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Geyser Maintenance Tips: गीजर की इस खराबी से बढ़ सकता है बिजली बिल, समय रहते करें ठीक
गीजर की छोटी सी खराबी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. अगर गीजर चालू करते ही MCB ट्रिप हो रही है या बिजली का बिल बढ़ रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें. जानिए गीजर में खराबी के संकेत और इसके पीछे की वजह
सर्दियों में सुबह नहाने से लेकर रात को सोने तक गर्म पानी की जरूरत बढ़ जाती है. ऐसे में घरों में गीजर का यूज भी पहले के मुकाबले ज्यादा होने लगता है. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गीजर चालू करते ही घर की बिजली बार-बार क्यों चली जाती है. कई लोग इसे सामान्य परेशानी समझकर MCB या ब्रेकर को दोबारा चालू कर देते हैं, हालांकि बार-बार ऐसा होना गीजर में किसी बड़ी खराबी का संकेत हो सकता है. इसकी वजह हीटिंग एलिमेंट में गड़बड़ी, तारों की खराबी या पानी की वजह से बिजली का रिसाव हो सकता है. इतना ही नहीं, खराब गीजर जरूरत से ज्यादा बिजली खर्च करके आपका बिल भी बढ़ा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस परेशानी की वजह क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है.
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