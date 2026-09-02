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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीBluetooth बंद करते ही Wi-Fi हो जाएगा सुपरफास्ट? जानें क्या है ये वायरल ट्रिक

Bluetooth बंद करते ही Wi-Fi हो जाएगा सुपरफास्ट? जानें क्या है ये वायरल ट्रिक

क्या Bluetooth बंद करते ही Wi-Fi की स्पीड बढ़ जाती है? सोशल मीडिया पर वायरल इस ट्रिक में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं कि Bluetooth और Wi-Fi के बीच कनेक्शन का पूरा सच.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 02 Sep 2026 03:33 PM (IST)
क्या Bluetooth बंद करते ही Wi-Fi की स्पीड बढ़ जाती है? सोशल मीडिया पर वायरल इस ट्रिक में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं कि Bluetooth और Wi-Fi के बीच कनेक्शन का पूरा सच.

आज के समय में स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे डिवाइसों पर तेज इंटरनेट हमारी जरूरत बन चुका है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल होता रहता है कि फोन का Bluetooth बंद करने से Wi-Fi की स्पीड काफी बढ़ जाती है. कई लोग इंटरनेट स्लो होने पर Bluetooth को तुरंत ऑफ कर देते हैं. लेकिन क्या वाकई Bluetooth बंद करने से Wi-Fi सुपरफास्ट हो जाता है? आइए जानते हैं इस दावे की पूरी सच्चाई.

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Bluetooth और Wi-Fi दोनों वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं और कुछ कंडिशन में दोनों 2.4GHz फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं. यही वजह है कि इनके बीच इंटरफेरेंस की बात सामने आती है. अगर आसपास कई वायरलेस डिवाइस एक ही 2.4GHz बैंड पर काम कर रहे हों तो नेटवर्क में थोड़ी रुकावट या कनेक्शन की क्वालिटी में कमी आ सकती है. खासकर ऐसी जगहों पर जहां पहले से कई Wi-Fi नेटवर्क मौजूद हों. हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि Bluetooth ऑन होने से आपके Wi-Fi की स्पीड अपने आप काफी कम हो जाएगी.
Bluetooth और Wi-Fi दोनों वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं और कुछ कंडिशन में दोनों 2.4GHz फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं. यही वजह है कि इनके बीच इंटरफेरेंस की बात सामने आती है. अगर आसपास कई वायरलेस डिवाइस एक ही 2.4GHz बैंड पर काम कर रहे हों तो नेटवर्क में थोड़ी रुकावट या कनेक्शन की क्वालिटी में कमी आ सकती है. खासकर ऐसी जगहों पर जहां पहले से कई Wi-Fi नेटवर्क मौजूद हों. हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि Bluetooth ऑन होने से आपके Wi-Fi की स्पीड अपने आप काफी कम हो जाएगी.
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आपको बता दें कि ज्यादातर नॉर्मल कंडिशन में Bluetooth को बंद करने से Wi-Fi स्पीड में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता है. एडवांस स्मार्टफोन और वायरलेस डिवाइस इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि Bluetooth और Wi-Fi को एक साथ इस्तेमाल करते समय इंटरफेरेंस को कम किया जा सके.
आपको बता दें कि ज्यादातर नॉर्मल कंडिशन में Bluetooth को बंद करने से Wi-Fi स्पीड में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता है. एडवांस स्मार्टफोन और वायरलेस डिवाइस इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि Bluetooth और Wi-Fi को एक साथ इस्तेमाल करते समय इंटरफेरेंस को कम किया जा सके.
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इसलिए अगर आपका Wi-Fi धीमा चल रहा है तो सिर्फ Bluetooth बंद कर देने से काम नहीं चलने वाला है. कुछ कंडिशन में मामूली सुधार जरूर देखने को मिल सकता है लेकिन इसे Wi-Fi स्पीड बढ़ाने की गारंटी नहीं माना जा सकता है.
इसलिए अगर आपका Wi-Fi धीमा चल रहा है तो सिर्फ Bluetooth बंद कर देने से काम नहीं चलने वाला है. कुछ कंडिशन में मामूली सुधार जरूर देखने को मिल सकता है लेकिन इसे Wi-Fi स्पीड बढ़ाने की गारंटी नहीं माना जा सकता है.
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अगर आप पुराने डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपका Wi-Fi मुख्य रूप से 2.4GHz बैंड पर चल रहा है तो Bluetooth समेत दूसरे वायरलेस डिवाइसों से होने वाला इंटरफेरेंस कभी-कभी असर डाल सकता है. ऐसी स्थिति में Bluetooth बंद करके टेस्ट करना एक आसान तरीका हो सकता है. लेकिन अगर कोई अंतर नजर नहीं आता है तो Bluetooth को बंद रखने की जरूरत नहीं है.
अगर आप पुराने डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपका Wi-Fi मुख्य रूप से 2.4GHz बैंड पर चल रहा है तो Bluetooth समेत दूसरे वायरलेस डिवाइसों से होने वाला इंटरफेरेंस कभी-कभी असर डाल सकता है. ऐसी स्थिति में Bluetooth बंद करके टेस्ट करना एक आसान तरीका हो सकता है. लेकिन अगर कोई अंतर नजर नहीं आता है तो Bluetooth को बंद रखने की जरूरत नहीं है.
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अगर आपका इंटरनेट धीमा है तो Bluetooth बंद करने के बजाय दूसरे तरीकों को अपनाना चाहिए. पहला, अगर राउटर और फोन दोनों सपोर्ट करते हैं तो 5GHz Wi-Fi से कनेक्ट करें. दूसरा, राउटर को ऐसी जगह रखें जहां उसके आसपास ज्यादा दीवारें या इलेक्ट्रॉनिक रुकावटें न हों. राउटर को बंद अलमारी में रखने से भी सिग्नल प्रभावित हो सकता है.
अगर आपका इंटरनेट धीमा है तो Bluetooth बंद करने के बजाय दूसरे तरीकों को अपनाना चाहिए. पहला, अगर राउटर और फोन दोनों सपोर्ट करते हैं तो 5GHz Wi-Fi से कनेक्ट करें. दूसरा, राउटर को ऐसी जगह रखें जहां उसके आसपास ज्यादा दीवारें या इलेक्ट्रॉनिक रुकावटें न हों. राउटर को बंद अलमारी में रखने से भी सिग्नल प्रभावित हो सकता है.
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इसके अलावा राउटर को रीस्टार्ट करना, अनावश्यक डिवाइसों को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करना और जरूरत पड़ने पर Wi-Fi चैनल बदलना भी मदद कर सकता है. Bluetooth बंद करने से हर फोन में Wi-Fi सुपरफास्ट नहीं हो जाएगा. दोनों टेक्नोलॉजी के बीच कुछ कंडिशन में इंटरफेरेंस संभव है लेकिन नॉर्मल इस्तेमाल में इसका असर इतना बड़ा नहीं होता कि Bluetooth बंद करते ही इंटरनेट की स्पीड कई गुना बढ़ जाए.
इसके अलावा राउटर को रीस्टार्ट करना, अनावश्यक डिवाइसों को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करना और जरूरत पड़ने पर Wi-Fi चैनल बदलना भी मदद कर सकता है. Bluetooth बंद करने से हर फोन में Wi-Fi सुपरफास्ट नहीं हो जाएगा. दोनों टेक्नोलॉजी के बीच कुछ कंडिशन में इंटरफेरेंस संभव है लेकिन नॉर्मल इस्तेमाल में इसका असर इतना बड़ा नहीं होता कि Bluetooth बंद करते ही इंटरनेट की स्पीड कई गुना बढ़ जाए.
Published at : 02 Sep 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Bluetooth Tech Tips TECH NEWS HINDI

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