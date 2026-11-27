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Winter Battery Saving Tips: सर्दियों में फोन की बैटरी पर पड़ता है ठंड का असर, ऐसे बढ़ाएं बैकअप
सर्दियों में क्या आपके स्मार्टफोन की बैटरी भी अचानक तेजी से गिरने लगती है? जानिए फोन को ठंड से बचाने और चार्जिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखने से बैटरी बैकअप बेहतर बनाए रख सकते हैं.
सर्दियों में सुबह घर से निकलते ही अगर आपके फोन की बैटरी तेजी से कम होने लगे, तो इसकी वजह सिर्फ ज्यादा यूज करना नहीं है. कई बार ठंड के कारण भी स्मार्टफोन की बैटरी पर असर पड़ता है. पहाड़ी इलाकों में घूमने के दौरान फोटो खींचते समय या मैप पर रास्ता देखते हुए फोन अचानक बंद हो सकता है, जबकि कुछ मिनट पहले ही उसमें बैटरी बची हुई दिखाई दे रही थी. इसका कारण यह है कि कम तापमान में फोन की बैटरी सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाती है. खासकर जब आपको बाहर लंबे समय तक रहना हो और फोन से मैप, ऑनलाइन पेमेंट या टिकट जैसी जरूरी चीजें यूज करनी हों, तब यह परेशानी बढ़ सकती है, हालांकि कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर सर्दियों में फोन की बैटरी का बैकअप बेहतर बनाए रखा जा सकता है.
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