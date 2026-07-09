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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनRashmika Mandanna Saree Look: 1.68 लाख की साड़ी में रश्मिका का शाही अंदाज! क्या आपने देखा ये नया अवतार?

Rashmika Mandanna Saree Look: 1.68 लाख की साड़ी में रश्मिका का शाही अंदाज! क्या आपने देखा ये नया अवतार?

Best Saree Looks For Weddings: जब रश्मिका मंदाना किसी खास लुक में सामने आती हैं, तो वह सिर्फ पहनावा नहीं रहता, बल्कि एक पूरा ट्रेंड बन जाता है. उनका हालिया साड़ी वाला अंदाज भी कुछ ऐसा ही रहा.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 09 Jul 2026 10:42 AM (IST)
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Rashmika Mandanna Latest Saree Look: एक साड़ी और अलग ही अंदाज, जब रश्मिका मंदाना किसी खास लुक में सामने आती हैं, तो वह सिर्फ पहनावा नहीं रहता, बल्कि एक पूरा ट्रेंड बन जाता है. उनका हालिया साड़ी वाला अंदाज भी कुछ ऐसा ही रहा, जिसमें शाही ठाठ और सहजता दोनों का खूबसूरत मेल देखने को मिला. इस लुक में उन्होंने पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक सोच के साथ इस तरह जोड़ा कि सब कुछ बेहद संतुलित और आकर्षक लगा.  

 एक लाख अड़सठ हजार रुपये की साड़ी

इस खास मौके के लिए उन्होंने मृणालिनी राव की बनाई हुई आइवरी रंग की सिल्क साड़ी चुनी, जिसकी कीमत करीब एक लाख अड़सठ हजार रुपये बताई जा रही है. साड़ी के किनारों पर बारीक फूलों की जरी कढ़ाई की गई थी, जो इसे और खास बना रही थी. इसके साथ उन्होंने गहरे लाल रंग का हाथ से कढ़ाई किया हुआ ब्लाउज पहना, जिसकी छोटी आस्तीन और डिजाइन पूरे लुक में पारंपरिक नजाकत जोड़ रही थी.


Rashmika Mandanna Saree Look: 1.68 लाख की साड़ी में रश्मिका का शाही अंदाज! क्या आपने देखा ये नया अवतार?

साज-सज्जा के मामले में भी उन्होंने संतुलन बनाए रखा. भारी गहनों की बजाय उन्होंने हरे पत्थरों वाले झुमके पहने, जिनमें हल्का लाल रंग भी झलक रहा था, जो उनके ब्लाउज से मेल खा रहा था.  गले में भारी हार पहनने के बजाय उन्होंने अपना मंगलसूत्र ही रखा और हाथों में कंगनों के साथ एक खास घड़ी पहनकर पूरे अंदाज को सादा लेकिन खास बनाया. 


Rashmika Mandanna Saree Look: 1.68 लाख की साड़ी में रश्मिका का शाही अंदाज! क्या आपने देखा ये नया अवतार?

सिंपल मेकअप

मेकअप की बात करें तो उन्होंने इसे बहुत सधा हुआ रखा.  चेहरे पर हल्की चमक के साथ गालों को उभारा गया था और आंखों में भूरे रंग का हल्का धुंधला शेड लगाया गया. होंठों पर हल्का लाल रंग रखा गया, जिससे पूरा लुक परफेक्ट नजर आया. बालों को बीच से मांग निकालकर पीछे बांधा गया था, जिससे साफ-सुथरा और निखरा हुआ अंदाज सामने आया.  माथे पर सिंदूर लगाकर उन्होंने इस पूरे रूप में पारंपरिक छाप भी जोड़ दी. 


Rashmika Mandanna Saree Look: 1.68 लाख की साड़ी में रश्मिका का शाही अंदाज! क्या आपने देखा ये नया अवतार?

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पारंपरिक पहनावे को नया अंदाज


Rashmika Mandanna Saree Look: 1.68 लाख की साड़ी में रश्मिका का शाही अंदाज! क्या आपने देखा ये नया अवतार?

यह पूरा लुक इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पारंपरिक पहनावे को नए अंदाज के साथ अपनाया जा सकता है. इसमें न तो ज्यादा भारीपन है और न ही जरूरत से ज्यादा सादगी, बल्कि दोनों के बीच का संतुलन इसे खास बनाता है. आज के समय में जहां नई पीढ़ी अपने पहनावे में कुछ अलग तलाशती है, वहां यह अंदाज उनके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है.  

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 10:41 AM (IST)
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