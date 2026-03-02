हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आधार सेंटर ढूंढना हुआ सुपर आसान! UIDAI और Google Maps के साथ आने से एक क्लिक में मिलेगी सटीक लोकेशन

आधार सेंटर ढूंढना हुआ सुपर आसान! UIDAI और Google Maps के साथ आने से एक क्लिक में मिलेगी सटीक लोकेशन

UIDAI and Google Maps: आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए सही केंद्र की तलाश अब सिरदर्द नहीं बनेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 02 Mar 2026 10:39 AM (IST)
UIDAI and Google Maps: आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए सही केंद्र की तलाश अब सिरदर्द नहीं बनेगी.

आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए सही केंद्र की तलाश अब सिरदर्द नहीं बनेगी. लोगों को इधर-उधर भटकने से राहत देने के लिए UIDAI ने Google के साथ मिलकर नई डिजिटल सुविधा शुरू की है. इस पहल के बाद अब Google Maps पर केवल अधिकृत और सत्यापित आधार केंद्र ही दिखाई देंगे. इसका सीधा फायदा यह होगा कि नकली सेंटर या बिचौलियों के चक्कर में फंसने की आशंका काफी कम हो जाएगी.

इस व्यवस्था के तहत UIDAI ने अपने मान्यता प्राप्त आधार सेवा केंद्रों का आधिकारिक डाटाबेस गूगल मैप्स से जोड़ दिया है. यानी अब जो लोकेशन मैप पर दिखेगी वह सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती होगी. पहले कई बार लोग ऑनलाइन दिख रहे पते पर पहुंचते थे और वहां कोई अधिकृत केंद्र नहीं मिलता था जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होते थे. नई व्यवस्था से गलत पते की समस्या काफी हद तक सुलझने की उम्मीद है. इसे डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
इस व्यवस्था के तहत UIDAI ने अपने मान्यता प्राप्त आधार सेवा केंद्रों का आधिकारिक डाटाबेस गूगल मैप्स से जोड़ दिया है. यानी अब जो लोकेशन मैप पर दिखेगी वह सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती होगी. पहले कई बार लोग ऑनलाइन दिख रहे पते पर पहुंचते थे और वहां कोई अधिकृत केंद्र नहीं मिलता था जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होते थे. नई व्यवस्था से गलत पते की समस्या काफी हद तक सुलझने की उम्मीद है. इसे डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
इस सुविधा का उपयोग करना भी आसान है. यूजर को बस गूगल मैप्स खोलकर आसपास के आधार केंद्र सर्च करने हैं. सर्च रिजल्ट में जो केंद्र दिखाई देंगे उनमें स्पष्ट रूप से अधिकृत या वेरिफाई होने का संकेत मिलेगा. किसी भी सेंटर पर टैप करते ही उसकी पूरी जानकारी जैसे समय, कामकाजी दिन और उपलब्ध सेवाएं स्क्रीन पर नजर आएंगी. इससे लोगों को पहले से योजना बनाकर जाने में सुविधा होगी.
इस सुविधा का उपयोग करना भी आसान है. यूजर को बस गूगल मैप्स खोलकर आसपास के आधार केंद्र सर्च करने हैं. सर्च रिजल्ट में जो केंद्र दिखाई देंगे उनमें स्पष्ट रूप से अधिकृत या वेरिफाई होने का संकेत मिलेगा. किसी भी सेंटर पर टैप करते ही उसकी पूरी जानकारी जैसे समय, कामकाजी दिन और उपलब्ध सेवाएं स्क्रीन पर नजर आएंगी. इससे लोगों को पहले से योजना बनाकर जाने में सुविधा होगी.
Published at : 02 Mar 2026 10:39 AM (IST)
