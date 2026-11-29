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Mustard Farming: पाला और कोहरा से भी नहीं खराब होगी सरसों की फसल, लगाएं ये उन्नत किस्में
Mustard Farming: सरसों की खेती कम लागत और कम पानी में अच्छी कमाई का मौका देती है. आरएच 1427 समेत कई उन्नत किस्में पाले, कोहरे और बीमारियों को सहन कर सकती हैं. यहां जानें सरसों की खेती का खर्च.
Sarson Ki Kheti: रबी सीजन में सरसों की खेती किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन सकती है. कम लागत और कम पानी में भी ये फसल तैयार हो जाती है. साथ ही बाजार में सरसों के तेल की बढ़ती मांग से किसानों को अच्छी कीमत मिलने की भी उम्मीद रहती है. सरसों की कुछ उन्नत किस्में ऐसी हैं, जो कड़ाके की ठंड, कोहरे और पाले का असर भी झेल सकती हैं. इनमें आरएच 1427 किस्म खास है, जिससे 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार मिल सकती है.
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Published at : 29 Nov 2026 06:15 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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