बांकीपुर में जबरदस्त हुआ चुनावी मुकाबला, पशुपति पारस की पार्टी ने भी उतारा उम्मीदवार

बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर होने वाले उपचुनाव में पशुपति कुमार पारस (Pashupati Kumar Paras) की पार्टी आरएलजेपी (RLJP) ने भी उम्मीदवार उतार दिया है. अब इस सीट पर मुकाबला और जबरदस्त हो गया है. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने तनवीर आलम (Tanveer Alam) को अपना प्रत्याशी बनाया है.

तनवीर आलम को प्रिंस पासवान ने सिंबल सौंपा. इस हॉट सीट पर भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और जन सुराज पार्टी पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है. जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप यादव ने भी कैंडिडेट उतारा है.

एक नजर में पार्टी और उम्मीदवार को जानें

भारतीय जनता पार्टी- अभिषेक कुमार सिन्हा

अभिषेक कुमार सिन्हा राष्ट्रीय जनता दल- रेखा कुमारी गुप्ता

रेखा कुमारी गुप्ता जन सुराज पार्टी- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर जनशक्ति जनता दल- वीणा मानवी

वीणा मानवी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी- तनवीर आलम

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असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी उतार सकती है प्रत्याशी

बांकीपुर से होने वाले उपचुनाव में एक और पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है. चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईए भी तैयारी कर रही है. पार्टी की ओर से एबीपी न्यूज़ को बताया गया है कि इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी से बात की जा रही है. अगर उनकी ओर से मुहर लगती है तो बांकीपुर से कैंडिडेट को उतारा जा सकता है. असदुद्दीन ओवैसी की ओर से हां कहने के बाद औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की जाएगी.

14 को नामांकन दाखिल करेंगे जन सुराज के प्रशांत किशोर

बता दें कि आज (गुरुवार) बीजेपी और आरजेडी के प्रत्याशी बांकीपुर से नामांकन दाखिल करेंगे. जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की बात की जाए तो वे 13 जुलाई को अपना पर्चा दाखिल करेंगे. इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है. वहीं नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे. इस उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है.

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