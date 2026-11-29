इंडक्शन कुकटॉप पर खाना बनाते समय सबसे पहले सही बर्तन सिलेक्ट करना बेहद जरूरी है. इस पर सिर्फ फ्लैट तले वाले और इंडक्शन-फ्रेंडली यानी स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन के बर्तन ही इस्तेमाल करने चाहिए. अगर आप एल्युमीनियम, तांबे या टेढ़े-मेढ़े तले वाले बर्तन रखते हैं. तो हीट सही से ट्रांसफर नहीं होती और अंदर की कॉइल जरूरत से ज्यादा गर्म होकर खराब हो सकती है.