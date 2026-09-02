IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से बोले एमएस धोनी; पार्टी का वीडियो वायरल

'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से बोले एमएस धोनी; पार्टी का वीडियो वायरल

पूर्व कप्तान एमएस धोनी और ऋषभ पंत का एक पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें माही को बोलते हुए देखा जा सकता है कि 'रुक हुक्का पीकर आता हूं.' इसको लेकर फैंस के भी अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 02 Sep 2026 10:59 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत और पूर्व कप्तान एमएस धोनी के एक वायरल वीडियो को लेकर खूब चर्चा हो रही है. इसमें दोनों क्रिकेटर्स के साथ कुछ और भी लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दोस्तों के बीच पार्टी हो रही है. धोनी इसमें हुक्का पीकर आने की बात कहते हुए दिख रहे हैं, जिस पर कई फैंस हैरान हैं और इसको लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है.

वायरल वीडियो एक रूम का है, जिसको लेकर पुष्टि नहीं है कि ये किसी के घर का या है या किसी होटल का. ये भी साफ नहीं है कि ये कब का है. इसमें एमएस धोनी, ऋषभ पंत समेत 6 से 7 लोग हैं. वायरल वीडियो में सभी ग्रुप फोटो खिंचवा रहे हैं. फिर सभी अलग-अलग हो जाते हैं. सोफे पर लेते हुए पंत को धोनी अपनी उंगली से निकालकर अंगूठी पहनाते हुए दिख रहे हैं. टेबल पर कुछ ड्रिंक्स भी रखी हुई हैं.

धोनी ने कहा- हुक्का पीकर आता हूं!

वायरल वीडियो में ऋषभ पंत अपने दोस्तों को आवाज देकर आने के लिए कहते हैं. एमएस धोनी वापस आते हैं. वह पंत के साथ बैठे शख्स के पैर छूते हुए दिख रहे हैं. फिर कहते हैं कि 'दादा हुक्का पीकर आता हूं." हालांकि ये पहली बार नहीं है जब धोनी के हुक्का पीने के शौक का जिक्र हो रहा है. धोनी के साथ सीएसके में खेल चुके जॉर्ज बेली ने कहा था कि धोनी अपने कमरे में हुक्का सेशन रखते थे.

यह भी पढ़ें- भारत को मिली चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, ICC ने किया ‘ऐतिहासिक’ एलान

लोगों की अलगअलग प्रतिक्रिया

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एमएस धोनी के पुराने फोटो फिर चर्चा में आ गए, जिसमें उनके पास हुक्का रखा हुआ था. एक यूजर ने इसे पंत के उस पोस्ट से जोड़ दिया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को टैग करते हुए जमीन खरीदने की बात कही थी. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि शायद वो पोस्ट इसी पार्टी के बाद किया गया हो. कुछ लोग हुक्का पीने की बात सुनने के बाद धोनी को ट्रोल कर रहे हैं तो कई उनके सपोर्ट में भी पोस्ट कर रहे हैं.

एमएस धोनी का सपोर्ट कर रहे फैंस का मानना है कि उन्होंने भारत को कई ट्रॉफी और टूर्नामेंट जिताए हैं अब धोनी इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं, वह अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी करें इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए.

यह भी पढ़ें- 175 टी20 खेल चुके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को टीम ने निकाला, रेप केस बनी वजह

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 10:59 PM (IST)
Tags :
MS DHONI RISHABH PANT VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से बोले एमएस धोनी; पार्टी का वीडियो वायरल
'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से बोले एमएस धोनी; पार्टी का वीडियो वायरल
क्रिकेट
हेड-राहुल ओपनर, आकाश चोपड़ा ने चुनी वर्तमान की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट इलेवन; 4 भारतीय शामिल
हेड-राहुल ओपनर, आकाश चोपड़ा ने चुनी वर्तमान की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट इलेवन; 4 भारतीय शामिल
क्रिकेट
175 टी20 खेल चुके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को टीम ने निकाला, रेप केस बनी वजह
175 टी20 खेल चुके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को टीम ने निकाला, रेप केस बनी वजह
क्रिकेट
इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के किया टीम का एलान, नए चेहरों को मिला मौका
इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के किया टीम का एलान, नए चेहरों को मिला मौका
Advertisement

वीडियोज

सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
युद्ध लंबा चला तो बिगड़ेगी अर्थव्यवस्था? विश्लेषकों का विश्लेषण
2027 की लड़ाई...अब 'सिंडिकेट' पर आई!
27 का 'MY' समीकरण...कौन तोड़ेगा चक्रव्यूह?
कौन हैं एयर मार्शल Jitendra Misha? जो बने राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं रि. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा? ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को किया था तबाह
कौन हैं रि. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा? ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को किया था तबाह
बिहार
'मोदी जी रील से बाहर...', GDP को लेकर भड़के RJD नेता तेजस्वी यादव
'मोदी जी रील से बाहर...', GDP को लेकर भड़के RJD नेता तेजस्वी यादव
क्रिकेट
इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के किया टीम का एलान, नए चेहरों को मिला मौका
इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के किया टीम का एलान, नए चेहरों को मिला मौका
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
इंडिया
बागी सांसदों ने नोटिस का जवाब देने का मांगा समय, महुआ बोलीं - 'यह दिखाता है...'
बागी सांसदों ने नोटिस का जवाब देने का मांगा समय, महुआ बोलीं - 'यह दिखाता है...'
जनरल नॉलेज
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
ऑटो
Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car
Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car
विश्व
'क्या होर्मुज का नाम बदल 'ट्रंप स्ट्रेट' कर देना चाहिए?', US राष्ट्रपति का बड़ा बयान
'क्या होर्मुज का नाम बदल 'ट्रंप स्ट्रेट' कर देना चाहिए?', US राष्ट्रपति का बड़ा बयान
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget