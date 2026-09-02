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हिंदी न्यूज़ऑटोReel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car

Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car

सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए हाईवे या सड़क रोकना भारी पड़ सकता है. पुलिस चालान काटने के साथ गाड़ी भी जब्त कर सकती है. जानिए क्या हैं नियम.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Sep 2026 05:19 PM (IST)
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आजकल सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स, फॉलोअर्स और व्यूज पाने का चस्का लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. लोग अपनी गाड़ियों का टैलेंट दिखाने या नई गाड़ी की डिलीवरी का जश्न मनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखते हैं. बीच सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी करके डांस करना, रील बनाना या फिर पूरी सड़क को ही ब्लॉक कर देना अब एक आम बात बनती जा रही है. लेकिन अगर आप भी अपनी कार या बाइक के साथ ऐसा कोई स्टंट करने का प्लान बना रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाइए.

पब्लिक रोड या हाईवे पर ट्रैफिक रोकना न केवल आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी करता है, बल्कि यह बेहद खतरनाक और गैर-कानूनी भी है. पुलिस प्रशासन अब ऐसे मामलों को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रहा है. अब सिर्फ मामूली चालान काटकर छोड़ देने का दौर खत्म हो चुका है, पुलिस ऐसे लोगों की गाड़ियों को सीधे सीज कर रही है और उन्हें जेल तक की हवा खानी पड़ रही है.

पब्लिक रोड पर रील बनाना क्यों है कानूनी अपराध

सार्वजनिक सड़कें और हाईवे हर नागरिक की सुरक्षित आवाजाही के लिए बनाए गए हैं. जब कोई व्यक्ति वीडियो या रील शूट करने के लिए सड़क के बीचों-बीच गाड़ी रोकता है, तो इससे पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहनों के टकराने का सीधा खतरा बन जाता है.

कानून की नजर में यह हरकत न केवल ट्रैफिक में बाधा डालने की श्रेणी में आती है, बल्कि इसे खतरनाक ड्राइविंग और दूसरों की जिंदगी को जोखिम में डालने का संगीन मामला माना जाता है. इसलिए पुलिस इस तरह के मामलों में बेहद कड़े कदम उठा रही है.

Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car

Image Credit- AI Generated

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चालान ही नहीं, सीधे जब्त होगी गाड़ी

अक्सर लोगों को लगता है कि रील बनाते हुए पकड़े जाने पर 500 या 1000 रुपये का चालान भरकर छूट जाएंगे. लेकिन अब पुलिस का तरीका पूरी तरह बदल चुका है. मोटर व्हीकल एक्ट के कड़े प्रावधानों के तहत ट्रैफिक पुलिस के पास यह अधिकार है कि वह सड़क पर हुड़दंग मचाने और पब्लिक को परेशान करने के आरोप में आपकी गाड़ी को मौके पर ही जब्त यानी सीज कर सकती है. एक बार गाड़ी सीज होने के बाद उसे छुड़वाने के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसमें भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ता है.


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सोशल मीडिया वीडियो से भी ट्रेस कर रही पुलिस

अगर आपको लगता है कि सड़क पर रील बनाकर आप आसानी से निकल गए और कोई नहीं देख रहा, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है. आजकल पुलिस विभाग की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ऐसी रील और वायरल वीडियोज पर पैनी नजर रखती है. जैसे ही कोई वीडियो इंटरनेट पर शेयर होता है, पुलिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर और सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी के घर तक पहुंच जाती है. कई मामलों में तो वीडियो अपलोड होने के कुछ ही घंटों के भीतर चालान और समन घर पर आ जाता है.

जेल की हवा और ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा रद्द

ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई यहीं खत्म नहीं होती. बार-बार नियम तोड़ने या हाईवे जैसी संवेदनशील जगह पर ट्रैफिक जाम करने के दोषी पाए जाने पर पुलिस आरोपी ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने की सिफारिश कर सकती है.

इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज होने पर आरोपी को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. इसलिए सोशल मीडिया के कुछ सेकंड के फेम के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई और गाड़ी को खतरे में डालने की गलती बिल्कुल न करें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Sep 2026 05:19 PM (IST)
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