Google Maps में मिलने वाला Air Quality Layer सामान्य मैप के ऊपर दिखाई देता है. इसकी मदद से यूजर्स किसी शहर या इलाके में हवा की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं. इसमें प्रदूषण के स्तर को समझने के लिए अलग-अलग रंगों का यूज किया जाता है. इसके लिए अपने Android या iOS स्मार्टफोन में Google Maps खोलने से पहले चेक कर लें कि ऐप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है या नहीं. पुराने वर्जन में एयर क्वालिटी लेयर उपलब्ध न होने की स्थिति हो सकती है.