मात्र 35,000 में मिल रहा iPhone 16! इस दिवाली सेल में पहली बार इतना सस्ता हुआ आईफोन, जानिए कैसे मिलेगी डील

इस फेस्टिव सेल में iPhone 16 पर फिर से धमाकेदार ऑफर वापस आ गया है. Flipkart इस बार iPhone 16 को पूरे 34,000 रुपये तक की छूट के साथ पेश कर रहा है. इससे पहले Big Billion Days Sale के दौरान भी कंपनी ने ऐसा ही ऑफर दिया था लेकिन भारी डिमांड के कारण यह मॉडल कुछ ही घंटों में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. अब खरीदारों को फिर से एक और मौका दिया जा रहा है कि वे इस फ्लैगशिप फोन को बेहद कम कीमत में खरीद सकें.