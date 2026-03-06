इतना सस्ता कभी नहीं मिला iPhone 15! 256GB वेरिएंट पर तगड़ा डिस्काउंट, कीमत सुनकर चौंक जाएंगे

iPhone 15 को कंपनी ने तीन स्टोरेज विकल्प 128GB, 256GB और 512GB में बाजार में उतारा था. लॉन्च के समय 256GB वेरिएंट की कीमत 89,900 रुपये रखी गई थी लेकिन अब कीमत घटने के बाद यह मॉडल 69,900 रुपये में लिस्ट किया गया है. इसके अलावा ग्राहकों को 5,000 रुपये का स्टोर डिस्काउंट और करीब 2000 रुपये का बैंक कैशबैक भी मिल सकता है. इन ऑफर्स के बाद इस वेरिएंट की प्रभावी कीमत लगभग 62,900 रुपये तक पहुंच जाती है जो इसे पहले से काफी किफायती बना देती है.