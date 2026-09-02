फुल नेटवर्क फिर भी Call Drop? जानिए इसकी टेक्निकल वजह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom VoLTE, Wi-Fi कॉलिंग, नेटवर्क स्विचिंग भी कॉल प्रभावित करते हैं.

फोन की स्क्रीन पर नेटवर्क के पूरे बार देखकर अक्सर हमें लगता है कि अब कॉल में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, लेकिन कई बार सिग्नल फुल होने के बाद भी बात करते-करते अचानक कॉल कट जाती है. ऐसे में हर बार इसके लिए कमजोर नेटवर्क को बड़ी वजह माना जाता है, लेकिन फोन में दिखने वाले नेटवर्क बार और कॉल की असली क्वालिटी एक जैसी चीजें नहीं हैं.

नेटवर्क बार सिर्फ यह बताते हैं कि फोन तक सिग्नल की पावर कितनी पहुंच रही है, जबकि कॉल को बनाए रखने के लिए कई दूसरी टेक्निकल चीजें भी काम करती हैं. तो आइए जानते हैं कि फुल नेटवर्क के बाद भी Call Drop क्यों होती है और इसकी टेक्निकल वजह क्या हैं.

फुल नेटवर्क के बाद भी Call Drop क्यों?

कॉल ड्रॉप की सबसे बड़ी वजहों में Network Congestion शामिल है. जब किसी इलाके में एक ही समय पर बहुत ज्यादा लोग मोबाइल नेटवर्क या कॉलिंग का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो टावर पर दबाव बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में फोन पर सिग्नल फुल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन नेटवर्क पर ज्यादा लोड होने की वजह से कॉल अचानक डिस्कनेक्ट हो सकती है. ऐसे में सिर्फ नेटवर्क बार देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि उस समय कॉलिंग भी उतनी ही अच्छी रहेगी. फोन तक सिग्नल की पावर अच्छी होने के बाद भी टावर पर ज्यादा ट्रैफिक होने से कॉल प्रभावित हो सकती है.

इसकी टेक्निकल वजह क्या हैं?

Call Drop की एक और वजह फोन का नेटवर्क बैंड या एक टावर से दूसरे टावर पर स्विच होना हो सकता है. खासकर जब आप ट्रैवल कर रहे हों या तेज स्पीड से चल रहे हों, तब फोन लगातार अलग-अलग मोबाइल टावर से कनेक्ट होता रहता है. इस दौरान नेटवर्क को एक टावर से दूसरे टावर पर कॉल का सही तरीके से हैंडओवर करना होता है. अगर इस प्रक्रिया में हैंडओवर ठीक से नहीं हो पाता, तो कॉल अचानक ड्रॉप हो सकती है. इसलिए चलते समय या किसी दूसरे इलाके में जाते समय होने वाली हर Call Drop का कारण सिर्फ कमजोर सिग्नल नहीं होता है.

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VoLTE, Wi-Fi Calling और नेटवर्क स्विचिंग का असर

VoLTE और Wi-Fi Calling जैसी सुविधाओं में भी कभी-कभी Call Drop की समस्या सामने आ सकती है. अगर फोन लगातार 5G से 4G या किसी दूसरे नेटवर्क पर स्विच कर रहा है, तो कॉल प्रभावित हो सकती है. इसी तरह इंटरनेट कनेक्शन अचानक कमजोर होने पर भी कॉलिंग पर असर पड़ सकता है. फोन का पुराना Software, Network Settings में गड़बड़ी या SIM Card से जुड़ी समस्या भी Call Drop की वजह बन सकती है.

Call Drop की समस्या कैसे करें Fix?

अगर फोन में बार-बार Call Drop हो रही है, तो सबसे पहले फोन को Restart करें. इसके बाद कुछ सेकंड के लिए Airplane Mode ऑन करके उसे फिर ऑफ किया जा सकता है. साथ ही फोन का Software Update और Carrier Settings भी चेक करें. अगर इसके बाद भी समस्या बनी रहती है, तो Network Settings को Reset किया जा सकता है.

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