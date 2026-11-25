इन सभी प्लान की कीमतों पर GST अलग से लागू होगा. इसके अलावा, इनकी उपलब्धता आपके राज्य और क्षेत्र के हिसाब से अलग हो सकती है. ऐसे में नया कनेक्शन लेने से पहले अपने इलाके में सर्विस की उपलब्धता जरूर चेक कर लें. साथ ही यह भी पता कर लें कि प्लान में राउटर या मॉडेम शामिल है या नहीं और नया फाइबर कनेक्शन लगवाने के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज तो नहीं देना होगा.