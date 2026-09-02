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Bluetooth बंद करते ही Wi-Fi हो जाएगा सुपरफास्ट? जानें क्या है ये वायरल ट्रिक
क्या Bluetooth बंद करते ही Wi-Fi की स्पीड बढ़ जाती है? सोशल मीडिया पर वायरल इस ट्रिक में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं कि Bluetooth और Wi-Fi के बीच कनेक्शन का पूरा सच.
आज के समय में स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे डिवाइसों पर तेज इंटरनेट हमारी जरूरत बन चुका है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल होता रहता है कि फोन का Bluetooth बंद करने से Wi-Fi की स्पीड काफी बढ़ जाती है. कई लोग इंटरनेट स्लो होने पर Bluetooth को तुरंत ऑफ कर देते हैं. लेकिन क्या वाकई Bluetooth बंद करने से Wi-Fi सुपरफास्ट हो जाता है? आइए जानते हैं इस दावे की पूरी सच्चाई.
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Published at : 02 Sep 2026 03:33 PM (IST)
Tags :Bluetooth Tech Tips TECH NEWS HINDI
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मनीष खेमका
Opinion