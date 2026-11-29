बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बिना देश को आजादी नहीं मिलती. उन्होंने कहा कि अगर देश आजाद नहीं हुआ होता तो लोग आज भी पाकिस्तानी सेना के जूतों की ठोकरें खा रहे होते. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, "अगर ईश्वर ने मुझे अब तक जीवित रखा है तो जरूर इसलिए रखा होगा ताकि मैं देश के लिए कुछ अच्छा कर सकूं."

बांग्लादेश अवामी लीग की दयामुक्ति लाइव सीरीज के 98वें एपिसोड में ज़ूम के जरिए दिए गए एक ऑडियो-ओनली वर्चुअल संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बयान दिया. यह बयान ऐसे समय में आया है, जब उनके अगले महीने वापस लौटने की संभावना को लेकर बांग्लादेश में नई हिंसा भड़क उठी है.

आजादी के प्रतीकों को नष्ट कर रहे हैं- शेख हसीना

शेख हसीना ने कहा कि आज वे स्वतंत्रता सेनानियों को एक-एक करके खत्म कर रहे हैं. वे हमारी आजादी के प्रतीकों को नष्ट कर रहे हैं. अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी न होते तो यह देश आजाद नहीं होता. अगर यह देश आजाद न होता तो आज किसी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता. अगर हम आजाद न होते तो आज भी पाकिस्तानी सेना के जूतों की ठोकरें खा रहे होते."

शेख हसीना के शहर में मोबाइल सेवा बंद

बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी की योजना को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच अधिकारियों ने उनके गृह जिले गोपालगंज में शुक्रवार से मोबाइल बैंकिंग सेवाएं बंद कर दी हैं. स्थानीय मीडिया ने यह खबर दी. अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण 15 नवंबर से निलंबित रेल सेवाएं भी अनिश्चितकाल तक बंद रहेंगी. डेली स्टार ने सरकारी मोबाइल वित्तीय सेवा नगद के वितरक शेख मुजाहिदुल इस्लाम के हवाले से बताया, ''हमें 27 से 30 नवंबर तक जिले में वित्तीय लेन-देन सीमित करने का मौखिक निर्देश दिया गया था.