एक्सप्लोरर
मात्र 35,000 में मिल रहा iPhone 16! इस दिवाली सेल में पहली बार इतना सस्ता हुआ आईफोन, जानिए कैसे मिलेगी डील
Flipkart Big Bang Diwali Sale 2025: Flipkart की Big Bang Diwali Sale अब जोरों पर है जो 24 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. इस सेल में प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट दिए जा रहे हैं.
Flipkart की Big Bang Diwali Sale अब जोरों पर है जो 24 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. इस सेल में प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. अगर आप लंबे समय से iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह मौका आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 12 Oct 2025 07:46 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
मात्र 35,000 में मिल रहा iPhone 16! इस दिवाली सेल में पहली बार इतना सस्ता हुआ आईफोन, जानिए कैसे मिलेगी डील
टेक्नोलॉजी
5 Photos
दिवाली धमाका! अब कूपन लगाते ही कौड़ियों के भाव में मिल जाएंगे ब्रांडेड TV, फ्रिज और AC, जानिए कैसे उठाएं ऑफर का लाभ
टेक्नोलॉजी
7 Photos
ज्यादातर लोगों को नहीं पता SIM Card से जुड़ा ये नियम, एक गलती और लग सकता है 2 लाख का जुर्माना
टेक्नोलॉजी
7 Photos
दिवाली से पहले धड़ाम हो गई Samsung Galaxy S25 Ultra की कीमत, यहां से खरीदने पर होगी 30 हजार रुपये की बचत
टेक्नोलॉजी
7 Photos
WhatsApp हैक हो गया? तुरंत उठाएं ये 5 कदम नहीं तो पूरा फोन पड़ जाएगा खतरे में, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Elon Musk या Mark Zuckerberg, हर महीने कौन कमाता है ज्यादा पैसे, जानिए पूरी जानकारी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी में 4 की मौत, 12 घायल, हाईस्कूल मैच से पहले मची अफरातफरी
राजस्थान
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
क्रिकेट
टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले 7 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने दिए हैं 298 रन
बॉलीवुड
'तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा', 12th फेल के मेकर ने जब विक्रांत मैसी से कहा ये
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
मात्र 35,000 में मिल रहा iPhone 16! इस दिवाली सेल में पहली बार इतना सस्ता हुआ आईफोन, जानिए कैसे मिलेगी डील
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion