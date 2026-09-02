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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'क्या होर्मुज का नाम बदल 'ट्रंप स्ट्रेट' कर देना चाहिए?', US राष्ट्रपति का बड़ा बयान

'क्या होर्मुज का नाम बदल 'ट्रंप स्ट्रेट' कर देना चाहिए?', US राष्ट्रपति का बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हमें हॉर्मुज का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट कर देना चाहिए.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Sep 2026 10:32 PM (IST)
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ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि क्या हमें हॉर्मुज का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट कर देना चाहिए. ट्रंप का बयान ऐसे वक्त आया है, जब दोनों देशों में एक बार फिर तनाव आक्रमक स्थिति में पहुंच गया है. बातचीत के जरिए हल निकलना लगभग मुश्किल होता जा रहा है. 

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा, क्या हमें हॉर्मुज स्ट्रेट का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट कर देना चाहिए? उन्होंने दावा किया कि अब इस रणनीतिक जलमार्ग पर अमेरिका का कंट्रोल है. ट्रंप ने लिखा कि खुद अमेरिका की तरह यह भी पहले से कहीं ज्यादा हॉट होगा. 

चीन के राष्ट्रपति ने मिडिल ईस्ट के देशों से बाहरी दखल का विरोध करने की अपील की

इधर चीन ने भी इलाके में बने तनाव के बीच बयान जारी किया है. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को मिडिल ईस्ट के देशों से बाहरी दखल का विरोध करने को कहा है. उन्होंने कहा है कि बीजिंग समुद्री शिपिंग की सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय देशों के साथ काम करने को तैयार है. क्योंकि अमेरिका और ईरान तनाव से इसे खतरा पैदा हो गया है. 

जिनपिंग ने काहिरा में 10 साल बाद पहली यात्रा के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से बातचीत में कही है. उन्होंने कहा है कि यह यात्रा ऐसे वक्त हो रही है, जब बीजिंग इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है. साथ ही छह महीने से चल रहे संघर्ष के असर को भी संभाल रहा है. 

द गार्जियन ने चीनी सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के हवाले से सीसी के साथ बैठक में शी ने कहा है कि हमें इस सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए कि मध्य पूर्व के लोग अपने मामलों के खुद मालिक हैं. बाहरी दखल का विरोध करें और शांति व सुरक्षा पर बातचीत को मजबूत करने में क्षेत्रीय देशों का समर्थन करें.

मिस्र और कतर ने की ईरान-अमेरिका से टेबल पर लौटने की अपील

इधर, मिस्र और कतर के सीनियर डिप्लोमेट ने अमेरिका और ईरान से कहा है कि वे अपनी उस सीजफायर डील के तहत बातचीत की टेबल पर लौटें जो टूट गई थी. उन्होंने कहा कि मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलअच्ची ने बुधवार को कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से फोन पर बात की. मिस्र के विदेश मंत्रालय ने बताया कि मंत्रियों ने चेतावनी दी कि तनाव बढ़ने से क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 02 Sep 2026 10:07 PM (IST)
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