Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMeta कैसे तय करेगा बच्चों की उम्र, इसमें कितना पैसा होगा खर्च?

Meta कैसे तय करेगा बच्चों की उम्र, इसमें कितना पैसा होगा खर्च?

Facebook और Instagram पर बच्चों और टिनेजर्स की सुरक्षा से जुड़े मामले को खत्म करने के लिए Meta ने अमेरिका के कई राज्यों के साथ समझौता किया है. जानिए आखिर यह रकम कितनी है और क्या-क्या बदलेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Sep 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Meta ने बच्चों की सुरक्षा पर अमेरिकी राज्यों से समझौता किया.
  • कंपनी अब उम्र जांच के तरीके मजबूत करेगी.
  • बच्चों के लिए 2 घंटे उपयोग, नोटिफिकेशन भी नियंत्रित होंगे.
  • इस समझौते के तहत Meta अरबों डॉलर का भुगतान करेगी.

सोशल मीडिया पर बच्चों और टीनएजर्स की सुरक्षा को लेकर Meta लंबे समय से सवालों के घेरे में है. Facebook और Instagram पर कम उम्र के यूजर्स को लेकर अमेरिका के कई राज्यों ने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी. कंपनी पर आरोप था कि उसके प्लेटफॉर्म बच्चों की सुरक्षा के लिए सही कदम नहीं उठा रहे थे.

अब इस विवाद को खत्म करने के लिए Meta ने अमेरिका के कई राज्यों के साथ बड़ा समझौता किया है. साथ ही Facebook और Instagram पर बच्चों और टीनएजर्स के इस्तेमाल को भी सीमित किया जाएगा. इसके तहत कंपनी को बच्चों की उम्र पहचानने और उनके सोशल मीडिया इस्तेमाल को सीमित करने के लिए कई बड़े बदलाव करने होंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि Meta कैसे बच्चों की उम्र तय करेगा और इसमें कितना पैसा खर्च होगा. 

Meta कैसे बच्चों की उम्र तय करेगा?

Meta को 18 साल से कम उम्र के यूजर्स की पहचान के लिए उम्र जांच की व्यवस्था मजबूत करनी होगी, हालांकि समझौते में कंपनी को हर यूजर से फोटो ID या वीडियो सेल्फी लेकर उम्र साबित करने के लिए मजबूर नहीं किया गया है. खासतौर पर 13 साल से कम उम्र के बच्चों की पहचान पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. Meta संदिग्ध कम उम्र वाले अकाउंट्स के फ्रेंड नेटवर्क की भी जांच कर सकेगा और यूजर्स के लिए बच्चों के अकाउंट की रिपोर्ट करना आसान बनाया जाएगा. Meta की उम्र जांचने की प्रक्रिया पर एक स्वतंत्र ऑडिटर भी नजर रखेगा और इसकी समीक्षा करेगा. 

AI से भी होगी बच्चों की पहचान

समझौते के तहत Meta को फ्यूचर में 13 साल से कम उम्र के यूजर्स की पहचान करने वाला AI मॉडल तैयार करने के लिए कुछ डेटा का अस्थायी इस्तेमाल करने की अनुमति है. कंपनी इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल संदिग्ध टीनएजर्स अकाउंट्स की पहचान के लिए भी करती है. 

यह भी पढ़ें - 4.5mm पतला होगा Apple का पहला Foldable iPhone, Samsung को देगा टक्कर!

Meta कितनी रकम देगा?

इस समझौते की रकम को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं. Meta ने कुल भुगतान करीब 18 अरब डॉलर बताया है, जबकि कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के मुताबिक राज्यों को 17 अरब डॉलर तक मिल सकते हैं. विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में समझौते की अधिकतम रकम करीब 16.68 अरब डॉलर बताई गई है. Meta ने कहा है कि इस समझौते के लिए 2026 में करीब 10 अरब डॉलर का कानूनी खर्च दर्ज किया जाएगा. समझौते के तहत भुगतान 10 साल की अवधि में सालाना किस्तों में किया जाएगा.

