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SIM Replacement Process : फोन के साथ SIM भी खो गया? पुराने नंबर पर ऐसे पाएं नया SIM
फोन खोने के बाद नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है. Jio, Airtel, Vi और BSNL यूजर्स पुराने नंबर पर ही डुप्लीकेट SIM ले सकते हैं. जानिए SIM ब्लॉक कराने से लेकर नया कार्ड लेने और एक्टिवेशन की पूरी प्रक्रिया
स्मार्टफोन खोने या चोरी होने पर सबसे बड़ी परेशानी उसमें मौजूद डेटा और मोबाइल नंबर को लेकर होती है. फोन के साथ अगर SIM भी चला गया है, तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं. बैंकिंग, UPI और दूसरे ऑनलाइन अकाउंट से जुड़े OTP भी उसी नंबर पर आते हैं. ऐसे में नया मोबाइल नंबर लेने की जरूरत नहीं है. आप अपने पुराने नंबर पर ही दूसरा SIM कार्ड ले सकते हैं. Jio, Airtel, Vi और BSNL जैसी कंपनियां यह सुविधा देती हैं. इसके लिए पहले पुराने SIM को ब्लॉक कराना होगा और फिर जरूरी पहचान की पुष्टि के बाद नया SIM मिल जाएगा. तो आइए जानते हैं कि फोन और SIM खोने पर आपको क्या करना चाहिए और अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों में इसकी प्रक्रिया क्या है.
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