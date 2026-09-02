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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI का ज्यादा इस्तेमाल बना देगा आपको रोबोट! स्टडी में हैरान करने वाला खुलासा

AI का ज्यादा इस्तेमाल बना देगा आपको रोबोट! स्टडी में हैरान करने वाला खुलासा

AI का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपकी बातचीत और लिखने के अंदाज को बदल सकता है. नई स्टडी में सामने आया है कि ज्यादा AI उपयोग इंसान को रोबोटिक बना सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 02 Sep 2026 01:11 PM (IST)
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है. ज्यादातर लोग अब अपने काम के लिए एआई का सहारा लेने लगे हैं. इसी के साथ ही अब कई सारे एआई चैटबॉट मौजूद हैं जो लोगों के लिए अलग-अलग काम करते हैं. इसी कड़ी में एक स्टडी सामने आई है जहां बताया गया है कि जरूरत से ज्यादा एआई के इस्तेमाल से लोगों के दिमाग पर खराब असर पढ़ सकता है. आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला.

AI से ज्यादा बातचीत का इंसानों की भाषा पर असर

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक AI चैटबॉट्स के साथ बातचीत करता है तो संभव है कि वह धीरे-धीरे अपनी बात रखने का तरीका बदलने लगेगा. वजह ये हो सकती है कि AI को साफ, व्यवस्थित और सीधे निर्देश ज्यादा आसानी से समझ आते हैं.

मसलन, अगर कोई व्यक्ति बार-बार AI कस्टमर सर्विस चैटबॉट का इस्तेमाल करता है तो उसे ये एक्सपीरिएंस हो सकता है कि छोटी, साफ और सीधे मुद्दे पर कही गई बात का जवाब बेहतर मिलता है. ऐसे में वह इंसानों से बात करते समय भी अनजाने में इसी तरह संवाद करने लगेगा.

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क्या है Robotoid Humanness?

AI & Society में पब्लिश एक नए स्टडी पेपर में रिसर्सर्च ने इस बदलाव को Robotoid Humanness नाम दिया है. इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान सचमुच रोबोट बन जाएंगे. बल्कि ये एक ऐसी कंडिशन होती है जिसमें लोग मशीनों के लिए अपनी लैंग्वेज, नेचर और खुद को पेश करने के तरीके को ज्यादा बेहतर बनाने लगते हैं.

AI और इंसान के बीच बन सकता है फीडबैक लूप

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शोधकर्ताओं ने इस प्रोसेस को एक तरह के फीडबैक लूप के रूप में समझाया है. AI हमारी पिछली बातचीत और उपलब्ध जानकारी के आधार पर जवाबों को व्यक्तिगत बनाने की कोशिश करता है. वहीं, यूजर भी AI के जवाबों को देखकर अपनी बातचीत का तरीका बदल लेता है. ये प्रोसेस लगातार चलती रहे तो दोनों पक्ष एक-दूसरे के नेचर के अनुसार ढलते जाते हैं. बता दें कि वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस को तीन स्टेज में बांटा है.

  • AI सिर्फ टूल नहीं, सोशल प्रेजेंस जैसा लगने लगता है
  • AI यूजर की एक तस्वीर तैयार करता है
  • यूजर भी AI के हिसाब से खुद को ढाल सकता है

इंसानों और AI के बीच सबसे बड़ा अंतर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शोधकर्ताओं के मुताबिक, इंसानों के बातचीत करने में काफी अंतर होता है. इंसान आपकी बात से कई बार असहमत भी हो सकता है या फिर आपकी बात को चैलेंज भी कर सकता है. लेकिन दूसरी तरफ, AI सिस्टम पैटर्न, डेटा, अनुमान और व्यक्तिगत रिएक्शन पर काफी हद तक काम करते हैं. इसीलिए एआई से ज्यादा बातचीत इंसानों को भी उनके तरीके से बात करने के लिए तैयार कर सकती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 02 Sep 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI
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