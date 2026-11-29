परिसीमन विधेयक को लेकर सियासत तेज है. इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद ज़िया-उर-रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष उस बिल का विरोध करने की कोशिश कर रहा है. इस बिल को हम संविधान और लोकतंत्र-विरोधी मानते हैं. इसे रोकने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए. बीजेपी इसके जरिए अपनी सरकार सुनिश्चित करना चाहती है. वहीं महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि सपा इसका समर्थन करती है.

संभल में मीडिया से बातचीत में समाजवादी पार्टी के सांसद ज़िया-उर-रहमान बर्क ने कहा, ''परिसीमन बिल संविधान और लोकतंत्र विरोधी है. अप्रैल में भी सरकार इसे लेकर आई थी लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी. इस बिल को रोकने के लिए हर कोशिश होनी चाहिए. मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस ने थोड़ी देरी की है, इसमें जल्दी होनी चाहिए थी.''

#WATCH | Sambhal, Uttar Pradesh: Samajwadi Party MP Zia-Ur-Rehman Barq says, "... Congress and the entire Opposition are making efforts to oppose what we consider an anti-constitutional and anti-democratic Bill. The government had faced a setback over it in April, and every effort must now be made to stop it. However, the Congress could have acted sooner to unite the Opposition... Neither the Samajwadi Party nor its president, Akhilesh Yadav, is opposed to women's reservation. We support it. The Bill was already passed in 2023, so the government should explain why it has not been implemented. The concern is that delimitation is being used as a pretext to push a separate political agenda..." — ANI (@ANI) November 29, 2026

'परिसीमन बिल के जरिए BJP अपनी सरकार सुनिश्चित करना चाहती'

उन्होंने आगे कहा, ''जब हमें यह जानकारी थी कि सरकार ने 100 दिन तक सत्रावसान नहीं किया तो उसकी नीति से पूरी तरह से स्पष्ट नजर आ रही थी कि सरकार पूरी तरह से व्यवस्था करने में लगी है. बीजेपी लगातार पार्टियों और सांसदों को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, हमें इसका आभास था. इसमें पहले से ही ये प्रयास होना चाहिए था कि सरकार जब इस काम पर लगी हुई है तो उसी समय सारी विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने के लिए प्रयास किए जाते. आने वाले समय में इस बिल के जरिए बीजेपी अपनी सरकार सुनिश्चित करना चाहती है.''

महिला आरक्षण बिल को लेकर सपा सांसद ने क्या कहा?

महिला आरक्षण बिल को लेकर सपा सांसद ने कहा, ''न तो समाजवादी पार्टी और न ही इसके अध्यक्ष अखिलेश यादव महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ हैं. हम महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं. यह बिल 2023 में ही पास हो चुका है, हमलोग तो ये कह रहे हैं कि जब वो बिल पास हो गया है तो आप उसे क्यों अमली जामा नहीं पहनाते हैं. आपने ने उसे अब तक क्यों लागू नहीं किया? महिला आरक्षण बिल की आड़ में दूसरा खेल खेला जा रहा है. ये बीजेपी गलत कर रही है.''

ये सीधे तौर से लोकतंत्र पर हमला है- जिया-उर-रहमान बर्क

उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर से लोकतंत्र पर हमला है. इसे संवैधानिक प्रक्रिया बताने का जो ढोंग रचा जा रहा है, अगर वाकई में परिसीमन इस प्रक्रिया का हिस्सा है तो आप इंतजार करते. सपा सांसद ने आशंका जताते हुए कहा कि सबसे डर इस बात का है कि आप जो सीटें बढ़ा रहे हो, जब सरकार बनाने और बिगाड़ने में राज्यों का रोल रहेगा ही नहीं तो फिर उनको महत्व कैसे मिल पाएगा. जो छोटे-छोटे राज्य हैं या जिन्होंने अपनी आबादी कंट्रोल करने का प्रयास किया है, उनकी अगर सीटें सीमित रहेंगी तो दूसरे राज्यों से कितना फर्क हो जाएगा.

देश के अंदर बदलाव करने का प्रयास गलत- जिया-उर-रहमान बर्क

उन्होंने कहा कि देश के अंदर ये बदलाव करने की स्थिति गलत है और फिर आने वाले समय में परिसीमन के नाम पर जो सीमाएं आप बनाना चाहते हैं, उसमें हमें पूरा यकीन है कि इसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी. परिसीमन के नाम पर जो सीमाएं बनाई जाएंगी तो उस समय मुस्लिम समाज हो, ओबीसी हो या एससी हो, उनके अधिकारों पर पूरी तरह से खतरा बना रहेगा.

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