एक्सप्लोरर
अब चैटिंग होगी और भी मजेदार! WhatsApp पर सिर्फ टेक्स्ट लिखते ही बनेंगे धांसू स्टिकर्स, जानिए कैसे मिलेगा ये नया फीचर
Whatsapp New Feature: अगर आप रोजाना चैटिंग के लिए WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपका अनुभव पहले से कहीं ज्यादा मजेदार होने वाला है.
अगर आप रोजाना चैटिंग के लिए WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपका अनुभव पहले से कहीं ज्यादा मजेदार होने वाला है. ऐप ने ग्रुप चैट को और इंटरैक्टिव बनाने के लिए कई नए बदलाव जोड़े हैं जिनमें सबसे दिलचस्प फीचर है सिर्फ लिखे हुए टेक्स्ट से स्टिकर तैयार करने की सुविधा. इसके साथ ही ग्रुप्स को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए नए टूल्स भी शामिल किए गए हैं.
1/5
2/5
Published at : 27 Feb 2026 10:13 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
5 Photos
अब चैटिंग होगी और भी मजेदार! WhatsApp पर सिर्फ टेक्स्ट लिखते ही बनेंगे धांसू स्टिकर्स, जानिए कैसे मिलेगा ये नया फीचर
टेक्नोलॉजी
6 Photos
झटका! Google ने अचानक बंद किया अपना पॉपुलर ऐप, भारत समेत करोड़ों यूजर्स पर पड़ा सीधा असर
टेक्नोलॉजी
5 Photos
ChatGPT बनेगा आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड! फर्जी लिंक और ऑनलाइन स्कैम का खेल खत्म, बस ऐसे करें स्मार्ट सेटअप
टेक्नोलॉजी
5 Photos
बच्चे कब तक चलाएंगे Facebook-Instagram? सरकार तय करेगी स्क्रीन टाइम! इस राज्य ने बना लिया पूरा प्लान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
5G की रफ्तार बेकार! जानिए दुनिया में कितने अरब लोग आज भी इंटरनेट से हैं पूरी तरह कटे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
iPhone में कॉल काटने का बटन आखिर क्यों नहीं दिखता? असली वजह जानकर कहेंगे – ओह, इतना आसान था
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सावधान! मोबाइल बैटरी से की ये 3 गलतियां तो हो सकता है धमाका, जानिए किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Flipkart पर iPhone 17 की कीमत में बड़ी कटौती! अभी खरीदें पर होगी जबरदस्त बचत, जानिए कैसे उठाएं फायदा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
नया मॉडल आते ही Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर आ गया बंपर डिस्काउंट, यहां मिल रहा हजारों की बचत का मौका
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S26 Series की कीमत आ गई सामने, किस देश में सबसे सस्ते मिलेंगे नए मोबाइल? यहां देखें पूरी लिस्ट
टेक्नोलॉजी
फ्री में मिलेगा Netflix, Disney+ Hotstar और Amazon Prime Video! जानिए Airtel, Jio और Vi के ये धांसू रिचार्ज प्लान
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy Buds 4 Pro First Impressions: एकदम नया डिजाइन, सिर हिलाने से ही हो जाएंगे कंट्रोल
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
अब चैटिंग होगी और भी मजेदार! WhatsApp पर सिर्फ टेक्स्ट लिखते ही बनेंगे धांसू स्टिकर्स, जानिए कैसे मिलेगा ये नया फीचर
टेक्नोलॉजी
6 Photos
झटका! Google ने अचानक बंद किया अपना पॉपुलर ऐप, भारत समेत करोड़ों यूजर्स पर पड़ा सीधा असर
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion