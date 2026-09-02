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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई

एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई

राम मंदिर में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है. जीतेंद्र मिश्रा के पास भारतीय वायुसेना में लंबे समय तक काम करने अनुभव है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Sep 2026 05:42 PM (IST)
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भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. 30 अप्रैल 2026 को वायुसेना से रिटायर होने के कुछ महीनों बाद अब उन्हें एक बेहद अहम जिम्मेदारी मिली है. सितंबर 2026 में उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, अयोध्या का पहला पूर्णकालिक CEO नियुक्त किया गया है.

राम मंदिर में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या और मंदिर परिसर से जुड़े बड़े स्तर के काम को देखते हुए ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है. जीतेंद्र मिश्रा के पास भारतीय वायुसेना में लंबे समय तक काम करने और बड़े पदों पर जिम्मेदारी संभालने का अनुभव है. माना जा रहा है कि उनके प्रशासनिक और प्रबंधन के अनुभव का फायदा राम मंदिर से जुड़े कामकाज को बेहतर तरीके से चलाने में मिलेगा.

रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलती है पेंशन?

अब बात करते हैं उनकी पेंशन की. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, एयर मार्शल जैसे लेवल-16 के अधिकारी का अंतिम बेसिक वेतन 2.24 लाख रुपये प्रति महीने तक होता है. सेवानिवृत्ति के बाद नियमों के तहत अंतिम मूल वेतन का करीब 50 फीसदी हिस्सा बेसिक पेंशन के तौर पर मिलता है. इस हिसाब से जीतेंद्र मिश्रा की बेसिक पेंशन करीब 1.12 लाख रुपये प्रति महीने बैठती है.

इसके अलावा उन्हें सरकार की ओर से लागू महंगाई राहत (Dearness Relief) भी मिलती है. यानी उनकी कुल पेंशन सिर्फ 1.12 लाख रुपये तक सीमित नहीं होगी, बल्कि लागू महंगाई राहत जुड़ने के बाद रकम बढ़ जाएगी. रिटायरमेंट के समय उन्हें नियमों के मुताबिक ग्रेच्युटी और बचे हुए अवकाश के बदले मिलने वाला लीव एनकैशमेंट जैसे दूसरे वित्तीय लाभ भी मिले होंगे.

राम मंदिर ट्रस्ट में नई जिम्मेदारी कितनी खास?

राम मंदिर ट्रस्ट में CEO की जिम्मेदारी उनकी सैन्य पेंशन से बिल्कुल अलग है. ट्रस्ट की तरफ से इस पद पर मिलने वाला वेतन या मानदेय अलग से तय होगा. यानी उन्हें एक तरफ पूर्व एयर मार्शल के तौर पर पेंशन मिलती रहेगी और दूसरी तरफ ट्रस्ट में नई जिम्मेदारी के बदले मिलने वाला वेतन या मानदेय अलग होगा. अयोध्या में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. मंदिर परिसर में आने वाले समय में कई तरह की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को संभालना भी बड़ी चुनौती है. ऐसे में ट्रस्ट को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, जिसे बड़े स्तर पर प्रशासन, व्यवस्था और प्रबंधन संभालने का अनुभव हो.

जीतेंद्र मिश्रा का लंबा सैन्य करियर इसी वजह से इस नई जिम्मेदारी में काफी काम आ सकता है. अब देखना होगा कि पूर्व एयर मार्शल राम मंदिर ट्रस्ट के CEO के तौर पर इस बड़ी जिम्मेदारी को किस तरह संभालते हैं.

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ऑपरेशन सिंदूर में भी निभा चुके हैं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

आपको फिर बता दें कि एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया सीईओ नियुक्त किया गया है. ट्रस्ट की अहम बैठक में उनके नाम पर मुहर लगाई गई. जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के चीफ रह चुके हैं. वह अप्रैल 2026 में वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए थे. अपने सैन्य करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अहम भूमिका निभाई थी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 05:42 PM (IST)
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