Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीTV की पिक्चर क्वालिटी हो जाएगी जबरदस्त! बस बदलें ये 5 सेटिंग्स

TV की पिक्चर क्वालिटी हो जाएगी जबरदस्त! बस बदलें ये 5 सेटिंग्स

टीवी की फोटो धुंधली या फीकी दिख रही है तो आप कुछ आसान सेटिंग्स को बदलकर इसे एचडी वीडियो में बदल सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 01 Sep 2026 05:52 PM (IST)
टीवी की फोटो धुंधली या फीकी दिख रही है तो आप कुछ आसान सेटिंग्स को बदलकर इसे एचडी वीडियो में बदल सकते हैं.

नई स्मार्ट TV खरीदने के बाद ज्यादातर लोग उसे सीधे डिब्बे से निकालकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि TV की डिफॉल्ट पिक्चर सेटिंग्स हमेशा आपको बेहतरीन एक्सपीरिएंस देने के लिए सेट नहीं होती है. कई बार कुछ छोटी-छोटी सेटिंग बदलकर ही स्क्रीन की क्वालिटी को ज्यादा साफ, नैचुरल और बेहतर बनाया जा सकता है. अगर आपकी TV की पिक्चर फीकी, जरूरत से ज्यादा चमकीली या आर्टिफिशियल नजर आती है तो इन 5 सेटिंग्स को जरूर चेक करें.

1/6
आपको बता दें कि TV में अलग-अलग Picture Mode दिए जाते हैं जैसे Standard, Dynamic, Movie, Cinema या Filmmaker Mode. इनमें से Dynamic मोड पिक्चर को काफी ज्यादा चमकीला बना देता है लेकिन रंग कई बार जरूरत से ज्यादा तेज दिखने लगते हैं. फिल्म और वेब सीरीज देखने के लिए Movie, Cinema या Filmmaker Mode ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं नॉर्मल TV चैनल या दिन के समय देखने के लिए Standard Mode का इस्तेमाल करना चाहिए.
आपको बता दें कि TV में अलग-अलग Picture Mode दिए जाते हैं जैसे Standard, Dynamic, Movie, Cinema या Filmmaker Mode. इनमें से Dynamic मोड पिक्चर को काफी ज्यादा चमकीला बना देता है लेकिन रंग कई बार जरूरत से ज्यादा तेज दिखने लगते हैं. फिल्म और वेब सीरीज देखने के लिए Movie, Cinema या Filmmaker Mode ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं नॉर्मल TV चैनल या दिन के समय देखने के लिए Standard Mode का इस्तेमाल करना चाहिए.
2/6
इसके अलावा Brightness का मतलब केवल स्क्रीन को ज्यादा चमकदार बनाना नहीं होता है. अगर इसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो पिक्चर के डार्क हिस्सों की डिटेल गायब हो सकती है और ब्लैक रंग भी ग्रे जैसा दिखाई देने लगेगा. इसीलिए कमरे में रोशनी के हिसाब से Brightness सेट करना चाहिए. रात में TV देखते समय इसे कम रखना आंखों के लिए भी ज्यादा आरामदायक साबित होता है.
इसके अलावा Brightness का मतलब केवल स्क्रीन को ज्यादा चमकदार बनाना नहीं होता है. अगर इसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो पिक्चर के डार्क हिस्सों की डिटेल गायब हो सकती है और ब्लैक रंग भी ग्रे जैसा दिखाई देने लगेगा. इसीलिए कमरे में रोशनी के हिसाब से Brightness सेट करना चाहिए. रात में TV देखते समय इसे कम रखना आंखों के लिए भी ज्यादा आरामदायक साबित होता है.
3/6
इतना ही नहीं, Contrast स्क्रीन के सबसे चमकीले और सबसे गहरे हिस्सों के बीच अंतर को डिस्टर्ब करता है. बहुत कम Contrast होने पर पिक्चर फीकी लगती है जबकि बहुत ज्यादा Contrast से सफेद हिस्सों की बारीक डिटेल गायब हो जाती है. इसलिए Contrast को मैक्सिमम लेवल पर रखने के बजाय ऐसा लेवल चुनें जिसमें आसमान, बादल, सफेद कपड़े या चमकदार चीजों की डिटेल साफ नजर आए.
इतना ही नहीं, Contrast स्क्रीन के सबसे चमकीले और सबसे गहरे हिस्सों के बीच अंतर को डिस्टर्ब करता है. बहुत कम Contrast होने पर पिक्चर फीकी लगती है जबकि बहुत ज्यादा Contrast से सफेद हिस्सों की बारीक डिटेल गायब हो जाती है. इसलिए Contrast को मैक्सिमम लेवल पर रखने के बजाय ऐसा लेवल चुनें जिसमें आसमान, बादल, सफेद कपड़े या चमकदार चीजों की डिटेल साफ नजर आए.
4/6
कई TV में Sharpness बढ़ाने से पिक्चर पहली नजर में ज्यादा साफ दिखाई देती है. लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा बढ़ाने पर चीजों के किनारों के आसपास नकली आउटलाइन दिखाई देती है. इससे पिक्चर नैचुरल दिखने के बजाय आर्टिफिशियल लगने लगती है. अगर आपकी TV में Sharpness काफी ज्यादा सेट है तो इसे कम करके देखें. खासकर हाई-क्वालिटी 4K कंटेंट में कम Sharpness अक्सर ज्यादा नैचुरल रिजल्ट देती है.
कई TV में Sharpness बढ़ाने से पिक्चर पहली नजर में ज्यादा साफ दिखाई देती है. लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा बढ़ाने पर चीजों के किनारों के आसपास नकली आउटलाइन दिखाई देती है. इससे पिक्चर नैचुरल दिखने के बजाय आर्टिफिशियल लगने लगती है. अगर आपकी TV में Sharpness काफी ज्यादा सेट है तो इसे कम करके देखें. खासकर हाई-क्वालिटी 4K कंटेंट में कम Sharpness अक्सर ज्यादा नैचुरल रिजल्ट देती है.
5/6
Motion Smoothing का काम तेज मूवमेंट वाले वीडियो को ज्यादा स्मूद दिखाना होता है. स्पोर्ट्स और लाइव कंटेंट में ये यूजर्स के बहुत काम आ सकता है लेकिन फिल्मों में इसे ऑन करने पर कई बार वीडियो जरूरत से ज्यादा स्मूद और टीवी सीरियल जैसा दिखाई देने लगता है. इसीलिए इसे Soap Opera Effect कहा जाता है. अगर आपको फिल्मों में सिनेमैटिक लुक पसंद है तो Motion Smoothing को बंद या Low पर रखना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है. वहीं, स्पोर्ट्स देखते समय इसे जरूरत के मुताबिक बढ़ाया भी जा सकता है.
Motion Smoothing का काम तेज मूवमेंट वाले वीडियो को ज्यादा स्मूद दिखाना होता है. स्पोर्ट्स और लाइव कंटेंट में ये यूजर्स के बहुत काम आ सकता है लेकिन फिल्मों में इसे ऑन करने पर कई बार वीडियो जरूरत से ज्यादा स्मूद और टीवी सीरियल जैसा दिखाई देने लगता है. इसीलिए इसे Soap Opera Effect कहा जाता है. अगर आपको फिल्मों में सिनेमैटिक लुक पसंद है तो Motion Smoothing को बंद या Low पर रखना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है. वहीं, स्पोर्ट्स देखते समय इसे जरूरत के मुताबिक बढ़ाया भी जा सकता है.
6/6
इसीलिए आपको बता दें कि हर TV की स्क्रीन, कमरे की लाइट और आपकी पसंद अलग होती है. इसलिए इंटरनेट पर मिली किसी एक सेटिंग को आंख बंद करके कॉपी करने के बजाय अपनी TV पर सेटिंग्स को बदलना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है. HDR, Dolby Vision और अलग-अलग HDMI इनपुट के लिए भी TV अलग पिक्चर सेटिंग्स इस्तेमाल करता है.
इसीलिए आपको बता दें कि हर TV की स्क्रीन, कमरे की लाइट और आपकी पसंद अलग होती है. इसलिए इंटरनेट पर मिली किसी एक सेटिंग को आंख बंद करके कॉपी करने के बजाय अपनी TV पर सेटिंग्स को बदलना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है. HDR, Dolby Vision और अलग-अलग HDMI इनपुट के लिए भी TV अलग पिक्चर सेटिंग्स इस्तेमाल करता है.
Published at : 01 Sep 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
TPU और GPU में क्या है अंतर? जानें AI की दुनिया में कौन ज्यादा बेहतर
TPU और GPU में क्या है अंतर? जानें AI की दुनिया में कौन ज्यादा बेहतर
टेक्नोलॉजी
Redmi vs OnePlus vs Realme: जानें फीचर्स से लेकर कीमत तक, कौन सा टैबलेट बेस्ट?
Redmi vs OnePlus vs Realme: जानें फीचर्स से लेकर कीमत तक, कौन सा टैबलेट बेस्ट?
टेक्नोलॉजी
Tim Cook की जगह आए John Ternus! Apple में आज से शुरू हुआ नया युग, जानें क्या बदलेगा?
Tim Cook की जगह आए John Ternus! Apple में आज से शुरू हुआ नया युग, जानें क्या बदलेगा?
टेक्नोलॉजी
Wi-Fi 6 और Wi-Fi 7 में क्या है अंतर? जानें घर के लिए कौन सा है बेहतर
Wi-Fi 6 और Wi-Fi 7 में क्या है अंतर? जानें घर के लिए कौन सा है बेहतर
Advertisement

