TV की पिक्चर क्वालिटी हो जाएगी जबरदस्त! बस बदलें ये 5 सेटिंग्स

Motion Smoothing का काम तेज मूवमेंट वाले वीडियो को ज्यादा स्मूद दिखाना होता है. स्पोर्ट्स और लाइव कंटेंट में ये यूजर्स के बहुत काम आ सकता है लेकिन फिल्मों में इसे ऑन करने पर कई बार वीडियो जरूरत से ज्यादा स्मूद और टीवी सीरियल जैसा दिखाई देने लगता है. इसीलिए इसे Soap Opera Effect कहा जाता है. अगर आपको फिल्मों में सिनेमैटिक लुक पसंद है तो Motion Smoothing को बंद या Low पर रखना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है. वहीं, स्पोर्ट्स देखते समय इसे जरूरत के मुताबिक बढ़ाया भी जा सकता है.