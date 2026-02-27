हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब चैटिंग होगी और भी मजेदार! WhatsApp पर सिर्फ टेक्स्ट लिखते ही बनेंगे धांसू स्टिकर्स, जानिए कैसे मिलेगा ये नया फीचर

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 27 Feb 2026 10:13 AM (IST)
अगर आप रोजाना चैटिंग के लिए WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपका अनुभव पहले से कहीं ज्यादा मजेदार होने वाला है. ऐप ने ग्रुप चैट को और इंटरैक्टिव बनाने के लिए कई नए बदलाव जोड़े हैं जिनमें सबसे दिलचस्प फीचर है सिर्फ लिखे हुए टेक्स्ट से स्टिकर तैयार करने की सुविधा. इसके साथ ही ग्रुप्स को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए नए टूल्स भी शामिल किए गए हैं.

अब यूजर्स को स्टिकर बनाने के लिए किसी अलग ऐप या इमेज एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. स्टिकर सर्च में कोई भी शब्द टाइप कीजिए और वही टेक्स्ट कुछ ही पलों में एक स्टिकर का रूप ले लेगा. खास बात यह है कि इन कस्टम स्टिकर्स को सेव करके बाद में दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है.
इससे बातचीत में अपनी भावनाओं को जताना और भी आसान और रचनात्मक हो जाएगा. साधारण मैसेज अब ज्यादा एक्सप्रेसिव अंदाज़ में भेजे जा सकेंगे.
Published at : 27 Feb 2026 10:13 AM (IST)
