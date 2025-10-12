मात्र 35,000 में मिल रहा iPhone 16! इस दिवाली सेल में पहली बार इतना सस्ता हुआ आईफोन, जानिए कैसे मिलेगी डील

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Flipkart Big Bang Diwali Sale 2025: Flipkart की Big Bang Diwali Sale अब जोरों पर है जो 24 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. इस सेल में प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट दिए जा रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 12 Oct 2025 07:47 AM (IST)
Flipkart की Big Bang Diwali Sale अब जोरों पर है जो 24 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. इस सेल में प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. अगर आप लंबे समय से iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह मौका आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है.

इस फेस्टिव सेल में iPhone 16 पर फिर से धमाकेदार ऑफर वापस आ गया है. Flipkart इस बार iPhone 16 को पूरे 34,000 रुपये तक की छूट के साथ पेश कर रहा है. इससे पहले Big Billion Days Sale के दौरान भी कंपनी ने ऐसा ही ऑफर दिया था लेकिन भारी डिमांड के कारण यह मॉडल कुछ ही घंटों में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. अब खरीदारों को फिर से एक और मौका दिया जा रहा है कि वे इस फ्लैगशिप फोन को बेहद कम कीमत में खरीद सकें.
Apple की आधिकारिक वेबसाइट पर iPhone 16 की कीमत 69,900 रुपये है जबकि Flipkart की Big Diwali Sale में इसे 57,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. यही नहीं, अगर आपके पास SBI डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आपको अतिरिक्त 3,000 रुपये की छूट भी मिल सकती है जिससे फोन की कीमत घटकर 54,999 रुपये रह जाएगी.
इसके अलावा, पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर खरीदारों को 20,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है. अगर आपका पुराना फोन अच्छी स्थिति में है और अधिकतम वैल्यू के लिए क्वालिफाई करता है तो आप iPhone 16 को मात्र 34,999 रुपये में अपना बना सकते हैं. हालांकि, एक्सचेंज की वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और हालत पर निर्भर करेगी.
iPhone 16 में 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है जिसमें Dynamic Island फीचर मौजूद है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 48MP का प्राइमरी और 12MP का सेकेंडरी रियर कैमरा दिया गया है जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.
यह डिवाइस A18 Bionic चिपसेट से लैस है जो स्मूद परफॉर्मेंस और AI-आधारित नई क्षमताओं के साथ आता है. इसके अलावा, फोन में नया एक्शन बटन और डेडिकेटेड कैमरा बटन भी दिया गया है जिससे फोटोग्राफी और कंट्रोल का अनुभव और बेहतर हो जाता है.
अगर आप iPhone 16 खरीदने की सोच रहे हैं तो Flipkart की Big Diwali Sale आपके लिए गोल्डन मौका है. लेकिन ध्यान रखें यह ऑफर सीमित समय और स्टॉक के साथ उपलब्ध है इसलिए देरी करने पर आप फिर से इस शानदार डील से चूक सकते हैं.
Published at : 12 Oct 2025 07:46 AM (IST)
IPHONE 16 TECH NEWS HINDI Flipkart Big Bang Diwali Sale 2025

Embed widget