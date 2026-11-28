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Google Maps Air Quality : आपके आसपास कितनी जहरीली है हवा? Google Maps से ऐसे लगाएं पता
Google Maps के खास Air Quality फीचर से कुछ आसान स्टेप्स में AQI चेक किया जा सकता है. जानिए कैसे काम करता है यह फीचर और कैसे आप बाहर निकलने से पहले अपने इलाके की हवा की स्थिति का पता लगा सकते हैं.
सर्दियों में घर से बाहर निकलने से पहले मौसम के साथ-साथ हवा की स्थिति जानना भी जरूरी हो गया है. भारत के कई शहरों में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी ऊपर जाने लगा है. ऐसे में सुबह की सैर करनी हो, ऑफिस जाना हो या बच्चों को बाहर भेजना हो, लोगों के मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि उनके आसपास की हवा कितनी साफ है. इसके लिए आपको अलग-अलग वेबसाइट या ऐप पर जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने स्मार्टफोन में मौजूद Google Maps की मदद से भी अपने इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI चेक कर सकते हैं. इसमें एक खास फीचर मिलता है, जो मैप पर ही अलग-अलग रंगों के जरिए हवा की स्थिति दिखाता है.
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