1.68 लाख की साड़ी में रश्मिका का शाही अंदाज! क्या आपने देखा ये नया अवतार?

Rashmika Mandanna Latest Saree Look: एक साड़ी और अलग ही अंदाज, जब रश्मिका मंदाना किसी खास लुक में सामने आती हैं, तो वह सिर्फ पहनावा नहीं रहता, बल्कि एक पूरा ट्रेंड बन जाता है. उनका हालिया साड़ी वाला अंदाज भी कुछ ऐसा ही रहा, जिसमें शाही ठाठ और सहजता दोनों का खूबसूरत मेल देखने को मिला. इस लुक में उन्होंने पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक सोच के साथ इस तरह जोड़ा कि सब कुछ बेहद संतुलित और आकर्षक लगा.

एक लाख अड़सठ हजार रुपये की साड़ी

इस खास मौके के लिए उन्होंने मृणालिनी राव की बनाई हुई आइवरी रंग की सिल्क साड़ी चुनी, जिसकी कीमत करीब एक लाख अड़सठ हजार रुपये बताई जा रही है. साड़ी के किनारों पर बारीक फूलों की जरी कढ़ाई की गई थी, जो इसे और खास बना रही थी. इसके साथ उन्होंने गहरे लाल रंग का हाथ से कढ़ाई किया हुआ ब्लाउज पहना, जिसकी छोटी आस्तीन और डिजाइन पूरे लुक में पारंपरिक नजाकत जोड़ रही थी.





साज-सज्जा के मामले में भी उन्होंने संतुलन बनाए रखा. भारी गहनों की बजाय उन्होंने हरे पत्थरों वाले झुमके पहने, जिनमें हल्का लाल रंग भी झलक रहा था, जो उनके ब्लाउज से मेल खा रहा था. गले में भारी हार पहनने के बजाय उन्होंने अपना मंगलसूत्र ही रखा और हाथों में कंगनों के साथ एक खास घड़ी पहनकर पूरे अंदाज को सादा लेकिन खास बनाया.





सिंपल मेकअप

मेकअप की बात करें तो उन्होंने इसे बहुत सधा हुआ रखा. चेहरे पर हल्की चमक के साथ गालों को उभारा गया था और आंखों में भूरे रंग का हल्का धुंधला शेड लगाया गया. होंठों पर हल्का लाल रंग रखा गया, जिससे पूरा लुक परफेक्ट नजर आया. बालों को बीच से मांग निकालकर पीछे बांधा गया था, जिससे साफ-सुथरा और निखरा हुआ अंदाज सामने आया. माथे पर सिंदूर लगाकर उन्होंने इस पूरे रूप में पारंपरिक छाप भी जोड़ दी.





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पारंपरिक पहनावे को नया अंदाज





यह पूरा लुक इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पारंपरिक पहनावे को नए अंदाज के साथ अपनाया जा सकता है. इसमें न तो ज्यादा भारीपन है और न ही जरूरत से ज्यादा सादगी, बल्कि दोनों के बीच का संतुलन इसे खास बनाता है. आज के समय में जहां नई पीढ़ी अपने पहनावे में कुछ अलग तलाशती है, वहां यह अंदाज उनके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है.

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