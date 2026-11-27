अगर फोन बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है या अचानक बंद हो गया है, तो उसे पहले कमरे के सामान्य तापमान पर आने दें. इसके बाद ही चार्जिंग शुरू करें. फोन को जल्दी गर्म करने के लिए हीटर या कार के गर्म एयर वेंट के पास न रखें. अगर फोन या चार्जिंग पोर्ट में नमी दिखाई दे, तो पूरी तरह सूखने तक चार्ज न करें. लंबे सफर पर जाते समय चार्ज पावर बैंक साथ रखना भी यूजफुल हो सकता है. अगर फोन सामान्य कमरे के तापमान में भी अचानक बंद हो रहा है या बैटरी प्रतिशत तेजी से गिर रहा है, तो उसकी बैटरी हेल्थ चेक करवाएं. बार-बार ऐसी परेशानी आने पर बैटरी की जांच कराना बेहतर है.