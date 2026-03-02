आधार सेंटर ढूंढना हुआ सुपर आसान! UIDAI और Google Maps के साथ आने से एक क्लिक में मिलेगी सटीक लोकेशन

इस व्यवस्था के तहत UIDAI ने अपने मान्यता प्राप्त आधार सेवा केंद्रों का आधिकारिक डाटाबेस गूगल मैप्स से जोड़ दिया है. यानी अब जो लोकेशन मैप पर दिखेगी वह सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती होगी. पहले कई बार लोग ऑनलाइन दिख रहे पते पर पहुंचते थे और वहां कोई अधिकृत केंद्र नहीं मिलता था जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होते थे. नई व्यवस्था से गलत पते की समस्या काफी हद तक सुलझने की उम्मीद है. इसे डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.