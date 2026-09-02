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स्मार्ट रैकेट से फिटनेस ट्रैकर तक, Tennis Players के लिए Top 6 स्मार्ट गैजेट्स
टेनिस कोर्ट पर अब खिलाड़ी की तकनीक ही नहीं टेक्नोलॉजी भी गेम बदल रही है. स्मार्ट सेंसर, रिस्टबैंड और रैकेट से जुड़ने वाले गैजेट्स से खिलाड़ी अपने हर शॉट, स्विंग और परफॉर्मेंस का डेटा देख सकते हैं.
टेनिस अब सिर्फ रैकेट, बॉल और कोर्ट तक सीमित नहीं रह गया है. इस खेल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए कई तरह के स्मार्ट गैजेट्स और सेंसर बाजार में मौजूद हैं. ये डिवाइस मैच का स्कोर रखने से लेकर शॉट, स्विंग, स्पिन और खेलने की तकनीक का डेटा तक उपलब्ध कराते हैं. कुछ गैजेट्स शरीर की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, जबकि कुछ रैकेट से जुड़कर हर स्ट्रोक का विश्लेषण करते हैं. तो आइए जानते हैं कि Tennis Players के लिए Top 6 स्मार्ट गैजेट्स कौन से हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 10:33 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
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मनीष खेमका
Opinion