ संगठन में तालमेल बिठाने को रही.

और पढ़ें
Published at : 06 Mar 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath UP Assembly Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2027 में जीत की हैट्रिक की तैयारी में जुटे CM योगी आदित्यनाथ, RSS के साथ हो रहा है मंथन
2027 में जीत की हैट्रिक की तैयारी में जुटे CM योगी आदित्यनाथ, RSS के साथ हो रहा है मंथन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमान आज के राक्षस...वध करना जरूरी', पूर्व BJP विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के बिगड़े बोल
'मुसलमान आज के राक्षस...वध करना जरूरी', पूर्व BJP विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के बिगड़े बोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दो पैसों के सामने घुटने नहीं टेकें' शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी
'दो पैसों के सामने घुटने नहीं टेकें' शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: अलीगढ़ में बीजेपी नेता ने पड़ोसी पर दिनदहाड़े तानी पिस्तौल, पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी
अलीगढ़ में बीजेपी नेता ने पड़ोसी पर दिनदहाड़े तानी पिस्तौल, पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दो पैसों के सामने घुटने नहीं टेकें' शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी
'दो पैसों के सामने घुटने नहीं टेकें' शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
मूवी रिव्यू
Jab khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी, आपको अपने परिवार के करीब लाने वाली फिल्म 
जब खुली किताब रिव्यू: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
लाइफस्टाइल
Foods That Help You Sleep: गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget