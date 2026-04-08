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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीपुराना फोन अब बनेगा घर का सिक्योरिटी गार्ड! ऐसे बनाएं फ्री CCTV कैमरा

पुराना फोन अब बनेगा घर का सिक्योरिटी गार्ड! ऐसे बनाएं फ्री CCTV कैमरा

How to Convert Old Smartphone into CCTV: हर स्मार्टफोन में पहले से ही कैमरा, माइक्रोफोन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं होती हैं. बस जरूरत है एक अच्छे सिक्योरिटी ऐप की.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 08 Apr 2026 06:09 PM (IST)
How to Convert Old Smartphone into CCTV: हर स्मार्टफोन में पहले से ही कैमरा, माइक्रोफोन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं होती हैं. बस जरूरत है एक अच्छे सिक्योरिटी ऐप की.

अगर आप अपने पुराने स्मार्टफोन को बेचने की सोच रहे हैं लेकिन सही कीमत नहीं मिल रही तो अब उसे बेकार समझने की जरूरत नहीं है. आज के डिजिटल दौर में वही पुराना फोन आपके घर की सुरक्षा के लिए एक शानदार कैमरा बन सकता है वो भी बिना ज्यादा खर्च किए.

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हर स्मार्टफोन में पहले से ही कैमरा, माइक्रोफोन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं होती हैं. बस जरूरत है एक अच्छे सिक्योरिटी ऐप की. आप Alfred Camera, Manything या IP Webcam जैसे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो लाइव वीडियो को आपके दूसरे फोन तक पहुंचाते हैं.
हर स्मार्टफोन में पहले से ही कैमरा, माइक्रोफोन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं होती हैं. बस जरूरत है एक अच्छे सिक्योरिटी ऐप की. आप Alfred Camera, Manything या IP Webcam जैसे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो लाइव वीडियो को आपके दूसरे फोन तक पहुंचाते हैं.
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जिस फोन को आप कैमरा बनाना चाहते हैं उसमें ऐप इंस्टॉल करें. फिर अपने नए फोन में भी वही ऐप डालें जो मॉनिटर का काम करेगा. दोनों डिवाइस में एक ही अकाउंट से लॉगिन करें ताकि वे आसानी से कनेक्ट हो जाएं और आप लाइव फुटेज देख सकें.
जिस फोन को आप कैमरा बनाना चाहते हैं उसमें ऐप इंस्टॉल करें. फिर अपने नए फोन में भी वही ऐप डालें जो मॉनिटर का काम करेगा. दोनों डिवाइस में एक ही अकाउंट से लॉगिन करें ताकि वे आसानी से कनेक्ट हो जाएं और आप लाइव फुटेज देख सकें.
Published at : 08 Apr 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI Old Smartphone Into CCTV Camera

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