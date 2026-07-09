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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर में जबरदस्त हुआ चुनावी मुकाबला, पशुपति पारस की पार्टी ने भी उतारा उम्मीदवार

बांकीपुर में जबरदस्त हुआ चुनावी मुकाबला, पशुपति पारस की पार्टी ने भी उतारा उम्मीदवार

Bankipur By-Election: बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और जन सुराज पार्टी पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है. जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप यादव ने भी कैंडिडेट उतारा है.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 09 Jul 2026 12:11 PM (IST)
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बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर होने वाले उपचुनाव में पशुपति कुमार पारस (Pashupati Kumar Paras) की पार्टी आरएलजेपी (RLJP) ने भी उम्मीदवार उतार दिया है. अब इस सीट पर मुकाबला और जबरदस्त हो गया है. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने तनवीर आलम (Tanveer Alam) को अपना प्रत्याशी बनाया है.

तनवीर आलम को प्रिंस पासवान ने सिंबल सौंपा. इस हॉट सीट पर भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और जन सुराज पार्टी पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है. जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप यादव ने भी कैंडिडेट उतारा है.

एक नजर में पार्टी और उम्मीदवार को जानें

  • भारतीय जनता पार्टी- अभिषेक कुमार सिन्हा
  • राष्ट्रीय जनता दल- रेखा कुमारी गुप्ता
  • जन सुराज पार्टी- प्रशांत किशोर
  • जनशक्ति जनता दल- वीणा मानवी
  • राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी- तनवीर आलम

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर बोले- BJP के अहंकार को तोड़ें, कह दी बड़ी बात, 'हर मतदाता को…'

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी उतार सकती है प्रत्याशी

बांकीपुर से होने वाले उपचुनाव में एक और पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है. चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईए भी तैयारी कर रही है. पार्टी की ओर से एबीपी न्यूज़ को बताया गया है कि इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी से बात की जा रही है. अगर उनकी ओर से मुहर लगती है तो बांकीपुर से कैंडिडेट को उतारा जा सकता है. असदुद्दीन ओवैसी की ओर से हां कहने के बाद औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की जाएगी.

14 को नामांकन दाखिल करेंगे जन सुराज के प्रशांत किशोर

बता दें कि आज (गुरुवार) बीजेपी और आरजेडी के प्रत्याशी बांकीपुर से नामांकन दाखिल करेंगे. जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की बात की जाए तो वे 13 जुलाई को अपना पर्चा दाखिल करेंगे. इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है. वहीं नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे. इस उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है.

यह भी पढ़ें- लालू परिवार का झगड़ा बढ़ा! रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पर साधा निशाना, दी ये चुनौती

Published at : 09 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Pashupati Paras BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll Tanveer Alam
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