हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल

पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल

Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली आगमन के साथ राजधानी में सख्त ट्रैफिक व्यवस्था लागू होगी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 04 Dec 2025 09:56 AM (IST)
Preferred Sources

Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे. उनके मूवमेंट के दौरान राजधानी के कई हिस्सों में ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा. खासकर शुक्रवार को नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के प्रमुख इलाकों में लोगों को भारी ट्रैफिक जाम और डायवर्जन का सामना करना पड़ सकता है. 

सुरक्षा कारणों से कुछ मेट्रो स्टेशनों पर भी थोड़े समय के लिए एंट्री और एग्जिट बंद किए जाने की संभावना है. हालांकि पुलिस ने सुरक्षा कारणों से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि ट्रैफिक को लंबे समय तक रोका नहीं जाएगा.

एयरपोर्ट से होटल तक रहेगा असर
सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, पुतिन गुरुवार शाम को पालम एयरपोर्ट उतरेंगे और वहां से सरदार पटेल मार्ग स्थित होटल जाएंगे. इस दौरान एयरपोर्ट से होटल तक एनएच-8, धौला कुआं और दिल्ली कैंट इलाके में ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. शाम को प्रधानमंत्री आवास पर डिनर के लिए जाते समय सरदार पटेल मार्ग, पंचशील मार्ग, शांति पथ और आस-पास के मार्गों पर भी ट्रैफिक पर असर पड़ेगा.

शुक्रवार को सबसे ज्यादा दिक्कत की संभावना
शुक्रवार का दिन ट्रैफिक के मामले में सबसे चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. पुतिन सुबह राजघाट और हैदराबाद हाउस जाएंगे. दोपहर में भारत मंडपम् में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका संयुक्त कार्यक्रम होगा और शाम को राष्ट्रपति भवन में राजकीय भोज समेत कई कार्यक्रम तय हैं.

इस दौरान सुबह राजघाट, शांति वन, राजाराम कोहली मार्ग, रिंग रोड, दिल्ली गेट, आईटीओ, तिलक मार्ग और इंडिया गेट के आसपास ट्रैफिक बाधित हो सकता है. वहीं, दोपहर के समय मथुरा रोड, भैरो रोड, इंडिया गेट, मंडी हाउस और आईटीओ के क्षेत्रों में असर पड़ने की संभावना है.

Published at : 04 Dec 2025 09:46 AM (IST)
Vladimir Putin Russian President India Russia Relation PM Modi Vladimir Putin India Visit India-Russia Deal Putin India Visit Live India–Russia Annual Summit India–Russia Summit 2025
इंडिया
