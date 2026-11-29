eSIM vs Normal SIM: मोबाइल फोन के दौर में सिम कार्ड का साइज लगातार छोटा होता गया है. पहले बड़े साइज वाले स्टैंडर्ड सिम आते थे, फिर माइक्रो और नैनो सिम का दौर आया और अब बारी eSIM की है. आजकल लॉन्च हो रहे ज्यादातर प्रीमियम और मिड-रेंज स्मार्टफोन में फिजिकल सिम ट्रे के साथ या उसकी जगह eSIM का सपोर्ट मिलने लगा है. अमेरिका जैसे देशों में तो कई आईफोन मॉडल बिना सिम कार्ड स्लॉट के ही बिकते हैं.

ऐसे में आम यूजर्स के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि आखिर इन दोनों में असली फर्क क्या है और बिना प्लास्टिक कार्ड के फोन में नेटवर्क कैसे आता है. तो बता दें इस्तेमाल करने का तरीका और सेफ्टी लेवल में दोनों सिम में जमीन-आसमान का अंतर है. चलिए आपको बताते हैं दोनों तकनीकें कैसे काम करती हैं.

फिजिकल SIM क्या है और कैसे काम करती है?

फिजिकल सिम एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पर गोल्डन कलर की एक माइक्रोचिप लगी होती है. हम सालों से इसी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते आ रहे हैं. इस चिप के अंदर आपकी पहचान से जुड़ी खास जानकारी, जैसे आपका मोबाइल नंबर, सब्सक्राइबर आईडी और नेटवर्क सिक्योरिटी कीज स्टोर रहती हैं. जब आप इस कार्ड को फोन की सिम ट्रे में डालकर मोबाइल ऑन करते हैं.

तो फोन इस चिप को रीड करता है और नजदीकी मोबाइल टावर को सिग्नल भेजता है. टेलीकॉम कंपनी का सिस्टम आपकी पहचान वेरिफाई करता है और तुरंत आपके फोन में कॉलिंग, SMS और इंटरनेट सर्विस शुरू हो जाती है. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप इसे कभी भी पिन की मदद से बाहर निकाल सकते हैं और किसी दूसरे फोन में लगाकर तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि इसके खोने, टूटने या खराब होने का खतरा रहता है.

eSIM क्या है और यह कैसे काम करती है?

eSIM का पूरा नाम एंबेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है. नाम से ही साफ है कि यह सिम पहले से ही फोन के अंदर फिट होता है. इसमें आपको टेलीकॉम कंपनी से कोई अलग प्लास्टिक कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मोबाइल बनाते समय ही मदरबोर्ड पर एक बेहद छोटी री-प्रोग्रामेबल चिप लगा दी जाती है. इसे एक्टिवेट करने के लिए टेलीकॉम कंपनी आपको एक क्यूआर कोड या डिजिटल प्रोफाइल भेजती है.

जैसे ही आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर इस कोड को स्कैन करते हैं, आपके नंबर की सारी जानकारी इंटरनेट के जरिए सीधे उस इनबिल्ट चिप में डाउनलोड हो जाती है. इसके बाद यह चिप बिल्कुल एक सामान्य सिम की तरह टावर से जुड़कर काम करने लगती है. एक ही eSIM चिप में आप अलग-अलग कंपनियों के कई नंबर सेव रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सेटिंग्स से उन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं.





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आपके लिए कौन-सी सिम बेहतर?

सेफ्टी और सुविधा के मामले में दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं. सबसे बड़ा अंतर सेफ्टी का है. अगर आपका फोन चोरी हो जाए, तो चोर फिजिकल सिम को तुरंत निकालकर फेंक सकता है. जिससे फोन ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है. वहीं eSIM को फोन से बाहर नहीं निकाला जा सकता जिससे लोकेशन ट्रैक करना आसान रहता है. इसके अलावा सिम स्लॉट न होने से फोन कंपनियों को अंदर थोड़ी एक्सट्रा जगह मिल जाती है जिसका इस्तेमाल बड़ी बैटरी देने या फोन को बेहतर वॉटरप्रूफ बनाने में किया जाता है.

दूसरी तरफ फिजिकल सिम की खासियत इसकी सरलता है. अगर आपके फोन की बैटरी अचानक डेड हो जाए या स्क्रीन टूट जाए तो आप तुरंत सिम निकालकर किसी भी सस्ते कीपैड फोन में डाल सकते हैं. eSIM को दूसरे फोन में ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट और टेलीकॉम कंपनी के वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है.

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