Airtel यूजर्स किसी दूसरे नंबर से कस्टमर केयर पर कॉल करके पुराने SIM को ब्लॉक करवा सकते हैं. इसके बाद Airtel Store जाकर उसी नंबर का डुप्लीकेट SIM मांगें. अपने साथ ओरिजिनल ID प्रूफ और पुलिस शिकायत की कॉपी रखें. वहीं Vi यूजर कंपनी की वेबसाइट पर SIM ब्लॉक करने की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं. मोबाइल नंबर डालकर दूसरे रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल पर आए OTP से रिक्वेस्ट वेरीफाई करनी होगी. SIM ब्लॉक होने के बाद Vi Store जाकर नया SIM ले सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, पुराना रिचार्ज प्लान, बैलेंस और सेवाएं भी बनी रहती हैं, हालांकि पुराना SIM ब्लॉक होने के 90 दिनों के अंदर नया SIM लेना जरूरी है.