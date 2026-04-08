एक्सप्लोरर
पुराना फोन अब बनेगा घर का सिक्योरिटी गार्ड! ऐसे बनाएं फ्री CCTV कैमरा
How to Convert Old Smartphone into CCTV: हर स्मार्टफोन में पहले से ही कैमरा, माइक्रोफोन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं होती हैं. बस जरूरत है एक अच्छे सिक्योरिटी ऐप की.
अगर आप अपने पुराने स्मार्टफोन को बेचने की सोच रहे हैं लेकिन सही कीमत नहीं मिल रही तो अब उसे बेकार समझने की जरूरत नहीं है. आज के डिजिटल दौर में वही पुराना फोन आपके घर की सुरक्षा के लिए एक शानदार कैमरा बन सकता है वो भी बिना ज्यादा खर्च किए.
1/5
2/5
Published at : 08 Apr 2026 06:09 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
36 हजार रुपये सस्ता मिल रहा Samsung का 200MP कैमरा वाला फोन! यहां मिल रही जबरदस्त डील, जानिए कैसे उठाएं फायदा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Gmail Snooze Feature: जब चाहें तभी मिलेगा जरूरी मेल! जानिए क्या है जीमेल का ये खास फीचर और कैसे करें इस्तेमाल
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Jio ने बढ़ा दी Airtel की टेंशन! इस नए मंथली प्लान में मिल रहे ये 2 बड़े फायदे, जानें कितनी है कीमत
टेक्नोलॉजी
6 Photos
5 मिनट में लोन के चक्कर में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट! ऐसे फर्जी ऐप करते हैं आपके साथ धोखा, जानिए कैसे पहचानें
टेक्नोलॉजी
5 Photos
बार-बार चार्जिंग से छुटकारा! 25 हजार रुपये के अंदर मिल रहे हैं ये पावरफुल बैटरी वाले फोन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
Doomscrolling: स्क्रॉलिंग की लत से हैं परेशान? ये 5 Apps बदल देंगे आपकी आदत, फोन खुद हो जाएगा कंट्रोल
टेक्नोलॉजी
AI Chatbots को लेकर नई चेतावनी! बच्चों के लिए कितना सुरक्षित? हर माता-पिता को तुरंत जाननी चाहिए ये बातें
टेक्नोलॉजी
सर्विस के बाद भी पसीने छुड़ा रहा है AC? यह हो सकती है दिक्कत
टेक्नोलॉजी
लूट सको तो लूट लो! Google Pixel 10 पर आ गई धमाकेदार छूट, यहां से उठाएं फायदा
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
36 हजार रुपये सस्ता मिल रहा Samsung का 200MP कैमरा वाला फोन! यहां मिल रही जबरदस्त डील, जानिए कैसे उठाएं फायदा
प्रेम कुमारJournalist
Opinion