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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'मोदी जी रील से बाहर...', GDP को लेकर भड़के RJD नेता तेजस्वी यादव

'मोदी जी रील से बाहर...', GDP को लेकर भड़के RJD नेता तेजस्वी यादव

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार (2 सितंबर) को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने देश की जीडीपी को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Sep 2026 09:59 PM (IST)
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बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. तेजस्वी यादव ने वीडियो बयान शेयर करते हुए लिखा, "मोदी जी Reel से बाहर निकलकर Reality की बात करिए. GDP आपके बनावटी आंकड़ों और हैडलाइन में नहीं, वह तो जमीन पर लोगों के जीवन, उनकी जेब और रसोई में दिखती है." 

तेजस्वी यादव का आरोप है कि पीएम मोदी जो दिखाते है वह होता नहीं है, जो नहीं दिखाते वही असल में जमीन पर होता है. बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक है. किस बात का GDP ग्रोथ मोदी जी? 12 साल हो गए अब तो झूठ और जुमले छोड़ जमीन पर काम कीजिए."

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तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, "पीएम मोदी का इकॉनमिक मॉडल और GDP मॉडल ऐसा है कि उसमें मुनाफा ऊपर के 5 प्रतिशत लोगों को मिलता है और नुकसान नीचे के 95 प्रतिशत लोगों को मिलता है. मोदी सरकार के दौर में आरबीआई का डिविडेंड हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है." उन्होंने आगे बताया, "सरकार का राजकोषीय घाटा कम दिखाना है तो आरबीआई से डिविडेंट बढ़ा लो."

आरजेडी ने आगे बताया, "देश में पहली बार मोदी सरकार ने आरबीआई से 2 लाख 68 हजार करोड़ रुपये जबरन निकाल लिए हैं." उन्होंने आगे कहा, "मोदी जी किस बात का ग्रोथ? रुपया तेजी से गिर रहा है. रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बढ़ रही है. बेरोजगारी दर 50 साल में सबसे ज्यादा है."

'रोजगार कम और घरेलू कर्ज बढ़ रहा है'

वहीं उन्होंने बताया, "रोजगार कम हो रहे हैं और घरेलू कर्ज बढ़ रहा है. छोटे व्यापार टूट रहे हैं. युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्र खपा रहे हैं. लोग ईएमआई और उधार पर जिंदगी चला रहे हैं तो फिर किस बात का जीडीपी ग्रोथ?"

तेजस्वी यादव ने आगे यह भी कहा है कि जब देश में 8 करोड़ 70 लाख युवा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. पीएम मोदी के 10 सालों के कार्यकाल में 94 हजार स्कूल बंद हो गए यानी हर दिन 26 स्कूल बंद हो रहे हैं और देश में 1 लाख स्कूल 1 शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं. यह आपका विकास है.

तेजस्वी यादव का कहना है, "आप 12 साल से सत्ता में हैं जहां 85 करोड़ लोगों को पेट भरने के लिए 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है. उन्होंने आगे यह भी कहा, "12 साल हो गए हैं अब तो झूट और जुमले छोड़कर जमीन पर काम कीजिए."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 09:59 PM (IST)
Tags :
NARENDRA MODI RJD TEJASHWI YADAV BIHAR NEWS
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