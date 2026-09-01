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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसर्च और लोकेशन हिस्ट्री खुद मिटाएगा Google, जानें तरीका

सर्च और लोकेशन हिस्ट्री खुद मिटाएगा Google, जानें तरीका

Google पर की गई हर सर्च और लोकेशन से जुड़ी एक्टिविटी समय के साथ आपके अकाउंट में सेव होती रहती है. इंटरनेट पर रोजाना की छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए Google का यूज करते हुए यह डेटा लगातार बढ़ सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 01 Sep 2026 07:45 PM (IST)
Google पर की गई हर सर्च और लोकेशन से जुड़ी एक्टिविटी समय के साथ आपके अकाउंट में सेव होती रहती है. इंटरनेट पर रोजाना की छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए Google का यूज करते हुए यह डेटा लगातार बढ़ सकता है.

Google यूजर्स को अपनी सेव की गई Web Activity को डिलीट करने की सुविधा देता है. अब Google में ऐसा ऑप्शन भी मौजूद है, जिससे सर्च और लोकेशन हिस्ट्री को तय समय के बाद अपने आप डिलीट किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे सेट किया जा सकता है.

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ऑटो-डिलीट फीचर सेट करने के लिए सबसे पहले myaccount.google.com पर जाएं. यहां अपने उस Google Account से साइन इन करें, जिसकी हिस्ट्री को मैनेज करना चाहते हैं.
ऑटो-डिलीट फीचर सेट करने के लिए सबसे पहले myaccount.google.com पर जाएं. यहां अपने उस Google Account से साइन इन करें, जिसकी हिस्ट्री को मैनेज करना चाहते हैं.
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Google Account खुलने के बाद बाईं तरफ दिए गए मेन्यू में Data & privacy ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद पेज को नीचे की ओर स्क्रोल करें. यहां आपको Web & App Activity और Location History से जुड़े ऑप्शन दिखाई देंगे.
Google Account खुलने के बाद बाईं तरफ दिए गए मेन्यू में Data & privacy ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद पेज को नीचे की ओर स्क्रोल करें. यहां आपको Web & App Activity और Location History से जुड़े ऑप्शन दिखाई देंगे.
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अब Web & App Activity पर क्लिक करें. इसके बाद Manage activity को चुनें. यहां आप Google Account में सेव की गई अपनी सर्च और ऐप एक्टिविटी को देख सकते हैं.
अब Web & App Activity पर क्लिक करें. इसके बाद Manage activity को चुनें. यहां आप Google Account में सेव की गई अपनी सर्च और ऐप एक्टिविटी को देख सकते हैं.
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अगर आप चाहते हैं कि यह डेटा अपने आप डिलीट होता रहे, तो Choose to delete automatically ऑप्शन पर क्लिक करें. Google यहां ऑटो-डिलीट के लिए तीन टाइम फ्रेम देता है. 3 महीने, 18 महीने और 36 महीने. इनमें से अपनी जरूरत के हिसाब से कोई एक अवधि चुनें.
अगर आप चाहते हैं कि यह डेटा अपने आप डिलीट होता रहे, तो Choose to delete automatically ऑप्शन पर क्लिक करें. Google यहां ऑटो-डिलीट के लिए तीन टाइम फ्रेम देता है. 3 महीने, 18 महीने और 36 महीने. इनमें से अपनी जरूरत के हिसाब से कोई एक अवधि चुनें.
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अपनी पसंद की अवधि चुनने के बाद Next पर क्लिक करें और फिर Confirm करके अपनी सेटिंग सेव कर दें. इसके बाद चुने गए टाइम फ्रेम के आधार पर Google आपकी सर्च और लोकेशन हिस्ट्री को अपने आप डिलीट करता रहेगा.
अपनी पसंद की अवधि चुनने के बाद Next पर क्लिक करें और फिर Confirm करके अपनी सेटिंग सेव कर दें. इसके बाद चुने गए टाइम फ्रेम के आधार पर Google आपकी सर्च और लोकेशन हिस्ट्री को अपने आप डिलीट करता रहेगा.
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ऑटो-डिलीट सेट करने के बाद भी यूजर इन सेटिंग्स पर दोबारा जाकर इन्हें बदल सकता है. इसके अलावा, अगर जरूरत हो तो सर्च और लोकेशन हिस्ट्री को मैन्युअली भी डिलीट किया जा सकता है. Google Account की सेटिंग में मौजूद ऑटो-डिलीट फीचर की मदद से आप तय कर सकते हैं कि आपकी सर्च और लोकेशन हिस्ट्री कितने समय तक सेव रहेगी. एक बार टाइमफ्रेम चुनने के बाद हिस्ट्री को हर बार खुद जाकर डिलीट करने की जरूरत नहीं रहती है.
ऑटो-डिलीट सेट करने के बाद भी यूजर इन सेटिंग्स पर दोबारा जाकर इन्हें बदल सकता है. इसके अलावा, अगर जरूरत हो तो सर्च और लोकेशन हिस्ट्री को मैन्युअली भी डिलीट किया जा सकता है. Google Account की सेटिंग में मौजूद ऑटो-डिलीट फीचर की मदद से आप तय कर सकते हैं कि आपकी सर्च और लोकेशन हिस्ट्री कितने समय तक सेव रहेगी. एक बार टाइमफ्रेम चुनने के बाद हिस्ट्री को हर बार खुद जाकर डिलीट करने की जरूरत नहीं रहती है.
Published at : 01 Sep 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Technology Google Google Auto Delete

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