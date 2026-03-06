हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलFoods That Help You Sleep: गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?

Foods That Help You Sleep: गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?

Best Foods To Eat Before Bed: सोशल मीडिया पर तमाम दावे डेली वायरल होते रहते हैं. चलिए आपको ऐसे ही बटर हैक के बारे में बताते हैं, जिससे नींद सही होने का दावा किया जा रहा है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 06 Mar 2026 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

Does Eating Butter Before Bed Help You Sleep: आजकल अच्छी नींद लेना कई लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. पहले लोग इसके लिए मोबाइल चलाने या ज्यादा सोचने को जिम्मेदार मानते थे, लेकिन सच यह है कि हमारी लाइफस्टाइल ही धीरे-धीरे नींद को प्रभावित कर रही है. दिनभर हम हेल्दी खाना, एक्सरसाइज और फिट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रात होती है तो देर तक मोबाइल स्क्रॉल करना, वेब सीरीज देखना या कुछ न कुछ खाते रहना हमारी आदत बन जाता है.इसका असर सीधे हमारी नींद पर पड़ता है.

सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि सोने से पहले थोड़ा सा मक्खन खाने से नींद बेहतर हो सकती है. कई लोग इसे सिंपल सॉल्यूशन बताकर शेयर कर रहे हैं. हालांकि एक्सपर्ट इसको लेकर क्या कहते हैं, चलिए आपको बताते हैं. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट‌?

डॉ. अंशुल सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यह ट्रेंड ज्यादातर बायोहैकिंग और वेलनेस ब्लॉग्स से आया है. उनका मानना है कि सोने से पहले फैट खाने से रातभर ब्लड शुगर स्थिर रह सकती है और भूख कम लगती है. यही विचार कीटो और लो-कार्ब डाइट से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें फैट का इस्तेमाल शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देने के लिए किया जाता है. हालांकि सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं, वे ज्यादातर लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हैं, पुख्ता साइंटफिक प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं हैं.

हैदराबाद के अरेते हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. नलिनी नगल्ला के मुताबिक, नींद से जुड़े साइंटफिक रिसर्च में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि सिर्फ मक्खन खाने से नींद बेहतर हो जाती है. असल में यह ट्रेंड इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि लोग नींद की समस्या का आसान समाधान ढूंढते रहते हैं.

क्या सच में मक्खन खाना जरूरी होता है?

हालांकि कुछ लोगों के लिए सोने से पहले थोड़ा सा खाना फायदेमंद हो सकता है. अगर कोई व्यक्ति भूखा सोता है तो रात में नींद खुल सकती है. ऐसे में थोड़ी मात्रा में फैट या प्रोटीन लेने से पेट भरा महसूस होता है और रात में भूख के कारण नींद टूटने की संभावना कम हो जाती है. लेकिन इसके लिए मक्खन ही जरूरी नहीं है. नट्स, दही, पनीर या दूध जैसे विकल्प भी उतने ही असरदार हो सकते हैं.

हो सकती है यह दिक्कत

डॉक्टरों का कहना है कि मक्खन में मौजूद फैट पाचन को धीमा करता है, जिससे कुछ लोगों को लंबे समय तक भूख नहीं लगती. लेकिन हर किसी के लिए यह सही विकल्प नहीं है. ज्यादा फैट होने की वजह से यह कुछ लोगों में एसिडिटी या डाइजेशन संबंधी परेशानी भी पैदा कर सकता है. खासकर जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज या लैक्टोज इनटॉलरेंस की समस्या है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 06 Mar 2026 12:01 PM (IST)
Embed widget