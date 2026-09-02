'क्या होर्मुज का नाम बदल 'ट्रंप स्ट्रेट' कर देना चाहिए?', US राष्ट्रपति का बड़ा बयान

ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि क्या हमें हॉर्मुज का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट कर देना चाहिए. ट्रंप का बयान ऐसे वक्त आया है, जब दोनों देशों में एक बार फिर तनाव आक्रमक स्थिति में पहुंच गया है. बातचीत के जरिए हल निकलना लगभग मुश्किल होता जा रहा है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा, क्या हमें हॉर्मुज स्ट्रेट का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट कर देना चाहिए? उन्होंने दावा किया कि अब इस रणनीतिक जलमार्ग पर अमेरिका का कंट्रोल है. ट्रंप ने लिखा कि खुद अमेरिका की तरह यह भी पहले से कहीं ज्यादा हॉट होगा.

चीन के राष्ट्रपति ने मिडिल ईस्ट के देशों से बाहरी दखल का विरोध करने की अपील की

इधर चीन ने भी इलाके में बने तनाव के बीच बयान जारी किया है. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को मिडिल ईस्ट के देशों से बाहरी दखल का विरोध करने को कहा है. उन्होंने कहा है कि बीजिंग समुद्री शिपिंग की सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय देशों के साथ काम करने को तैयार है. क्योंकि अमेरिका और ईरान तनाव से इसे खतरा पैदा हो गया है.

जिनपिंग ने काहिरा में 10 साल बाद पहली यात्रा के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से बातचीत में कही है. उन्होंने कहा है कि यह यात्रा ऐसे वक्त हो रही है, जब बीजिंग इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है. साथ ही छह महीने से चल रहे संघर्ष के असर को भी संभाल रहा है.

द गार्जियन ने चीनी सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के हवाले से सीसी के साथ बैठक में शी ने कहा है कि हमें इस सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए कि मध्य पूर्व के लोग अपने मामलों के खुद मालिक हैं. बाहरी दखल का विरोध करें और शांति व सुरक्षा पर बातचीत को मजबूत करने में क्षेत्रीय देशों का समर्थन करें.

मिस्र और कतर ने की ईरान-अमेरिका से टेबल पर लौटने की अपील

इधर, मिस्र और कतर के सीनियर डिप्लोमेट ने अमेरिका और ईरान से कहा है कि वे अपनी उस सीजफायर डील के तहत बातचीत की टेबल पर लौटें जो टूट गई थी. उन्होंने कहा कि मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलअच्ची ने बुधवार को कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से फोन पर बात की. मिस्र के विदेश मंत्रालय ने बताया कि मंत्रियों ने चेतावनी दी कि तनाव बढ़ने से क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं.