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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीBSNL में कितना Data बचा? चेक करने के ये हैं आसान तरीके

BSNL में कितना Data बचा? चेक करने के ये हैं आसान तरीके

BSNL यूजर्स के लिए अपने मोबाइल प्लान का बचा हुआ डेटा, बैलेंस और वैलिडिटी चेक करना काफी आसान है. इसके लिए आपको हर बार कस्टमर केयर पर कॉल करने की जरूरत नहीं है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 30 Aug 2026 12:04 PM (IST)
BSNL यूजर्स के लिए अपने मोबाइल प्लान का बचा हुआ डेटा, बैलेंस और वैलिडिटी चेक करना काफी आसान है. इसके लिए आपको हर बार कस्टमर केयर पर कॉल करने की जरूरत नहीं है.

मोबाइल में इंटरनेट खत्म होने का पता अक्सर तब चलता है, जब जरूरी काम के बीच अचानक डेटा चलना बंद हो जाता है. ऐसे में अगर आप BSNL यूजर हैं और जानना चाहते हैं कि आपके प्लान में कितना डेटा बाकी है, बैलेंस कितना बचा है या रिचार्ज की वैलिडिटी कब तक है, तो इसके लिए बार-बार कस्टमर केयर से संपर्क करने की जरूरत नहीं है. BSNL अपने यूजर्स को डेटा और प्लान की जानकारी चेक करने के लिए कई तरीके देता है. इनमें कुछ तरीकों के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ती है. तो आइए जानते हैं BSNL में बचा हुआ डेटा और बैलेंस चेक करने के आसान तरीके क्या हैं.

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अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो BSNL Selfcare ऐप के जरिए अपने प्लान की पूरी जानकारी देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले App Store या Google Play Store से BSNL Selfcare ऐप डाउनलोड करें. इसके बाद अपनी भाषा चुनकर Next पर टैप करें और Register का ऑप्शन चुनें.अब मांगी गई जानकारी भरें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें. SMS के जरिए मिले OTP को डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें. इसके बाद ऐप के डैशबोर्ड पर आपके मौजूदा प्लान की जानकारी दिखाई देगी. यहां टैप करके आप करंट बैलेंस, बचा हुआ डेटा और प्लान की वैलिडिटी देख सकते हैं.
अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो BSNL Selfcare ऐप के जरिए अपने प्लान की पूरी जानकारी देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले App Store या Google Play Store से BSNL Selfcare ऐप डाउनलोड करें. इसके बाद अपनी भाषा चुनकर Next पर टैप करें और Register का ऑप्शन चुनें.अब मांगी गई जानकारी भरें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें. SMS के जरिए मिले OTP को डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें. इसके बाद ऐप के डैशबोर्ड पर आपके मौजूदा प्लान की जानकारी दिखाई देगी. यहां टैप करके आप करंट बैलेंस, बचा हुआ डेटा और प्लान की वैलिडिटी देख सकते हैं.
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अगर आपके पास फीचर फोन है या आप इंटरनेट के बिना जानकारी चेक करना चाहते हैं, तो USSD कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए फोन का डायलर खोलें और 1231# डायल करें. अब कॉल बटन दबाएं. इसके बाद स्क्रीन पर आपके बैलेंस से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी. इसी तरह अतिरिक्त जानकारी के लिए दिए गए ऑप्शनों का इस्तेमाल किया जा सकता है.
अगर आपके पास फीचर फोन है या आप इंटरनेट के बिना जानकारी चेक करना चाहते हैं, तो USSD कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए फोन का डायलर खोलें और 1231# डायल करें. अब कॉल बटन दबाएं. इसके बाद स्क्रीन पर आपके बैलेंस से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी. इसी तरह अतिरिक्त जानकारी के लिए दिए गए ऑप्शनों का इस्तेमाल किया जा सकता है.
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BSNL में अपने बचे हुए डेटा की जानकारी USSD कोड से भी आसानी से मिल सकती है. इसके लिए फोन के डायलर में 1235# टाइप करें और कॉल बटन दबाएं. इसके बाद आपके बाकी डेटा की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी.
BSNL में अपने बचे हुए डेटा की जानकारी USSD कोड से भी आसानी से मिल सकती है. इसके लिए फोन के डायलर में 1235# टाइप करें और कॉल बटन दबाएं. इसके बाद आपके बाकी डेटा की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी.
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BSNL यूजर्स WhatsApp के जरिए भी अपनी सर्विस से जुड़ी जानकारी चेक कर सकते हैं. सबसे पहले BSNL के आधिकारिक सर्विस नंबर 1800-4444 को अपने फोन में सेव करें.
BSNL यूजर्स WhatsApp के जरिए भी अपनी सर्विस से जुड़ी जानकारी चेक कर सकते हैं. सबसे पहले BSNL के आधिकारिक सर्विस नंबर 1800-4444 को अपने फोन में सेव करें.
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नंबर सेव करने के बाद WhatsApp खोलें और BSNL के सेव किए गए नंबर पर Hi मैसेज भेजें. कुछ समय बाद चैट में एक ऑटोमेटेड इंटरैक्टिव मेन्यू दिखाई देगा.
नंबर सेव करने के बाद WhatsApp खोलें और BSNL के सेव किए गए नंबर पर Hi मैसेज भेजें. कुछ समय बाद चैट में एक ऑटोमेटेड इंटरैक्टिव मेन्यू दिखाई देगा.
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WhatsApp पर दिखाई देने वाले मेन्यू में अलग-अलग सर्विस के ऑप्शन मिलेंगे. अपनी जरूरत के हिसाब से संबंधित नंबर या कीवर्ड का जवाब देकर सर्विस चुन सकते हैं. इसी मेन्यू के जरिए आप अपने डेटा बैलेंस की जानकारी भी चेक कर सकते हैं.
WhatsApp पर दिखाई देने वाले मेन्यू में अलग-अलग सर्विस के ऑप्शन मिलेंगे. अपनी जरूरत के हिसाब से संबंधित नंबर या कीवर्ड का जवाब देकर सर्विस चुन सकते हैं. इसी मेन्यू के जरिए आप अपने डेटा बैलेंस की जानकारी भी चेक कर सकते हैं.
Published at : 30 Aug 2026 12:04 PM (IST)
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Technology Data BSNL

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