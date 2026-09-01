सर्च और लोकेशन हिस्ट्री खुद मिटाएगा Google, जानें तरीका

ऑटो-डिलीट सेट करने के बाद भी यूजर इन सेटिंग्स पर दोबारा जाकर इन्हें बदल सकता है. इसके अलावा, अगर जरूरत हो तो सर्च और लोकेशन हिस्ट्री को मैन्युअली भी डिलीट किया जा सकता है. Google Account की सेटिंग में मौजूद ऑटो-डिलीट फीचर की मदद से आप तय कर सकते हैं कि आपकी सर्च और लोकेशन हिस्ट्री कितने समय तक सेव रहेगी. एक बार टाइमफ्रेम चुनने के बाद हिस्ट्री को हर बार खुद जाकर डिलीट करने की जरूरत नहीं रहती है.