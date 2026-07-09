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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमहंगा होकर फिर सस्ता हो गया MacBook Neo, इस सेल का फायदा उठाकर बचा लें मोटा पैसा

महंगा होकर फिर सस्ता हो गया MacBook Neo, इस सेल का फायदा उठाकर बचा लें मोटा पैसा

MacBook Neo Price Drop: महंगा होने के बाद ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप MacBook Neo एक बार फिर पुरानी कीमत पर अवेलेबल हो गया है. विजय सेल्स से आप इसे पुरानी कीमत पर खरीद सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 09 Jul 2026 10:44 AM (IST)
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  • हाल ही में महंगा हुआ MacBook Neo अब सस्ता उपलब्ध है।
  • विजय सेल्स पर इस पर ₹13,500 तक की कुल छूट मिल रही।
  • इसमें A18 Pro चिपसेट, 8GB रैम; छात्रों हेतु यह उपयुक्त है।

MacBook Neo Price Drop: हाल ही में महंगा हुआ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप MacBook Neo एक बार फिर सस्ता हो गया है. अगर आप यह लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो इस मौके को हाथ से न जाने दें. विजय सेल्स पर इस समय बैक टू स्कूल सेल चल रही है, जिसमें इस लैपटॉप पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. ऐसे में अगर आप कीमत बढ़ने से पहले इस मैकबुक नियो को नहीं खरीद पाए थे तो अब लगभग उसी दाम पर इसे खरीदने का मौका मिल रहा है. इस सेल में इस लैपटॉप को 13,000 से ज्यादा की छूट के साथ खरीदा जा सकता है. आइए इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस और डील के बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

MacBook Neo में क्या कुछ मिलता है?

Macbook Neo को 13 इंच की LED स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया था. इसकी कीमत कम रखने के लिए इसमें मैकबुक की जगह आईफोन में यूज होने वाला प्रोसेसर यूज किया गया है. यह A18 Pro चिपसेट के साथ लॉन्च हुआ था. 8GB रैम वाले इस लैपटॉप में बेस स्टोरेज 256GB है. इसमें 1080p का FaceTime HD कैमरा, डुअल माइक्रोफोन और डुअल साइड स्पीकर लगे हैं, जो स्पेटियल और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं. इसमें ऐप्पल का मैजिक कीबोर्ड, बड़ा मल्टीटच ट्रैकपैड और टचआईडी भी दी गई है और इसका वजन केवल 1.23 किलोग्राम है. यह लैपटॉप बेसिक कंप्यूटिंग के लिए शानदार स्पीड, जबरदस्त ग्राफिक परफॉर्मेंस, शार्पर और कलरफुल डिस्प्ले, प्रीमियम और मजबूत एल्युमिनियम बिल्ड के साथ आता है.

विजय सेल्स पर मिल रहा भारी बचत का मौका

मार्च में मैकबुक नियो भारत में 69,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था. हाल ही में ऐप्पल ने इसकी कीमत में बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद इसकी शुरुआती कीमत 79,900 रुपये हो गई थी. अब विजय सेल्स आपको भारी बचत का मौका दे रहा है. विजय सेल्स पर यह लैपटॉप इस समय 10,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ 69,900 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 3,500 रुपये की और बचत की जा सकती है. सारे डिस्काउंट को मिला लिया जाए तो आप यह लैपटॉप 13,500 रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं.

क्या इस कीमत पर खरीदना चाहिए मैकबुक नियो?

अगर आप स्टूडेंट हैं या वेब ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग जैसे बेसिक टास्क के लिए इसे यूज करने वाले हैं तो मैकबुक नियो एक शानदार च्वॉइस है. जबरदस्त बैटरी बैकअप के साथ आने वाले इस डिवाइस पर कोडिंग भी की जा सकती है, लेकिन अगर आप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और दूसरे हाई-एंड टास्क के लिए इसे यूज करने वाले हैं तो फैसले पर विचार करना चाहिए. इसकी 8GB रैम हाई-एंड टास्क के लिए पर्याप्त नहीं है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 09 Jul 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
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