Best Cars for Dulhan Vidai: भारतीय शादियों में दुल्हन की विदाई का पल बेहद खास और भावुक होता है. इस मौके को यादगार और शाही बनाने के लिए आजकल दूल्हा और दुल्हन के परिवार सामान्य गाड़ियों की जगह लग्जरी, विंटेज या कन्वर्टिबल कारें किराए पर लेना पसंद कर रहे हैं. अगर आप भी शादी के सीजन में विदाई की रस्म को बेहद खास बनाना चाहते हैं, तो बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जिन्हें आप एक दिन या कुछ घंटों के लिए आसानी से रेंट पर बुक कर सकते हैं. ये कारें न केवल आरामदायक सफर देती हैं, बल्कि शादी की तस्वीरों और वीडियो में भी चार चांद लगा देती हैं.

रॉयल विंटेज कारें

शाही अंदाज और पुराने दौर की शान दिखाने के लिए विंटेज कारें दुल्हन की विदाई के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प बनकर उभरी हैं. क्लासिक हिंदुस्तान एंबेसडर से लेकर विंटेज रोल्स-रॉयस स्टाइल या ओपन-रूफ विंटेज मॉडल्स फूलों की सजावट के साथ बेहद आकर्षक लगते हैं.

वेडिंग कार रेंटल एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार, भारत के प्रमुख शहरों में विंटेज कारों का एक दिन का किराया लगभग 15,000 रुपये से शुरू होकर 40,000 रुपये तक जाता है. यह विकल्प खासतौर पर हेरिटेज या थीम आधारित शादियों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है.

ऑडी और बीएमडब्ल्यू लग्जरी सेडान

आधुनिक लग्जरी और आराम के लिए ऑडी ए4, ऑडी ए6 और बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज जैसी जर्मन सेडान कारें सबसे ज्यादा बुक की जाती हैं. इन कारों का प्रीमियम लेदर इंटीरियर, स्मूद सस्पेंशन और शानदार रोड प्रेजेंस दुल्हन की विदाई को बेहद खास बनाता है.

प्रमुख रेंटल प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक, इन लग्जरी सेडान कारों का एक दिन या इवेंट का शुरुआती किराया शहर और पैकेज के हिसाब से लगभग 15,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच रहता है. ज्यादातर कंपनियां इस पैकेज में यूनिफॉर्म पहने ड्राइवर, ईंधन और सामान्य फूलों की सजावट की सुविधा भी शामिल रखती हैं.

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कन्वर्टिबल और अल्ट्रा-लग्जरी कारें

अगर आप विदाई के मौके पर कुछ बेहद अनोखा चाहते हैं, तो ऑडी ए3 कैब्रियोलेट या मर्सिडीज सी-क्लास कन्वर्टिबल जैसी ओपन-रूफ कारें बेहतरीन विकल्प हैं. इनका किराया करीब 25,000 से 55,000 रुपये प्रतिदिन तक हो सकता है.

इसके अलावा, मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास और एस-क्लास जैसी गाड़ियां भी खूब पसंद की जाती हैं, जिनका किराया मॉडल के अनुसार 18,000 रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख रुपये तक जाता है. वेडिंग सीजन में भारी मांग के कारण इन कारों की बुकिंग शादी की तारीख से कम से कम 15 से 30 दिन पहले करा लेना बेहतर रहता है.

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