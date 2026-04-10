AI की मदद से बन जाएगा YouTube Channel! इस एक ट्रिक से रातों-रात चैनल पहुंच जाएगा लाखों तक, होगी जबरदस्त कमाई

इन वीडियो की सबसे खास बात उनकी सादगी है. ना कोई भारी-भरकम एडिटिंग, ना ही जटिल कहानी. बस छोटे-छोटे कार्टून क्लिप्स जिनमें वही किरदार बार-बार नजर आते हैं. जब दर्शक एक ही तरह के कैरेक्टर्स को बार-बार देखते हैं तो उनके मन में एक पहचान बन जाती है. यही पहचान उन्हें वीडियो पर क्लिक करने और अंत तक देखने के लिए प्रेरित करती है. धीरे-धीरे यही आदत बन जाती है और चैनल के लिए लॉयल ऑडियंस तैयार हो जाती है.