वीडियोज

Tej Pratap Yadav का बड़ा दावा, बोले- जान को खतरा, PA पर भी लगाए गंभीर आरोप
Mirzapur: The Movie को मिला A Certificate, 3 घंटे 17 मिनट के Runtime ने बढ़ाया Excitement
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की एंट्री? सामने आई बड़ी खबर
DELHI SHOCKER: दिल्ली गैंगरेप के बस ड्राइवर की खौफनाक कुंडली खुली |ABPLIVE
Bollywood News: किसकी होगी बाज़ी?: जानिए कौन बनेगा सितंबर का असली बॉक्स ऑफिस किंग (01.09.26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

दिनेश प्रताप सिंह
दिनेश प्रताप सिंह
जेपीएनआईसी को संजीवनी पर हायतौबा क्यों?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
बिहार
'जल्द ही आतंकवादी तुम्हें...', चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी
'जल्द ही आतंकवादी तुम्हें...', चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी
इंडिया
'BJP और 'वोट चोरी आयोग' के तरीके...', राहुल गांधी का केन्द्र-EC पर बड़ा हमला
'BJP और 'वोट चोरी आयोग' के तरीके...', राहुल गांधी का केन्द्र-EC पर बड़ा हमला
क्रिकेट
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
इंडिया
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
इंडिया
TMC सांसद महुआ मोइत्रा को दिखाए गए काले झंडे, 'गो बैक' के लगे नारे
TMC सांसद महुआ मोइत्रा को दिखाए गए काले झंडे, 'गो बैक' के लगे नारे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अजय राय ने CM योगी के खिलाफ दाखिल किया मानहानि का मुकदमा, जानें क्यों पहुंचे कोर्ट?
अजय राय ने CM योगी के खिलाफ दाखिल किया मानहानि का मुकदमा, जानें क्यों पहुंचे कोर्ट?
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget