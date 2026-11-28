बैटरी की बात करें तो Infinix Smart Power 5G में सीरीज के बाकी फोन्स के मुकाबले काफी बड़ी बैटरी मिल सकती है. कंपनी ने जून में लॉन्च हुए स्टैंडर्ड Smart 20 में 5200mAh और हाल ही में आए Smart 20 HD में 5000mAh की बैटरी दी थी. अब Power ब्रांडिंग के साथ आने वाले इस नए 5G स्मार्टफोन में इससे भी बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है जिससे यूजर्स को दिनभर चार्जिंग की टेंशन न रहे.