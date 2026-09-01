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TV की पिक्चर क्वालिटी हो जाएगी जबरदस्त! बस बदलें ये 5 सेटिंग्स
टीवी की फोटो धुंधली या फीकी दिख रही है तो आप कुछ आसान सेटिंग्स को बदलकर इसे एचडी वीडियो में बदल सकते हैं.
नई स्मार्ट TV खरीदने के बाद ज्यादातर लोग उसे सीधे डिब्बे से निकालकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि TV की डिफॉल्ट पिक्चर सेटिंग्स हमेशा आपको बेहतरीन एक्सपीरिएंस देने के लिए सेट नहीं होती है. कई बार कुछ छोटी-छोटी सेटिंग बदलकर ही स्क्रीन की क्वालिटी को ज्यादा साफ, नैचुरल और बेहतर बनाया जा सकता है. अगर आपकी TV की पिक्चर फीकी, जरूरत से ज्यादा चमकीली या आर्टिफिशियल नजर आती है तो इन 5 सेटिंग्स को जरूर चेक करें.
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Published at : 01 Sep 2026 05:52 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
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दिनेश प्रताप सिंह
Opinion