कौन हैं रि. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा? ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को किया था तबाह

राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO का ऐलान हो गया है. भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है. सूत्रों ने ये जानकारी दी. वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के तौर पर काम कर चुके जितेंद्र मिश्रा ने ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत निर्णायक भूमिका निभाई थी.

कौन हैं एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा?

ऑपरेशन सिंदर के दौरान दिल्ली स्थित वायुसेना की पश्चिमी कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर तैनात थे. सिचायिन से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की एयर स्पेस की सुरक्षा संभालने जिम्मेदारी है पश्चिमी कमान की. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली पर हुए पाकिस्तानी हमले को विफल कर दिया था. पाकिस्तान ने दिल्ली पर फतह मिसाइल से हमले की कोशिश की थी, लेकिन वायुसेना ने मिसाइल को सिरसा के आसमान में मार गिराया था. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने 01 जनवरी 2025 को भारतीय वायु सेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली थी.

इंडियन एयर फोर्स में 38 साल से ज्यादा तक सेवा दी

एयर मार्शल को 06 दिसंबर 1986 को भारतीय वायु सेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन किया गया था. वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे, एयर फोर्स टेस्ट पायलट स्कूल, बैंगलोर, एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, यूएसए और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज, यूके के पूर्व छात्र हैं. एक फाइटर कॉम्बैट लीडर और एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट के रूप में, एयर मार्शल मिश्रा के पास 3000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है.

38 वर्षों से अधिक के अपने सेवा करियर में, एयर मार्शल ने महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ नियुक्तियां संभाली हैं. इनमें फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर, एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट (ASTE) में चीफ टेस्ट पायलट, दो फ्रंटलाइन एयर बेस के एयर ऑफिसर कमांडिंग, निदेशक (ऑपरेशनल प्लानिंग एंड असेसमेंट ग्रुप), प्रधान निदेशक (ASR) और वायु मुख्यालय (VB) में सहायक वायु सेनाध्यक्ष (प्रोजेक्ट्स), कमांडेंट ASTE और उप एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख (सिद्धांत, संगठन और प्रशिक्षण) शामिल हैं. अपनी वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले वह उप एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख (ऑपरेशंस) थे.

एयर ऑफिसर ‘अति विशिष्ट सेवा मेडल’ और ‘विशिष्ट सेवा मेडल’ के प्राप्तकर्ता हैं. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लिया है, जो IAF में 39 वर्षों से अधिक की विशिष्ट सेवा के बाद 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए.