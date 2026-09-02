स्मार्ट रैकेट से फिटनेस ट्रैकर तक, Tennis Players के लिए Top 6 स्मार्ट गैजेट्स

Pulse Play एक स्मार्टवॉच है, जो टेनिस मैच का स्कोर और आंकड़े रिकॉर्ड करती है. इसका डिजाइन हल्का और पतला है. इसमें खिलाड़ी अपनी पूरी मैच हिस्ट्री देख सकता है और समय के साथ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकता है. इसके ऐप के जरिए दूसरे खिलाड़ियों को ढूंढकर दोस्तों और दुनिया भर के खिलाड़ियों के साथ रैंकिंग भी देखी जा सकती है.