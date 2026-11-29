साल 2026 खत्म होने वाला है और इस साल फिल्मों की दुनिया में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला. कुछ फिल्में ऐसी रहीं, जिन्हें सिनेमाघरों में दर्शकों का इंतजार रहा, लेकिन वो कमाई के मामले में पीछे रह गईं. वहीं, जब यही फिल्में ओटीटी पर आईं तो दर्शकों ने इन्हें खूब प्यार मिला. ये भले ही थिएटर और बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाईं लेकिन ये ओटीटी पर आते ही हिट हो गईं और इन्हें करोड़ों व्यूज भी मिले.

इस लिस्ट में बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों के नाम शामिल हैं, जिन्हें थिएटर में रिलीज किया गया. इसमें 'हक', 'दे दे प्यार दे 2' और 'द राजा साब'-'दायरा' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं, जो ओटीटी पर आते ही हिट हो गईं और उन्हें खूब देखा भी गया. देखिए लिस्ट...

हक

यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' नवंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी सच्ची घटना से प्रेरित थी. इसमें यामी ने शाजिया बानो नाम की महिला का किरदार निभाया, जो पति से अलग होने के बाद अपने और बच्चों के हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ती है. इमरान हाशमी ने उनके पति अब्बास खान की भूमिका निभाई थी. बॉक्स ऑफिस पर ये खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और इसने करीब 20 करोड़ रुपए तक कमाई की थी. इसके बाद 2 जनवरी 2026 को यह नेटफ्लिक्स पर आई और नेटफ्लिक्स के साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने चार हफ्तों में 11.3 मिलियन व्यूज हासिल किए.

दे दे प्यार दे 2

अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' भी ओटीटी पर काफी चर्चा में रही. इसका निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया. यह फिल्म नवंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन औसत रहा था. लेकिन नेटफ्लिक्स पर आने के बाद फिल्म ने तीन हफ्तों में 7.7 मिलियन व्यूज हासिल किए थे.

वॉर 2

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. इसने सिनेमाघरों में उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं की थी. अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस एक्शन फिल्म में कियारा आडवाणी भी अहम भूमिका में थीं. बड़े बजट, शानदार एक्शन और दो बड़े सितारों के बावजूद फिल्म दर्शकों को पूरी तरह पसंद नहीं आई थी. इसने दुनियाभर में करीब 303 करोड़ रुपए कमाए थे और ये फिर भी फ्लॉप रही. इसके बाद इसे नेटफ्लिक्स पर अच्छा रिस्पांस मिला और इसने साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने ओटीटी पर 6.9 मिलियन यानी 69 लाख व्यूज हासिल किए.

द राजा साब

प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन मारुति ने किया था. इसमें प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार नजर आए थे. बड़े बजट और प्रभास की लोकप्रियता के चलते फिल्म को लेकर खूब चर्चा थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 208 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. इसके बाद फिल्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई और यहां इसकी किस्मत बदल गई. फिल्म को ओटीटी पर शुरुआत में ही 1.75 करोड़ दर्शक मिले.

दायरा

करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' थिएटर में रिलीज हुई तो ये खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी. मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म का घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 5 करोड़ रुपए रहा था. इसके बाद 13 नवंबर को ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. लेकिन इसने ओटीटी पर आते ही फिल्म ने अच्छी शुरुआत की. नेटफ्लिक्स के 9 से 15 नवंबर के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म को अपने पहले हफ्ते में 32 लाख व्यूज मिले थे और ये दुनियाभर की टॉप 10 नॉन-इंग्लिश फिल्मों की लिस्ट में आठवें स्थान पर रही. फिल्म ने भारत के साथ मॉरीशस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों में भी टॉप ट्रेंडिंग फिल्मों में जगह बनाई थी.

दो दीवाने सहर में

सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की रोमांटिक फिल्म 'दो दीवाने सहर में' भी सिनेमाघरों में खास कमाल नहीं दिखा पाई. 20 फरवरी को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन रवि उदयवार ने किया था, जबकि संजय लीला भंसाली इसके निर्माताओं में शामिल थे. शानदार स्टारकास्ट और रोमांटिक कहानी के बावजूद फिल्म को थिएटर में दर्शक नहीं मिले. इसका भारत में नेट कलेक्शन करीब 6.60 करोड़ रुपए रहा था. बाद में फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई और वहां शुरुआत के 6 महीनों में ही फिल्म को दुनियाभर में करीब 73 लाख व्यूज मिले थे. ये इंडिया की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में भी रही.