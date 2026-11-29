File Sharing Tools: आजकल हर किसी के स्मार्टफोन में हाई-क्वालिटी वीडियो, लंबी मूवीज और भारी-भरकम प्रोजेक्ट फाइल्स भरी रहती हैं. लेकिन जब यह बड़ी फाइल्स किसी को भेजनी पड़ जाएं तो परेशानी आती है. ज्यादातर लोग फाइल शेयर करने के लिए वॉट्सऐप और ईमेल का सहारा लेते हैं, पर वहां एक तय लिमिट से बड़ी फाइल अटैच ही नहीं हो पाती. ऐसे में कई बार फाइल को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ता है या फिर उसकी क्वालिटी कम करनी पड़ती है.

लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इंटरनेट पर कुछ ऐसे कमाल के फ्री टूल्स हैं. जिनकी मदद से आप अपने फोन से ही 100GB तक का भारी डेटा आसानी से भेज सकते हैं. इतना ही नहीं इनमें एक टूल को इस्तेमाल करने में तो आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर.

बिना अकाउंट बनाए भेजें 100GB तक की बड़ी फाइलें

अगर आप बिना किसी लंबे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन किए तुरंत बड़ी फाइल भेजना चाहते हैं. तो BIShare आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. इस टूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको न तो कोई अकाउंट बनाना पड़ता है और न ही अपनी जानकारी देनी होती है. बस अपने फोन के ब्राउजर में इस प्लेटफॉर्म को खोलें और अपनी फाइल अपलोड कर दें.

यहां आप 100GB तक की भारी-भरकम फाइल को बिल्कुल फ्री में ट्रांसफर कर सकते हैं. जैसे ही आपकी फाइल अपलोड होती है सिस्टम छह अंकों के एक सेफ्टी कोड के साथ एक लिंक तैयार कर देता है. आप इस लिंक को वॉट्सऐप या किसी भी चैट ऐप के जरिए सामने वाले को भेज सकते हैं. रिसीवर उस लिंक पर क्लिक करके और कोड डालकर सीधे फाइल डाउनलोड कर सकता है. हालांकि कभी-कभी ज्यादा ट्रैफिक होने पर इसका सर्वर थोड़ा धीमा पड़ सकता है.





इस टूल में साइज की कोई लिमिट नहीं

वीडियो एडिटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को अक्सर बेहद बड़ी फाइलें क्लाइंट्स और टीम के साथ शेयर करनी पड़ती हैं. ऐसे लोगों के बीच Smash नाम का यह टूल काफी इस्तेमाल हो रहा है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें फाइल साइज को लेकर कोई सख्त पाबंदी नहीं रखी गई है. आप इसके जरिए आराम से 100GB या कई बार उससे भी बड़ी फाइलें बिना क्वालिटी खराब किए दूसरे डिवाइस पर भेज सकते हैं.

इसका इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है और आप फोन के ब्राउजर या ऐप के जरिए इसे चला सकते हैं. फाइल अपलोड करने के बाद यह भी एक डाउनलोड लिंक जनरेट करता है. जिसे आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं. इसमें आपकी फाइलें पूरी तरह सेफ रहती हैं और डाउनलोड करने वाले को भी किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती. बस एक बात का ध्यान रखें कि फाइल बहुत ज्यादा बड़ी होने पर अपलोडिंग में थोड़ा वक्त लग सकता है.

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बिना इंटरनेट के भी डेटा ट्रांसफर करेगा यह ऐप

अब बात करते हैं उस सबसे खास टूल की जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी भारी फाइलें भेजने की ताकत रखता है. अगर आप ऑफिस में बैठे हैं या घर पर परिवार के किसी सदस्य को तुरंत बड़ी वीडियो फाइल भेजना चाहते हैं. तो LocalSend ऐप आपके बेहद काम आ सकता है. यह ओपन-सोर्स टूल लोकल वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके फाइल ट्रांसफर करता है, जिसके लिए मोबाइल डेटा या एक्टिव इंटरनेट की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती.





इंटरनेट न होने के बावजूद इसमें फाइलें बेहद तेज रफ्तार से ट्रांसफर होती हैं और डेटा लीक होने का खतरा भी नहीं रहता. इसके लिए बस सेंडर और रिसीवर दोनों के फोन में यह ऐप इंस्टॉल होना चाहिए. इसकी केवल एक छोटी सी शर्त यह है कि डेटा भेजते समय दोनों डिवाइस एक ही नेटवर्क से जुड़े होने चाहिए और आसपास मौजूद होने चाहिए. ऐसे में आमने-सामने बैठकर हैवी डेटा शेयर करने के लिए यह सबसे सही तरीका है.

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