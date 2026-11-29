फरवरी के आखिर से शुरू हो जाती है कटाई: समय पर बुवाई करने पर सरसों की फसल फरवरी के आखिरी सप्ताह से कटाई के लिए तैयार होने लगती है. सामान्य तौर पर कटाई मार्च के पहले सप्ताह से 15 मार्च तक पूरी हो जाती है. इससे किसान कम समय में फसल तैयार करके अगली फसल की तैयारी भी कर सकते हैं.