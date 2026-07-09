रणनीति में फॉल्ट, अंधकार में जा रही है टीम इंडिया; लगातार हार से भड़के पूर्व क्रिकेटर

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ वर्तमान टीम की रणनीति से बड़े हैरान है और उन्होंने टीम मैनेजमेंट के कई फैसलों की कड़ी आलोचना की है. कैफ का कहना कि इंग्लैंड दौरे पर जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं वो टीम को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 मैच हारने से पहले टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 0-2 से हार गई थी.

ABP संवाददाता रवीश बिष्ट के साथ बातचीत में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया ने दोनों मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी लेकिन इंग्लैंड में आकर फिर शुरुवाती दो मैच में कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी चुनी. पहले मैच में तो ओवरकास्ट कंडीशन होने के बावजूद टीम मैनेजमेंट ने बैटिंग का फैसला किया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आयरलैंड से हार के बाद टीम इंडिया दबाव में थी और उन्होंने इसी वजह से बिना कंडीशन देखे हुए फैसला किया.

कैफ ने प्रिंस यादव को इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो मैच में ड्रॉप करने पर भी सवाल उठाए. कैफ के मुताबिक जब प्रिंस ने आयरलैंड में अच्छी गेंदबाजी की थी तो उसे इंग्लैंड में क्यों ड्रॉप किया गया? उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को प्रिंस को शुरुवात से ही खिलाना चाहिए था वहीं रवि बिश्नोई को तीसरे टी20 में बाहर बैठाने को लेकर भी कैफ ने टीम मैनेजमेंट की आलोचना की है. कैफ का कहना है कि माना रवि बिश्नोई का एक ओवर खराब गया लेकिन इस मतलब नहीं कि आप उसे अगले मैच से बाहर कर दोगे. टीम मैनेजमेंट को बिश्नोई को सपोर्ट करना चाहिए था अगर ऐसे खिलाड़ियों को एक परफॉरमेंस की वजह से निकला जाएगा तो टीम इंडिया में असुरक्षा बढ़ेगी और ऐसे में टीम का भविष्य अंधकार में लग रहा है.

यह भी पढ़ें- 'ये तो सरेंडर...', श्रेयस अय्यर पर भड़के अनिल कुंबले, IND vs ENG 4th T20 से पहले दी एक सलाह

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में बताया डिफेक्ट

संजू सैमसन को हटाने की बात पर कैफ ने सौरव गांगुली का हवाला दिया. कैफ ने कहा कि 2003 वर्ल्ड कप में भारत के पास सचिन-सौरव के साथ सहवाग भी ओपनर के तौर पर मौजूद थे और दादा ने तीनो के लिए जगह बनायी तो आप अपने बेस्ट प्लेयर को बाहर नहीं कर सकते उनके लिए जगह बनानी पड़ती है. कैफ ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भी डिफेक्ट बताया, कैफ ने कहा श्रेयस आईपीएल में भी एक हार के बाद प्लेइंग XI बदल देते थे ये तरीका सही नहीं है इसलिए अब तक टीम इंडिया को सफलता नहीं मिल पा रही है.

यह भी पढ़ें- क्या आज खेलेंगे संजू सैमसन, उपकप्तान तिलक वर्मा की होगी छुट्टी? चौथे T20 की संभावित प्लेइंग XI

कैफ के मुताबिक सवाल उन लोगों से भी पूछा जाना चाहिए जिन्होंने श्रेयस को डायरेक्ट टीम इंडिया का कप्तान बनाया अच्छा होता पहले उन्हें 15 में लाया जाता और फिर दूसरी जिम्मेदारी दी जाती. कैफ का कहना है कि तिलक वर्मा भी उपकप्तानी के रोल को ठीक से नहीं निभा पा रहे है. स्पिन के खिलाफ तिलक स्ट्रगल कर रहे है. फिरकी के सामने उनके रन नहीं निकल रहे है. वो सिर्फ तेज गेंदबाजी के खिलाफ रन मारते है. उन्हें स्पिन खेलने की कला को सीखना होगा क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है.