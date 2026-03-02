एक्सप्लोरर
आधार सेंटर ढूंढना हुआ सुपर आसान! UIDAI और Google Maps के साथ आने से एक क्लिक में मिलेगी सटीक लोकेशन
UIDAI and Google Maps: आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए सही केंद्र की तलाश अब सिरदर्द नहीं बनेगी.
आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए सही केंद्र की तलाश अब सिरदर्द नहीं बनेगी. लोगों को इधर-उधर भटकने से राहत देने के लिए UIDAI ने Google के साथ मिलकर नई डिजिटल सुविधा शुरू की है. इस पहल के बाद अब Google Maps पर केवल अधिकृत और सत्यापित आधार केंद्र ही दिखाई देंगे. इसका सीधा फायदा यह होगा कि नकली सेंटर या बिचौलियों के चक्कर में फंसने की आशंका काफी कम हो जाएगी.
Published at : 02 Mar 2026 10:39 AM (IST)
