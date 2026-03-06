कॉल पर नहीं सुनाई दे रही आवाज, इस कंपनी के यूजर हो गए तंग, जानें क्यों आ रही दिक्कत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







BSNL Network Issue: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के यूजर्स इस समय बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं. कई यूजर्स ने शिकायत की है कि खराब नेटवर्क के कारण कॉल ड्रॉप और कॉल के दौरान आवाज न आने जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं. ये परेशानी उन जगहों पर भी आ रही है, जहां BSNL का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है. हालिया समय में यह दिक्कत आने लगी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, BSNL 4G नेटवर्क की टेस्टिंग कर रही है, जिसके चलत यह यूजर्स को खराब नेटवर्क की समस्या आ रही है. हालांकि, डेटा स्पीड ठीक है और इस पर किसी तरह का इश्यू नहीं आ रहा है.

केरल जैसी जगहों पर भी यूजर परेशान

केरल को BSNL का सबसे मजबूत सर्किल माना जाता है और यहां आमतौर पर नेटवर्क अच्छा रहता है, लेकिन अब यहां के यूजर्स भी परेशान हो गए हैं. यूजर्स का कहना है कि उन्हें फास्ट कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, जिसके चलते वो कॉल तक नहीं कर पा रहे हैं. कई यूजर्स की शिकायत है कि उन्हें सामने वाले यूजर का फोन ऑन होने पर भी डायल किए गए नंबर को बंद होने का मैसेज सुनाई दे रहा है तो कुछ यूजर्स का कहना है कि कॉलर को रिंगटोन सुन रही है, लेकिन रिसीवर के फोन पर कॉल रिसीव नहीं होती.

क्यों आ रही है दिक्कत?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो BSNL इस समय अपने 4G नेटवर्क की टेस्टिंग कर रही है. बता दें कि BSNL पहले ही पूरे देश में 4G नेटवर्क को सेटअप कर चुकी है. टेलीकॉम टावर्स पर कंपनी ने 4G डिवाइसेस भी लगा दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ खामियां आ रही हैं. इन्हें दूर करने के लिए कंपनी एक बार फिर नेटवर्क की टेस्टिंग कर रही है ताकि इस खामी को दूर किया जा सके. बता दें कि 4G सर्विस के मामले में BSNL प्राइवेट कंपनियों से पीछे हैं. जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 5G कनेक्टिविटी भी शुरू कर चुकी हैं, लेकिन BSNL यूजर्स को अभी 5G कनेक्टिविटी का इंतजार है.

