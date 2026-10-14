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आपके ईयरबड्स भी हो सकते हैं गंदे, जानें कब और क्यों करें साफ
ईयरबड्स का रोजाना इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी सफाई को नजरअंदाज न करें. जानें ईयरबड्स को साफ करने का सही तरीका, कितने समय में करनी चाहिए सफाई और किन गलतियों से डिवाइस को नुकसान हो सकता है.
सुबह की वॉक हो, ऑफिस का काम या सफर में गाने सुनना, ईयरबड्स आज कई लोगों की डेली की जरूरत बन गए हैं. इन्हें इस्तेमाल करना जितना आसान है, इनकी सफाई का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है. अक्सर लोग फोन और दूसरी चीजों को साफ करते हैं, लेकिन कानों में लगाए जाने वाले ईयरबड्स की सफाई भूल जाते हैं. ये दिनभर हाथों, जेब, बैग, डेस्क और दूसरी जगहों के संपर्क में आते हैं. ऐसे में इन पर धूल, गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं. परेशानी तब बढ़ सकती है, जब इन्हीं ईयरबड्स को बिना साफ किए बार-बार कानों में लगाया जाए. इससे न सिर्फ कानों की सेहत प्रभावित हो सकती है, बल्कि डिवाइस की आवाज की क्वालिटी भी कम हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि ईयरबड्स को साफ रखना क्यों जरूरी है और इनकी सफाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
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Published at : 14 Oct 2026 07:40 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
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