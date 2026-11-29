राहुल गांधी से मुलाकात के बाद स्टालिन का पहला रिएक्शन, 'कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि...'
डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने कहा कि परिसीमन विधेयक गिरने पर तमिलनाडु को मिलने वाला न्यूनतम संरक्षण भी खत्म हो सकता है. उन्होंने समर्थन के अलावा कोई विकल्प नहीं बताया.
परिसीमन बिल पर DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ हुए बैठक के बाद कहा कि हमारा रुख यह है कि अगर डिलिमिटेशन बिल गिर जाता है तो तमिलनाडु को मिलने वाला न्यूनतम संरक्षण भी खत्म हो जाएगा.' DMK प्रमुख स्टालिन ने आगे कहा कि परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले दलों की ओर से भी कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया गया है.
DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन से मुलाकात के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "थिरु स्टालिन जी के साथ हमारी बहुत अच्छी और सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई. हमने उनके सामने अपना पक्ष रखा. हमारा मानना है कि परिसीमन के जरिए 850 सीटों वाली संसद बनाना और BJP को इन 850 सीटों का स्वरूप तय करने की छूट देना गलत बात है.
News Alert! DMK chief M K Stalin says, 'Our stand is that if delimitation bill defeated, we will lose even minimal protection to TN.' 'There is no option but to support Delimitation Bill; no alternative proposed by Cong-led parties,' says DMK chief Stalin. https://t.co/gMIzfUFV0q— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
परिसीमन बिल की वजह से क्या होगा?
राहुल गांधी ने आगे कहा कि परिसीमन बिल की वजह से भारत में चुनाव क्षेत्रों का स्वरूप ही बदल जाएगा. ये न केवल पूरे भारत के लिए बल्कि दक्षिण भारत और खासकर तमिलनाडु के लिए भी नुकसानदेह है. हमने स्टालिन जी से आग्रह किया कि वे तमिलनाडु की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि BJP की यह कुटिल योजना सफल न हो पाए. अगर BJP 850 सीटों वाली लोकसभा का स्वरूप तय करती है तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा."
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: After meeting DMK President MK Stalin, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "We had a very nice, cordial meeting with Thiru Stalin ji. We explained our view to him. Our view is that an 850-seat Parliament with delimitation and allowing the BJP to completely shape those 850 seats, change the nature of the constituencies in India, is not only damaging to the Indian nation, but it is also damaging to South India and particularly to Tamil Nadu...We requested brother Stalin, who is a staunch defender of Tamil Nadu, that he needs to defend Tamil Nadu and ensure that this dirty design of the BJP is not allowed to happen...Once the BJP reshapes an 850-seat Lok Sabha, democracy in India will be finished."— ANI (@ANI) November 29, 2026