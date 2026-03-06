हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीइतना सस्ता कभी नहीं मिला iPhone 15! 256GB वेरिएंट पर तगड़ा डिस्काउंट, कीमत सुनकर चौंक जाएंगे

इतना सस्ता कभी नहीं मिला iPhone 15! 256GB वेरिएंट पर तगड़ा डिस्काउंट, कीमत सुनकर चौंक जाएंगे

iPhone 15 Discount Offer: अगर आप लंबे समय से नया आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 06 Mar 2026 01:43 PM (IST)
iPhone 15 Discount Offer: अगर आप लंबे समय से नया आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है.

अगर आप लंबे समय से नया आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है. iPhone 15 के 256GB वेरिएंट की कीमत में हाल ही में बड़ी कटौती की गई है जिसके बाद यह फोन अपनी लॉन्च कीमत से काफी सस्ता हो गया है. Apple का यह प्रीमियम स्मार्टफोन अब भारत में आधिकारिक रीसेलर Apple के पार्टनर India iStore की वेबसाइट पर कम कीमत में उपलब्ध है. खास बात यह है कि फोन पर सिर्फ प्राइस कट ही नहीं बल्कि बैंक ऑफर और कैशबैक का फायदा भी मिल रहा है.

1/6
iPhone 15 को कंपनी ने तीन स्टोरेज विकल्प 128GB, 256GB और 512GB में बाजार में उतारा था. लॉन्च के समय 256GB वेरिएंट की कीमत 89,900 रुपये रखी गई थी लेकिन अब कीमत घटने के बाद यह मॉडल 69,900 रुपये में लिस्ट किया गया है. इसके अलावा ग्राहकों को 5,000 रुपये का स्टोर डिस्काउंट और करीब 2000 रुपये का बैंक कैशबैक भी मिल सकता है. इन ऑफर्स के बाद इस वेरिएंट की प्रभावी कीमत लगभग 62,900 रुपये तक पहुंच जाती है जो इसे पहले से काफी किफायती बना देती है.
iPhone 15 को कंपनी ने तीन स्टोरेज विकल्प 128GB, 256GB और 512GB में बाजार में उतारा था. लॉन्च के समय 256GB वेरिएंट की कीमत 89,900 रुपये रखी गई थी लेकिन अब कीमत घटने के बाद यह मॉडल 69,900 रुपये में लिस्ट किया गया है. इसके अलावा ग्राहकों को 5,000 रुपये का स्टोर डिस्काउंट और करीब 2000 रुपये का बैंक कैशबैक भी मिल सकता है. इन ऑफर्स के बाद इस वेरिएंट की प्रभावी कीमत लगभग 62,900 रुपये तक पहुंच जाती है जो इसे पहले से काफी किफायती बना देती है.
2/6
वहीं बेस वेरिएंट यानी 128GB मॉडल की कीमत में भी बड़ी कटौती देखने को मिली है. इस मॉडल पर लगभग 20,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है. साथ ही एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेने पर इसकी कीमत और भी कम हो सकती है जिससे कई यूजर्स के लिए यह फोन खरीदना आसान हो जाता है.
वहीं बेस वेरिएंट यानी 128GB मॉडल की कीमत में भी बड़ी कटौती देखने को मिली है. इस मॉडल पर लगभग 20,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है. साथ ही एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेने पर इसकी कीमत और भी कम हो सकती है जिससे कई यूजर्स के लिए यह फोन खरीदना आसान हो जाता है.
Published at : 06 Mar 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Iphone 15

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
कॉल पर नहीं सुनाई दे रही आवाज, इस कंपनी के यूजर हो गए तंग, जानें क्यों आ रही दिक्कत
कॉल पर नहीं सुनाई दे रही आवाज, इस कंपनी के यूजर हो गए तंग, जानें क्यों आ रही दिक्कत
टेक्नोलॉजी
MacBook Neo, Air M5 या Air M4? Apple के तीन लैपटॉप में कौन है सबसे दमदार और किसे खरीदना होगा समझदारी!
MacBook Neo, Air M5 या Air M4? Apple के तीन लैपटॉप में कौन है सबसे दमदार और किसे खरीदना होगा समझदारी!
टेक्नोलॉजी
एक लाख व्यूज आने पर कितनी कमाई होगी? जानिए कैसे होती है YouTube Video से कमाई
एक लाख व्यूज आने पर कितनी कमाई होगी? जानिए कैसे होती है YouTube Video से कमाई
टेक्नोलॉजी
Instagram पर 1 लाख व्यूज आने पर कितनी कमाई होती है? जानिए पैसे कमाने का क्या है तरीका
Instagram पर 1 लाख व्यूज आने पर कितनी कमाई होती है? जानिए पैसे कमाने का क्या है तरीका
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2027 में जीत की हैट्रिक की तैयारी में जुटे CM योगी आदित्यनाथ, RSS के साथ हो रहा है मंथन
2027 में जीत की हैट्रिक की तैयारी में जुटे CM योगी आदित्यनाथ, RSS के साथ हो रहा है मंथन
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
मूवी रिव्यू
Jab khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी, आपको अपने परिवार के करीब लाने वाली फिल्म 
जब खुली किताब रिव्यू: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
लाइफस्टाइल
Foods That Help You Sleep: गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget