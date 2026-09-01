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सर्च और लोकेशन हिस्ट्री खुद मिटाएगा Google, जानें तरीका
Google पर की गई हर सर्च और लोकेशन से जुड़ी एक्टिविटी समय के साथ आपके अकाउंट में सेव होती रहती है. इंटरनेट पर रोजाना की छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए Google का यूज करते हुए यह डेटा लगातार बढ़ सकता है.
Google यूजर्स को अपनी सेव की गई Web Activity को डिलीट करने की सुविधा देता है. अब Google में ऐसा ऑप्शन भी मौजूद है, जिससे सर्च और लोकेशन हिस्ट्री को तय समय के बाद अपने आप डिलीट किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे सेट किया जा सकता है.
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Published at : 01 Sep 2026 07:45 PM (IST)
Tags :Technology Google Google Auto Delete
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मनीष खेमका
Opinion