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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफुल नेटवर्क फिर भी Call Drop? जानिए इसकी टेक्निकल वजह

फुल नेटवर्क फिर भी Call Drop? जानिए इसकी टेक्निकल वजह

फोन में फुल नेटवर्क देखकर अगर आपको लगता है कि कॉल नहीं कटेगी, तो यह जरूरी नहीं है. कई बार फुल सिग्नल के बाद भी Call Drop हो जाती है. जानिए इसकी टेक्निकल वजह और इसे ठीक करने के तरीके क्या है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Sep 2026 05:12 PM (IST)
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  • VoLTE, Wi-Fi कॉलिंग, नेटवर्क स्विचिंग भी कॉल प्रभावित करते हैं.

फोन की स्क्रीन पर नेटवर्क के पूरे बार देखकर अक्सर हमें लगता है कि अब कॉल में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, लेकिन कई बार सिग्नल फुल होने के बाद भी बात करते-करते अचानक कॉल कट जाती है. ऐसे में हर बार इसके लिए कमजोर नेटवर्क को बड़ी वजह माना जाता है, लेकिन फोन में दिखने वाले नेटवर्क बार और कॉल की असली क्वालिटी एक जैसी चीजें नहीं हैं.

नेटवर्क बार सिर्फ यह बताते हैं कि फोन तक सिग्नल की पावर कितनी पहुंच रही है, जबकि कॉल को बनाए रखने के लिए कई दूसरी टेक्निकल चीजें भी काम करती हैं. तो आइए जानते हैं कि फुल नेटवर्क के बाद भी Call Drop क्यों होती है और इसकी टेक्निकल वजह क्या हैं. 

फुल नेटवर्क के बाद भी Call Drop क्यों?

कॉल ड्रॉप की सबसे बड़ी वजहों में Network Congestion शामिल है. जब किसी इलाके में एक ही समय पर बहुत ज्यादा लोग मोबाइल नेटवर्क या कॉलिंग का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो टावर पर दबाव बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में फोन पर सिग्नल फुल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन नेटवर्क पर ज्यादा लोड होने की वजह से कॉल अचानक डिस्कनेक्ट हो सकती है. ऐसे में सिर्फ नेटवर्क बार देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि उस समय कॉलिंग भी उतनी ही अच्छी रहेगी. फोन तक सिग्नल की पावर अच्छी होने के बाद भी टावर पर ज्यादा ट्रैफिक होने से कॉल प्रभावित हो सकती है. 

इसकी टेक्निकल वजह क्या हैं?

Call Drop की एक और वजह फोन का नेटवर्क बैंड या एक टावर से दूसरे टावर पर स्विच होना हो सकता है. खासकर जब आप ट्रैवल कर रहे हों या तेज स्पीड से चल रहे हों, तब फोन लगातार अलग-अलग मोबाइल टावर से कनेक्ट होता रहता है. इस दौरान नेटवर्क को एक टावर से दूसरे टावर पर कॉल का सही तरीके से हैंडओवर करना होता है. अगर इस प्रक्रिया में हैंडओवर ठीक से नहीं हो पाता, तो कॉल अचानक ड्रॉप हो सकती है. इसलिए चलते समय या किसी दूसरे इलाके में जाते समय होने वाली हर Call Drop का कारण सिर्फ कमजोर सिग्नल नहीं होता है. 

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VoLTE, Wi-Fi Calling और नेटवर्क स्विचिंग का असर

VoLTE और Wi-Fi Calling जैसी सुविधाओं में भी कभी-कभी Call Drop की समस्या सामने आ सकती है. अगर फोन लगातार 5G से 4G या किसी दूसरे नेटवर्क पर स्विच कर रहा है, तो कॉल प्रभावित हो सकती है. इसी तरह इंटरनेट कनेक्शन अचानक कमजोर होने पर भी कॉलिंग पर असर पड़ सकता है. फोन का पुराना Software, Network Settings में गड़बड़ी या SIM Card से जुड़ी समस्या भी Call Drop की वजह बन सकती है. 

Call Drop की समस्या कैसे करें Fix?

अगर फोन में बार-बार Call Drop हो रही है, तो सबसे पहले फोन को Restart करें. इसके बाद कुछ सेकंड के लिए Airplane Mode ऑन करके उसे फिर ऑफ किया जा सकता है. साथ ही फोन का Software Update और Carrier Settings भी चेक करें. अगर इसके बाद भी समस्या बनी रहती है, तो Network Settings को Reset किया जा सकता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 02 Sep 2026 05:12 PM (IST)
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Technology Network Call Drops
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