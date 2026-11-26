अगर किसी को कमरे में या घर के दूसरे हिस्सों में गाने सुनना पसंद है, तो ब्लूटूथ स्पीकर दिया जा सकता है. इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट करके म्यूजिक चलाया जा सकता है. कुछ स्पीकर में स्टीरियो साउंड और स्ट्रीमिंग सर्विस का सपोर्ट भी मिलता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा गिफ्ट है जो अकेले की जगह परिवार और दोस्तों के साथ भी म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं.