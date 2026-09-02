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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकौन हैं रि. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा? ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को किया था तबाह

कौन हैं रि. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा? ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को किया था तबाह

जितेंद्र मिश्रा ने इंडियन एयर फोर्स में 38 साल से ज्यादा तक सेवा दी. उन्होंने जनवरी 2025 में वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी संभाली थी, यह IAF के सबसे जरूरी ऑपरेशनल कमांड में से एक है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 02 Sep 2026 05:32 PM (IST)
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राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO का ऐलान हो गया है. भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है. सूत्रों ने ये जानकारी दी. वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के तौर पर काम कर चुके जितेंद्र मिश्रा ने ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत निर्णायक भूमिका निभाई थी.

कौन हैं एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा?

ऑपरेशन सिंदर के दौरान दिल्ली स्थित वायुसेना की पश्चिमी कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर तैनात थे. सिचायिन से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की एयर स्पेस की सुरक्षा संभालने जिम्मेदारी है पश्चिमी कमान की. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली पर हुए पाकिस्तानी हमले को विफल कर दिया था. पाकिस्तान ने दिल्ली पर फतह मिसाइल से हमले की कोशिश की थी, लेकिन वायुसेना ने मिसाइल को सिरसा के आसमान में मार गिराया था. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने 01 जनवरी 2025 को भारतीय वायु सेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली थी.

इंडियन एयर फोर्स में 38 साल से ज्यादा तक सेवा दी

एयर मार्शल को 06 दिसंबर 1986 को भारतीय वायु सेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन किया गया था. वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे, एयर फोर्स टेस्ट पायलट स्कूल, बैंगलोर, एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, यूएसए और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज, यूके के पूर्व छात्र हैं. एक फाइटर कॉम्बैट लीडर और एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट के रूप में, एयर मार्शल मिश्रा के पास 3000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है.

38 वर्षों से अधिक के अपने सेवा करियर में, एयर मार्शल ने महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ नियुक्तियां संभाली हैं. इनमें फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर, एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट (ASTE) में चीफ टेस्ट पायलट, दो फ्रंटलाइन एयर बेस के एयर ऑफिसर कमांडिंग, निदेशक (ऑपरेशनल प्लानिंग एंड असेसमेंट ग्रुप), प्रधान निदेशक (ASR) और वायु मुख्यालय (VB) में सहायक वायु सेनाध्यक्ष (प्रोजेक्ट्स), कमांडेंट ASTE और उप एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख (सिद्धांत, संगठन और प्रशिक्षण) शामिल हैं. अपनी वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले वह उप एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख (ऑपरेशंस) थे.

एयर ऑफिसर ‘अति विशिष्ट सेवा मेडल’ और ‘विशिष्ट सेवा मेडल’ के प्राप्तकर्ता हैं. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लिया है, जो IAF में 39 वर्षों से अधिक की विशिष्ट सेवा के बाद 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 02 Sep 2026 05:09 PM (IST)
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IAF RAM MANDIR Jeetendra Mishra
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