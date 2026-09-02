Bluetooth बंद करते ही Wi-Fi हो जाएगा सुपरफास्ट? जानें क्या है ये वायरल ट्रिक

Bluetooth और Wi-Fi दोनों वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं और कुछ कंडिशन में दोनों 2.4GHz फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं. यही वजह है कि इनके बीच इंटरफेरेंस की बात सामने आती है. अगर आसपास कई वायरलेस डिवाइस एक ही 2.4GHz बैंड पर काम कर रहे हों तो नेटवर्क में थोड़ी रुकावट या कनेक्शन की क्वालिटी में कमी आ सकती है. खासकर ऐसी जगहों पर जहां पहले से कई Wi-Fi नेटवर्क मौजूद हों. हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि Bluetooth ऑन होने से आपके Wi-Fi की स्पीड अपने आप काफी कम हो जाएगी.