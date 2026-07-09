महंगा होकर फिर सस्ता हो गया MacBook Neo, इस सेल का फायदा उठाकर बचा लें मोटा पैसा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हाल ही में महंगा हुआ MacBook Neo अब सस्ता उपलब्ध है।

विजय सेल्स पर इस पर ₹13,500 तक की कुल छूट मिल रही।

इसमें A18 Pro चिपसेट, 8GB रैम; छात्रों हेतु यह उपयुक्त है।

MacBook Neo Price Drop: हाल ही में महंगा हुआ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप MacBook Neo एक बार फिर सस्ता हो गया है. अगर आप यह लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो इस मौके को हाथ से न जाने दें. विजय सेल्स पर इस समय बैक टू स्कूल सेल चल रही है, जिसमें इस लैपटॉप पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. ऐसे में अगर आप कीमत बढ़ने से पहले इस मैकबुक नियो को नहीं खरीद पाए थे तो अब लगभग उसी दाम पर इसे खरीदने का मौका मिल रहा है. इस सेल में इस लैपटॉप को 13,000 से ज्यादा की छूट के साथ खरीदा जा सकता है. आइए इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस और डील के बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

MacBook Neo में क्या कुछ मिलता है?

Macbook Neo को 13 इंच की LED स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया था. इसकी कीमत कम रखने के लिए इसमें मैकबुक की जगह आईफोन में यूज होने वाला प्रोसेसर यूज किया गया है. यह A18 Pro चिपसेट के साथ लॉन्च हुआ था. 8GB रैम वाले इस लैपटॉप में बेस स्टोरेज 256GB है. इसमें 1080p का FaceTime HD कैमरा, डुअल माइक्रोफोन और डुअल साइड स्पीकर लगे हैं, जो स्पेटियल और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं. इसमें ऐप्पल का मैजिक कीबोर्ड, बड़ा मल्टीटच ट्रैकपैड और टचआईडी भी दी गई है और इसका वजन केवल 1.23 किलोग्राम है. यह लैपटॉप बेसिक कंप्यूटिंग के लिए शानदार स्पीड, जबरदस्त ग्राफिक परफॉर्मेंस, शार्पर और कलरफुल डिस्प्ले, प्रीमियम और मजबूत एल्युमिनियम बिल्ड के साथ आता है.

विजय सेल्स पर मिल रहा भारी बचत का मौका

मार्च में मैकबुक नियो भारत में 69,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था. हाल ही में ऐप्पल ने इसकी कीमत में बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद इसकी शुरुआती कीमत 79,900 रुपये हो गई थी. अब विजय सेल्स आपको भारी बचत का मौका दे रहा है. विजय सेल्स पर यह लैपटॉप इस समय 10,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ 69,900 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 3,500 रुपये की और बचत की जा सकती है. सारे डिस्काउंट को मिला लिया जाए तो आप यह लैपटॉप 13,500 रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं.

क्या इस कीमत पर खरीदना चाहिए मैकबुक नियो?

अगर आप स्टूडेंट हैं या वेब ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग जैसे बेसिक टास्क के लिए इसे यूज करने वाले हैं तो मैकबुक नियो एक शानदार च्वॉइस है. जबरदस्त बैटरी बैकअप के साथ आने वाले इस डिवाइस पर कोडिंग भी की जा सकती है, लेकिन अगर आप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और दूसरे हाई-एंड टास्क के लिए इसे यूज करने वाले हैं तो फैसले पर विचार करना चाहिए. इसकी 8GB रैम हाई-एंड टास्क के लिए पर्याप्त नहीं है.

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