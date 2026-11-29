Google Maps Offline: अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी अनजान रास्ते पर सफर कर रहे होते हैं और अचानक फोन का इंटरनेट बंद हो जाता है. खासकर पहाड़ों, हाईवे या और दूरदराज के इलाके में नेटवर्क गायब होना आम बात है. ऐसे में अगर आप रास्ता भटक जाएं तो टेंशन वाली बात हो जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि Google Maps को चलाने के लिए हर वक्त इंटरनेट की जरूरत नहीं होती.

आप इस नेविगेशन ऐप में ऑफलाइन डायरेक्शन भी ले सकते हैं. जो बिना मोबाइल डेटा के भी आपको सही मंजिल तक पहुंचा सकता है. इसके लिए आपको सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है और फिर नेटवर्क हो या न हो, आपकी गाड़ी बिना रुके सही रास्ते पर चलती रहेगी. आज हम आपको इसी ट्रिक के बारे में बताते हैं जो कि आपके बड़े काम आ सकती है.

कैसे काम करता है ऑफलाइन मैप्स?

बहुत से लोगों को लगता है कि Google Maps पूरी तरह से इंटरनेट पर चलता है. लेकिन ऐसा नहीं है. आपकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए फोन का GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट से जुड़ता है जिसके लिए किसी सिम कार्ड या इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं पड़ती. इंटरनेट का काम सिर्फ इतना होता है कि वह स्क्रीन पर सड़कों का नक्शा, आसपास की दुकानें और लाइव ट्रैफिक लोड करके दिखाए.

अगर आप सफर शुरू करने से पहले ही उस पूरे इलाके का नक्शा अपने फोन की मेमोरी में सेव कर लें तो ऐप को इंटरनेट की जरूरत ही नहीं रह जाती. एक बार ऑफलाइन मैप डाउनलोड हो जाए तो फिर इसके बाद आपका फोन सैटेलाइट के हिसाब से आपकी लाइव लोकेशन पकड़ता रहता है और डाउनलोड किए गए मैप पर आपको रास्ता दिखाता रहता है.





कैसे डाउनलोड करें ऑफलाइन मैप?

अब सवाल आता है कि फोन में ऑफलाइन मैप कैसे डाउनलोड करना है. तो आपको बता दें यह काफी आसान है. इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Google Maps ऐप ओपन करना है और इंटरनेट ऑन करना. अब स्क्रीन के ऊपर राइड साइड में दिख रही अपनी प्रोफाइल फोटो या नाम के पहले अक्षर पर टैप करना है. यहां आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे जिनमें से Offline maps पर क्लिक करना है. इसके बाद Select your own map का ऑप्शन चुनें.

अब आपकी स्क्रीन पर एक नीला बॉक्स आ जाएगा. आप अपनी उंगलियों से स्क्रीन को जूम इन या जूम आउट करके उस पूरे शहर या रूट को इस बॉक्स के अंदर सेट कर लें, जहां आपको जाना है. एरिया सिलेक्ट करने के बाद नीचे दिख रहे Download बटन पर टैप कर दें. बस कुछ ही सेकंड में वह पूरा नक्शा आपके फोन में सेव हो जाएगा और अब आप बिना इंटरनेट के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.





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इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

ऑफलाइन मैप्स बिना नेटवर्क वाले इलाकों में बड़े काम की चीज है. लेकिन इसकी कुछ चीजें जानना जरूरी है. जब आप बिना इंटरनेट के मैप चलाते हैं. तो आपको सड़कों पर लगने वाले लाइव ट्रैफिक जाम की जानकारी नहीं मिल पाती. इसके अलावा ऑफलाइन मोड में सिर्फ कार या बाइक से ड्राइविंग करने वाले रास्ते ही दिखते हैं. इसमें पैदल चलने वाले रास्ते, साइकिल रूट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी काम नहीं करती.

एक जरूरी बात यह भी है कि डाउनलोड किए गए नक्शे फोन की स्टोरेज में जगह घेरते हैं, इसलिए बड़े इलाके का मैप सेव करने से पहले फोन में खाली स्पेस जरूर चेक कर लें. तो साथ ही ध्यान रखें कि नए रास्तों के अपडेट के लिए Google इन ऑफलाइन मैप्स को एक साल बाद अपने आप डिलीट कर देता है. इसलिए समय-समय पर वाई-फाई से कनेक्ट करके इन्हें अपडेट करते रहना बेहतर रहता है.

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