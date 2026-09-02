बिना टूटे कैसे मुड़ जाती है Foldable फोन की स्क्रीन? जानें तकनीक

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बिना टूटे कैसे मुड़ जाती है Foldable फोन की स्क्रीन? जानें तकनीक
Foldable Phone: फोल्डेबल फोन की स्क्रीन नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह केवल हार्ड कांच से नहीं बनी होती है. इसमें कई पतली और लचीली लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है.
भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में प्रीमियम और फोल्डेबल स्मार्टफोन का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा है. फोल्डेबल फोन की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं क्योंकि इनकी स्क्रीन बीच से आसानी से मुड़ जाती है. लेकिन अब सवाल ये आता है कि नॉर्मल स्मार्टफोन की स्क्रीन को मोड़ना संभव नहीं होता है तो फोल्डेबल फोन की स्क्रीन कैसे मुड़ जाती है. आइए जानते हैं कि इन फोन में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है.
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Published at : 02 Sep 2026 08:37 AM (IST)
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मनीष खेमका
Opinion