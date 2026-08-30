BSNL में कितना Data बचा? चेक करने के ये हैं आसान तरीके

अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो BSNL Selfcare ऐप के जरिए अपने प्लान की पूरी जानकारी देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले App Store या Google Play Store से BSNL Selfcare ऐप डाउनलोड करें. इसके बाद अपनी भाषा चुनकर Next पर टैप करें और Register का ऑप्शन चुनें.अब मांगी गई जानकारी भरें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें. SMS के जरिए मिले OTP को डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें. इसके बाद ऐप के डैशबोर्ड पर आपके मौजूदा प्लान की जानकारी दिखाई देगी. यहां टैप करके आप करंट बैलेंस, बचा हुआ डेटा और प्लान की वैलिडिटी देख सकते हैं.