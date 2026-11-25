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Jio vs Airtel vs BSNL : घर के लिए 100 Mbps इंटरनेट चाहिए? इन प्लान्स पर डालें नजर
Jio vs Airtel vs BSNL : घर के लिए 100 Mbps ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने का प्लान है तो Jio, Airtel और BSNL के ये प्लान आपके काम आ सकते हैं. जानिए किस कंपनी का प्लान आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है.
Jio vs Airtel vs BSNL : आज के समय में घरों में इंटरनेट का यूज काफी बढ़ गया है. ऑनलाइन मीटिंग, वर्क फ्रॉम होम, स्मार्ट टीवी पर फिल्में देखने और सोशल मीडिया चलाने जैसे कई कामों के लिए तेज इंटरनेट जरूरी हो गया है. ऐसे में 100 Mbps स्पीड वाला ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खासकर उन घरों में जहां एक साथ कई लोग इंटरनेट यूज करते हैं. Jio, Airtel और BSNL जैसी कंपनियां इस स्पीड के साथ अलग-अलग कीमतों पर प्लान ऑफर कर रही हैं. इनमें अनलिमिटेड डेटा और फ्री कॉलिंग के साथ OTT सब्सक्रिप्शन जैसे फायदे भी मिलते हैं, हालांकि हर प्लान में मिलने वाली सुविधाएं अलग हैं. ऐसे में नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने से पहले इन प्लान की कीमत, डेटा लिमिट और अतिरिक्त फायदों को जान लें.
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