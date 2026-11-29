Induction Using Tips: इंडक्शन चूल्हा चलाते समय बरतें ये सावधानियां, वरना हो सकता है बड़ा हादसा
Induction Using Tips: रसोई में इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल बेहद आम हो गया है. इसे इस्तेमाल करते वक्त कई लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं जो घर और परिवार को मुसीबत में डाल सकती हैं.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 29 Nov 2026 06:44 PM (IST)
आजकल ज्यादातर घरों की रसोई में गैस सिलेंडर के साथ-साथ इंडक्शन चूल्हा भी आम हो गया है. यह खाना बनाने का काम काफी तेज और आसान बना देता है. लेकिन बिजली से चलने के कारण इसके इस्तेमाल में थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं. जिससे खतरा पैदा हो जाता है.
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इंडक्शन कुकटॉप पर खाना बनाते समय सबसे पहले सही बर्तन सिलेक्ट करना बेहद जरूरी है. इस पर सिर्फ फ्लैट तले वाले और इंडक्शन-फ्रेंडली यानी स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन के बर्तन ही इस्तेमाल करने चाहिए. अगर आप एल्युमीनियम, तांबे या टेढ़े-मेढ़े तले वाले बर्तन रखते हैं. तो हीट सही से ट्रांसफर नहीं होती और अंदर की कॉइल जरूरत से ज्यादा गर्म होकर खराब हो सकती है.
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कई लोग इंडक्शन को स्लैब पर बिछे कपड़े या प्लास्टिक शीट के ऊपर रखकर चलाने लगते हैं. जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. इंडक्शन के निचले हिस्से में एक कूलिंग फैन लगा होता है. जो अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है. कपड़ा या कागज नीचे होने से हवा निकलने का रास्ता बंद हो जाता है. जिससे मशीन ओवरहीट होकर जल सकती है.
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खाना बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि दूध, चाय या दाल उबलकर चूल्हे की कांच की सतह पर न गिरे. हालांकि इसकी ऊपरी प्लेट वॉटर-रेसिस्टेंट होती है. लेकिन ज्यादा मात्रा में पानी या तरल पदार्थ किनारों से रिसकर अंदर के सर्किट तक पहुंच सकता है. इससे मशीन में करंट उतरने और स्पार्किंग होने का गंभीर जोखिम बना रहता है.
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इंडक्शन चूल्हे को पावर देने के लिए कभी भी सस्ते एक्सटेंशन बोर्ड का सहारा न लें. यह उपकरण 1800 से 2000 वॉट तक की भारी बिजली खींचता है. जिसे हल्के तार झेल नहीं पाते और पिघलकर आग पकड़ सकते हैं. सेफ्टी के लिहाज से इसे हमेशा सीधे दीवार पर लगे हैवी-ड्यूटी 15 या 16 एम्पीयर के पावर सॉकेट में ही लगाना चाहिए.
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कुकिंग के दौरान कभी भी खाली बर्तन को इंडक्शन पर रखकर ऑन न छोड़ें. इंडक्शन तकनीक बर्तन के तले को चंद सेकंड में बेहद गर्म कर देती है. बिना पानी या तेल के बर्तन रखने से वह तुरंत लाल होकर जलने लगेगा और उसकी तेज गर्मी से चूल्हे की सिरेमिक ग्लास प्लेट में दरार आ सकती है.
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चूल्हे की सतह पर खाना बनाते समय चम्मच, चाकू, एल्युमीनियम फॉयल या कोई भी धातु की छोटी चीज गलती से भी न छोड़ें. इंडक्शन का मैग्नेटिक फील्ड इन धातुओं को तुरंत गर्म कर देता है. जिससे छूने पर हाथ जल सकता है. साथ ही धातु की कलाई घड़ी या कंगन पहनकर इसके बहुत करीब झुकने से भी बचना चाहिए.
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इंडक्शन की ऊपरी प्लेट मजबूत कांच की बनी होती है. इसलिए इस पर भारी कड़ाही या कुकर को जोर से पटकने से बचें. अगर कांच में हल्की सी भी दरार दिखने लगे, तो उसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें. इसके अलावा, खाना बनने के तुरंत बाद गर्म प्लेट पर गीला कपड़ा न मारें वरना टेंपरेचर के अचानक बदलाव से कांच चटक सकता है.
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खाना पकने के बाद सीधे मेन स्विच से बिजली बंद करने की आदत तुरंत बदल दें. पहले इंडक्शन के पैनल पर दिए गए पावर बटन से उसे ऑफ करें और कुछ देर रुकें. जब अंदर लगा कूलिंग फैन पूरी तरह घूमना बंद कर दे और मशीन ठंडी हो जाए तभी मेन प्लग से स्विच ऑफ करें.