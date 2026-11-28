Infinix Smart Power 5G: बजट में फिट और बैटरी में हिट, मार्केट में आ रहा है ये नया 5G स्मार्टफोन
Infinix Smart Power 5G: कम बजट में तगड़ी बैटरी वाला नया 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैंतो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. जल्द ही मार्केट में इस कंपनी का धांसू स्मार्टफोन दस्तक देने वाला है, जान लें डिटेल्स.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 28 Nov 2026 08:16 PM (IST)
कम बजट में दमदार बैटरी वाला 5G फोन तलाश रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. स्मार्टफोन कंपनी Infinix जल्द ही मार्केट में अपना एक नया बजट हैंडसेट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो इस अपकमिंग फोन का नाम Infinix Smart Power 5G हो सकता है. यह डिवाइस कंपनी की मौजूदा Smart सीरीज का हिस्सा बनेगा जिसे खासतौर पर लंबी बैटरी लाइफ के लिए तैयार किया जा रहा है.
1/8
इस नए स्मार्टफोन को एक सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर स्पॉट किया है. लिस्टिंग में यह फोन Smart Power 5G नाम और X6867B मॉडल नंबर के साथ नजर आया है. सर्टिफिकेशन साइट पर दिखने से साफ है कि कंपनी इसे जल्द ही चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में पेश कर सकती है. इसके नाम में जुड़ा Power शब्द बताता है कि यह एक बैटरी-फोकस्ड किफायती 5G फोन होने वाला है.
2/8
फिलहाल कंपनी ने इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट और कीमत का खुलासा नहीं किया है. लेकिन माना जा रहा है कि यह नया फोन Infinix Smart 20 HD की लाइनअप में शामिल होगा. बता दें कि कंपनी ने पिछले महीने ही 6 अक्टूबर को भारत में Smart 20 HD को 10999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. ऐसे में नए 5G मॉडल की कीमत भी इसी बजट रेंज के आसपास रहने की उम्मीद है.
3/8
बैटरी की बात करें तो Infinix Smart Power 5G में सीरीज के बाकी फोन्स के मुकाबले काफी बड़ी बैटरी मिल सकती है. कंपनी ने जून में लॉन्च हुए स्टैंडर्ड Smart 20 में 5200mAh और हाल ही में आए Smart 20 HD में 5000mAh की बैटरी दी थी. अब Power ब्रांडिंग के साथ आने वाले इस नए 5G स्मार्टफोन में इससे भी बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है जिससे यूजर्स को दिनभर चार्जिंग की टेंशन न रहे.
4/8
इस अपकमिंग फोन के बाकी फीचर्स का अंदाजा हम Smart 20 HD के स्पेसिफिकेशन्स से लगा सकते हैं. Smart 20 HD में 6.67-इंच का HD+ LCD टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है जिसका रेजोल्यूशन 720 x 1600 पिक्सल है. यह स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट और 700 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. नए Smart Power 5G में भी ऐसा ही स्मूद और ब्राइट डिस्प्ले मिलने की पूरी संभावना है.
5/8
परफॉर्मेंस के मामले में Infinix Smart 20 HD को ऑक्टा-कोर Unisoc T7250 चिपसेट के साथ उतारा गया था. इसमें 3GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 6GB तक वर्चुअल रैम बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है. तो साथ ही स्टोरेज बढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड microSD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है. हालांकि नए Smart Power 5G में कंपनी 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट करने वाला नया प्रोसेसर इस्तेमाल करेगी जिससे तेज इंटरनेट का मजा मिल सके.
6/8
सॉफ्टवेयर की बात करें तो Infinix के नए बजट फोन्स लेटेस्ट Android 15 पर आधारित XOS 15.1 इंटरफेस के साथ आ रहे हैं. Smart Power 5G में भी यही साफ-सुथरा और यूजर-फ्रेंडली सॉफ्टवेयर मिलने की उम्मीद है. कैमरा सेटअप पर नजर डालें तो Smart 20 HD के बैक पैनल पर सिंगल 8-मेगापिक्सल कैमरा और सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में भी 8-मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है.
7/8
कम कीमत होने के बावजूद कंपनी कैमरा फीचर्स में कोई कमी नहीं छोड़ती है. Smart 20 HD में ऑटोफोकस, सुपर नाइट, ड्यूल वीडियो, व्लॉग, डॉक्यूमेंट्स, प्रो, पैनोरमा और टाइम-लैप्स जैसे कई काम के कैमरा मोड्स मिलते हैं. यह फोन 2K/30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है. उम्मीद है कि आने वाले Smart Power 5G में भी रोजमर्रा की फोटोग्राफी के लिए ये सभी स्मार्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे.
8/8
एंटरटेनमेेंट को बेहतर बनाने के लिए Smart 20 HD में 300 प्रतिशत अल्ट्रा वॉल्यूम मोड और DTS ऑडियो सपोर्ट वाला ड्यूल-स्पीकर सेटअप दिया गया है. इसके अलावा यह फोन 15W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है और बॉक्स में 10W का चार्जर साथ मिलता है. कुल मिलाकर कहें तो अगर आप कम बजट में बड़ी बैटरी और 5G स्पीड वाला फोन चाहते हैं, तो Infinix Smart Power 5G एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है.