इतना सस्ता कभी नहीं मिला iPhone 15! 256GB वेरिएंट पर तगड़ा डिस्काउंट, कीमत सुनकर चौंक जाएंगे
iPhone 15 Discount Offer: अगर आप लंबे समय से नया आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है.
अगर आप लंबे समय से नया आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है. iPhone 15 के 256GB वेरिएंट की कीमत में हाल ही में बड़ी कटौती की गई है जिसके बाद यह फोन अपनी लॉन्च कीमत से काफी सस्ता हो गया है. Apple का यह प्रीमियम स्मार्टफोन अब भारत में आधिकारिक रीसेलर Apple के पार्टनर India iStore की वेबसाइट पर कम कीमत में उपलब्ध है. खास बात यह है कि फोन पर सिर्फ प्राइस कट ही नहीं बल्कि बैंक ऑफर और कैशबैक का फायदा भी मिल रहा है.
Published at : 06 Mar 2026 01:43 PM (IST)
