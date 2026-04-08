पुराना फोन अब बनेगा घर का सिक्योरिटी गार्ड! ऐसे बनाएं फ्री CCTV कैमरा

जिस फोन को आप कैमरा बनाना चाहते हैं उसमें ऐप इंस्टॉल करें. फिर अपने नए फोन में भी वही ऐप डालें जो मॉनिटर का काम करेगा. दोनों डिवाइस में एक ही अकाउंट से लॉगिन करें ताकि वे आसानी से कनेक्ट हो जाएं और आप लाइव फुटेज देख सकें.