बिना टूटे कैसे मुड़ जाती है Foldable फोन की स्क्रीन? जानें तकनीक

कई एडवांस फोल्डेबल फोन में Ultra-Thin Glass यानी UTG का इस्तेमाल किया जाता है. ये नॉर्मल स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले कांच के मुकाबले में काफी पतला होता है और कुछ हद तक मुड़ भी सकता है. हालांकि, सिर्फ ग्लास ही पूरी स्क्रीन को फ्लेक्सिबल नहीं बनाता है. स्क्रीन के नीचे मौजूद OLED पैनल, टच सेंसर, सेफ्टी लेयर और दूसरे जरूरी कंपोनेंट्स को भी इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे बार-बार मुड़ने पर भी काम करते रहें.