Facebook और Instagram में क्या बदलेगा?

18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए Facebook और Instagram को मिलाकर रोजाना 2 घंटे की डिफॉल्ट लिमिट होगी. इसे हटाने के लिए पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी. रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक Night Mode के तहत नोटिफिकेशन ब्लॉक रहेंगे. 

इसके अलावा सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक नोटिफिकेशन डिफॉल्ट रूप से म्यूट रहेंगे. लगातार इस्तेमाल के दौरान ब्रेक रिमाइंडर भी मिलेंगे. लाइक काउंट छिपाने, कुछ ब्यूटी फिल्टर सीमित करने और बिना एल्गोरिदम वाला फीड चुनने जैसे बदलाव भी किए जाएंगे. 

यह भी पढ़ें - WhatsApp का नया फीचर! अब यूजर्स पहचान सकेंगे AI कंटेंट, जानें कैसे

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Instagram Meta FACEBOOK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Meta कैसे तय करेगा बच्चों की उम्र, इसमें कितना पैसा होगा खर्च?
Meta कैसे तय करेगा बच्चों की उम्र, इसमें कितना पैसा होगा खर्च?
टेक्नोलॉजी
टचस्क्रीन कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया था? जानिए क्या थे फीचर्स
टचस्क्रीन कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया था? जानिए क्या थे फीचर्स
टेक्नोलॉजी
फुल नेटवर्क फिर भी Call Drop? जानिए इसकी टेक्निकल वजह
फुल नेटवर्क फिर भी Call Drop? जानिए इसकी टेक्निकल वजह
टेक्नोलॉजी
Google का AI धमाका! आने वाला है नया Gemini, जानें यूजर्स को क्या मिलेगा नया
Google का AI धमाका! आने वाला है नया Gemini, जानें यूजर्स को क्या मिलेगा नया
Advertisement

वीडियोज

Nikki Tamboli-Arbaz Patel का Breakup निकला पब्लिसिटी स्टंट, Fans हुए नाराज!
सलमान खान की Bigg Boss फीस: ₹2.5 करोड़ से ₹120 करोड़ तक कैसे पहुंची?
Salman Khan ने Subhash Ghai को क्यों मारा था थप्पड़? सालों बाद सामने आया पूरा किस्सा
Vijay Deverakonda का पुराना प्यार और टूटा दिल, बोले- ‘मुझे प्यार हुआ था, फिर दिल टूट गया’
Sairaab: Nayanika-Ishaan की शादी पर संकट, क्या Tinni देगी नए रिश्ते को मंजूरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत किशोर के पूर्व सहयोगी पर जगनमोहन रेड्डी की नजर, जानें कौन हैं कपिल साहू ?
प्रशांत किशोर के पूर्व सहयोगी पर जगनमोहन रेड्डी की नजर, जानें कौन हैं कपिल साहू ?
दिल्ली NCR
'जहां आपको लगता है कि...' आसिम वकार कांग्रेस में शामिल, साजिद रशीदी ने घेरा
'जहां आपको लगता है कि...' आसिम वकार कांग्रेस में शामिल, साजिद रशीदी ने घेरा
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी ने PCB के फैसले को बताया बेतुका, कहा- टी20 खिलाड़ी टेस्ट खेलेंगे
शाहिद अफरीदी ने PCB के फैसले को बताया बेतुका, कहा- टी20 खिलाड़ी टेस्ट खेलेंगे
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
इंडिया
मलबा, टूटी गाड़ियां, 14 महीने बाद भी निशान, AI-171 क्रैश साइट का आंखों देखा हाल
मलबा, टूटी गाड़ियां, 14 महीने बाद भी निशान, AI-171 क्रैश साइट का आंखों देखा हाल
ट्रैवल
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
जनरल नॉलेज
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
शिक्षा
यूपी बोर्ड ने बढ़ाई 9वीं-11वीं के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, 10 सितंबर तक मौका
यूपी बोर्ड ने बढ़ाई 9वीं-11वीं के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, 10 सितंबर तक मौका
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget