सरकार आपकी कॉल और चैट पर रख रही नजर? जानें क्या है सच्चाई

जानकारी के मुताबिक, इस मैसेज में कहा गया है कि सरकार WhatsApp के साथ-साथ Facebook, Twitter और Instagram पर होने वाली यूजर्स की एक्टिविटी, कॉल और मैसेज पर नजर रखेगी. इतना ही नहीं, इसमें कथित तौर पर अलग-अलग रंग के नए टिक मार्क के जरिए सरकारी निगरानी और कानूनी कार्रवाई की जानकारी मिलने का दावा किया गया है.