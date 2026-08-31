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सरकार आपकी कॉल और चैट पर रख रही नजर? जानें क्या है सच्चाई
क्या सरकार आपकी कॉल और WhatsApp चैट पर नजर रख रही है? आइए जानते हैं कि व्हाट्सऐप पर वायरल हो रहे इस दावे की पूरी सच्चाई.
WhatsApp देश में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है. यहां लोग जरूरी मैसेज से लेकर फोटोज और वीडियो भी शेयर करते हैं. लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ-साथ साइबर फ्रॉड का खतरा भी काफी तेजी से बढ़ रहा है. अब ठग नए-नए तरीकों से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं. इसी कड़ी में बता दें कि हाल ही में व्हाट्सऐप पर एक मैसेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार आपकी कॉल और चैट पर नजर रख रही है. आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई.
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Published at : 31 Aug 2026 12:55 PM (IST)
Tags :WhatsApp Cyber Fraud TECH NEWS HINDI
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