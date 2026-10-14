आपके ईयरबड्स भी हो सकते हैं गंदे, जानें कब और क्यों करें साफ

ईयरबड्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जिनका इस्तेमाल सीधे कानों में किया जाता है. बार-बार इस्तेमाल करने और जेब या बैग में रखने से इन पर धूल, कान का मैल और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं. इससे कानों में संक्रमण का खतरा बढ़ने के साथ आवाज की क्वालिटी भी प्रभावित हो सकती है. नियमित सफाई से ईयरबड्स को बेहतर स्थिति में रखने और उनकी उम्र बढ़ाने में मदद मिल सकती है.