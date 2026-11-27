अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन मिनटों में चार्ज हो जाए तो पावर बैंक खरीदते समय सबसे पहले उसकी आउटपुट पावर यानी वॉट क्षमता पर ध्यान दें. पुराने और सस्ते पावर बैंक 10W या 12W की स्पीड देते हैं, जो आज के बड़े बैटरी वाले फोन के लिए बेहद धीमी है. मौजूदा दौर में फास्ट चार्जिंग के लिए कम से कम 22.5W या 33W आउटपुट वाला पावर बैंक चुनना समझदारी है. इससे आपका फोन सामान्य चार्जर जैसी ही रफ्तार से चार्ज होता है.