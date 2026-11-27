अगर गीजर चलाते ही RCCB बार-बार बंद हो रही है, तो इसकी वजह बिजली का रिसाव हो सकता है. पानी में मौजूद नमक और दूसरी इंप्योरिटीज से हीटिंग एलिमेंट पर लेयर जम सकती है. समय के साथ एलिमेंट की बाहरी परत खराब होने से करंट पानी या टैंक तक पहुंच सकता है. इसके अलावा पाइप से पानी टपकना, नमी पहुंचना और पुराने तारों की इंसुलेशन खराब होना भी इसकी वजह बन सकता है. अगर गीजर कुछ मिनट चलने के बाद ट्रिप होता है, तो हीटिंग एलिमेंट में खराबी की आशंका हो सकती है.